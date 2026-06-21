Crimen y Justicia

Hallaron a un hombre muerto dentro de un pozo en Guaymallén y la Justicia investiga si fue un asesinato

El cuerpo de un hombre de 44 años apareció con heridas punzoperforantes en una finca de Guaymallén, lo que llevó a la División Homicidios de Mendoza a analizar distintas hipótesis sobre la causa del deceso

Guardar
Google icon
Personal de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios durante las tareas de recuperación del cuerpo en Guaymallén
Personal de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios durante las tareas de recuperación del cuerpo en Guaymallén

El hallazgo de un hombre de 44 años sin vida dentro de un pozo de agua en una finca de Guaymallén activó una investigación judicial en la provincia de Mendoza. La víctima, identificada como D.P.C., presentaba tres heridas punzoperforantes, hecho que llevó a la División Homicidios a analizar si se trató de un homicidio o de un accidente ocurrido en el interior del pozo.

El hallazgo inicial se produjo poco después de las 21.20, cuando una persona alertó a las autoridades sobre la existencia de un cadáver en la zona rural del kilómetro 8, un área con escasa iluminación y acceso limitado por caminos internos.

PUBLICIDAD

El operativo involucró a la Policía de Mendoza y a Bomberos Voluntarios, se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno y la falta de luz. Finalmente, el rescate del cuerpo se realizó cerca de la 1.05 de la madrugada, después de despliegues que requirieron equipamiento especializado y la colaboración de varias unidades. Las tareas involucraron a la Policía de Mendoza, a los Bomberos Voluntarios y al personal de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que coordinaron las manionbras en el lugar.

La víctima que fue identificada como D.P.C. había estado implicado en diversas causas judiciales, según los registros policiales. Los antecedentes incluyeron robo agravado, privación ilegítima de la libertad con acceso carnal, hurto simple en concurso real y lesiones leves, además de daños en concurso real. Esta información podría ser clave para la investigación, quienes pusieron la lupa sobre las posibles conexiones del hecho con antecedentes previos y con el entorno social de la víctima.

PUBLICIDAD

El despliegue de fuerzas de seguridad se extendió hasta la madrugada en la finca donde fue hallada la víctima
El despliegue de fuerzas de seguridad se extendió hasta la madrugada en la finca donde fue hallada la víctima

La Policía Científica realizó pericias en el lugar y constató que el cuerpo presentaba tres heridas punzoperforantes, lo que en un primer momento orientó la causa hacia un posible homicidio. Sin embargo, el asesinato no es la única línea de investigación por la muerte del hombre de 44 años.

Fuentes policiales precisaron que también se investiga si las lesiones podrían haberse producido por el contacto de la víctima con hierros y otras estructuras presentes en el interior del pozo, como consecuencia de una caída. En este marco, los peritos buscan determinar si las heridas son compatibles con un ataque o si corresponden a traumatismos accidentales por el impacto contra elementos metálicos.

Mientras tanto, la causa quedó bajo la órbita de la División Homicidios y la Oficina Fiscal de Guaymallén, que trabajan en la reconstrucción de los minutos previos a la muerte mediante la recolección de testimonios, el análisis de los antecedentes de la víctima y la revisión de posibles indicios hallados en la escena.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y continúan a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá precisar la causa exacta de la muerte y confirmar si las heridas punzoperforantes fueron provocadas por una agresión o por el impacto accidental con elementos cortantes dentro del pozo. El informe forense será determinante para esclarecer la mecánica del hecho, y definirá si el expediente continúa bajo la órbita de homicidios o si se reorienta hacia otra hipótesis.

No se descarta ninguna hipótesis y la investigación permanece abierta. El historial judicial de la víctima y el contexto en el que fue hallada añaden complejidad al caso, que mantiene en alerta a las autoridades de Mendoza y moviliza recursos técnicos y humanos de distintas áreas. El seguimiento de los procedimientos forenses, la búsqueda de testigos y el análisis de registros disponibles son las principales líneas de trabajo de la fiscalía en este momento. Las próximas horas serán clave para determinar qué sucedió con D.P.C y cómo terminó envuelto en este trágico hecho que costó su vida.

Temas Relacionados

GuaymallénMendozapozoinvestigaciónBomberos Voluntariosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un joven de 18 años sospechoso por el crimen de Nehemías José Altamirano

Un operativo policial permitió capturar a un sospechoso por el crimen ocurrido en mayo en un pasillo de Comandante Espora, donde la víctima recibió múltiples disparos y murió antes de recibir atención médica

Detuvieron a un joven de 18 años sospechoso por el crimen de Nehemías José Altamirano

Cayó una banda narco familiar en Córdoba: una de las involucradas era una menor de edad

Durante los procedimientos se secuestraron un total de 223 dosis de cocaína, otras 24 de marihuana y más de 350 mil pesos

Cayó una banda narco familiar en Córdoba: una de las involucradas era una menor de edad

Tragedia en la ruta 9: tres entrerrianos fallecieron luego de que el vehículo caiga a un arroyo

Una mujer, un hombre y un bebé fallecieron en un accidente sobre la ruta nacional 9. Un sobreviviente fue asistido por los servicios de emergencia en el lugar, mientras las autoridades buscan esclarecer cómo sucedió el hecho

Tragedia en la ruta 9: tres entrerrianos fallecieron luego de que el vehículo caiga a un arroyo

Condenaron a 15 años de prisión al asesino de un jubilado en un taller mecánico de Rosario

Walter Varela fue sentenciado por el crimen de Patricio Gigena, ocurrido en octubre de 2022 durante un robo en barrio Azcuénaga. La víctima, de 82 años, falleció tras recibir una golpiza

Condenaron a 15 años de prisión al asesino de un jubilado en un taller mecánico de Rosario

Lideraba una banda narco en prisión domiciliaria en Merlo: secuestraron 1.000 dosis de cocaína y un arsenal

La acusación sostiene que desde esa vivienda se recibía la mercadería y luego se entregaba para su distribución en distintos puntos del barrio, donde otros integrantes realizaban las ventas

Lideraba una banda narco en prisión domiciliaria en Merlo: secuestraron 1.000 dosis de cocaína y un arsenal

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy domingo 21 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

Partidos del Mundial 2026, hoy domingo 21 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

Cabo Verde, la selección furor del Mundial 2026: del arquero que “merece una estatua” al conmovedor viaje de su madre

A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

Cómo se gestó el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial gracias a un argentino: “Me di cuenta que explotó por mi abuelo”

Los comodines que puede evaluar Scaloni para ayudar al superhéroe Messi en el partido contra Austria

TELESHOW

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Doce canciones dedicadas a Lionel Messi: la playlist en homenaje al Diez de la selección

Alex González, el baterista de Maná, habla del próximo show de la banda en River: “Es un lugar casi sagrado”

Osqui Guzmán, entre la resistencia y la emoción: la infancia que lo marcó y el premio que hizo llorar a sus padres

La noche romántica de Mauro Icardi y la China Suárez en Costanera: besos, pasión y tragos

INFOBAE AMÉRICA

“Por favor, no termines como yo”: los padres, esos seres imperfectos que son fundamentales

“Por favor, no termines como yo”: los padres, esos seres imperfectos que son fundamentales

El crítico que vio todo el cine latinoamericano: “Ecuador tiene una particularidad que ningún otro país de la región tiene”

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la declaración de estado de excepción de Rodrigo Paz para liberar las rutas bloqueadas

El general “anti-woke” que desafía a Meloni: cómo Roberto Vannacci está rompiendo la derecha italiana desde el extremo

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión