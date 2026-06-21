Hallaron a un hombre muerto dentro de un pozo en Guaymallén y la Justicia investiga si fue un asesinato

Personal de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios durante las tareas de recuperación del cuerpo en Guaymallén

El hallazgo de un hombre de 44 años sin vida dentro de un pozo de agua en una finca de Guaymallén activó una investigación judicial en la provincia de Mendoza. La víctima, identificada como D.P.C., presentaba tres heridas punzoperforantes, hecho que llevó a la División Homicidios a analizar si se trató de un homicidio o de un accidente ocurrido en el interior del pozo.

El hallazgo inicial se produjo poco después de las 21.20, cuando una persona alertó a las autoridades sobre la existencia de un cadáver en la zona rural del kilómetro 8, un área con escasa iluminación y acceso limitado por caminos internos.

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El operativo involucró a la Policía de Mendoza y a Bomberos Voluntarios, se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno y la falta de luz. Finalmente, el rescate del cuerpo se realizó cerca de la 1.05 de la madrugada, después de despliegues que requirieron equipamiento especializado y la colaboración de varias unidades. Las tareas involucraron a la Policía de Mendoza, a los Bomberos Voluntarios y al personal de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que coordinaron las manionbras en el lugar.

La víctima que fue identificada como D.P.C. había estado implicado en diversas causas judiciales, según los registros policiales. Los antecedentes incluyeron robo agravado, privación ilegítima de la libertad con acceso carnal, hurto simple en concurso real y lesiones leves, además de daños en concurso real. Esta información podría ser clave para la investigación, quienes pusieron la lupa sobre las posibles conexiones del hecho con antecedentes previos y con el entorno social de la víctima.

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El despliegue de fuerzas de seguridad se extendió hasta la madrugada en la finca donde fue hallada la víctima

La Policía Científica realizó pericias en el lugar y constató que el cuerpo presentaba tres heridas punzoperforantes, lo que en un primer momento orientó la causa hacia un posible homicidio. Sin embargo, el asesinato no es la única línea de investigación por la muerte del hombre de 44 años.

Fuentes policiales precisaron que también se investiga si las lesiones podrían haberse producido por el contacto de la víctima con hierros y otras estructuras presentes en el interior del pozo, como consecuencia de una caída. En este marco, los peritos buscan determinar si las heridas son compatibles con un ataque o si corresponden a traumatismos accidentales por el impacto contra elementos metálicos.

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Mientras tanto, la causa quedó bajo la órbita de la División Homicidios y la Oficina Fiscal de Guaymallén, que trabajan en la reconstrucción de los minutos previos a la muerte mediante la recolección de testimonios, el análisis de los antecedentes de la víctima y la revisión de posibles indicios hallados en la escena.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y continúan a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá precisar la causa exacta de la muerte y confirmar si las heridas punzoperforantes fueron provocadas por una agresión o por el impacto accidental con elementos cortantes dentro del pozo. El informe forense será determinante para esclarecer la mecánica del hecho, y definirá si el expediente continúa bajo la órbita de homicidios o si se reorienta hacia otra hipótesis.

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No se descarta ninguna hipótesis y la investigación permanece abierta. El historial judicial de la víctima y el contexto en el que fue hallada añaden complejidad al caso, que mantiene en alerta a las autoridades de Mendoza y moviliza recursos técnicos y humanos de distintas áreas. El seguimiento de los procedimientos forenses, la búsqueda de testigos y el análisis de registros disponibles son las principales líneas de trabajo de la fiscalía en este momento. Las próximas horas serán clave para determinar qué sucedió con D.P.C y cómo terminó envuelto en este trágico hecho que costó su vida.