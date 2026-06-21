El general “anti-woke” que desafía a Meloni: cómo Roberto Vannacci está rompiendo la derecha italiana desde el extremo

Roberto Vannacci durante la conferencia de prensa en la asamblea constituyente de Futuro Nazionale, donde proclamó "Italia para los italianos" ante 1.700 delegados (REUTERS/Remo Casilli)

Imagínense a un militar hipercondecorado, veterano de guerra en Irak y Afganistán, que de la noche a la mañana decide autopublicar un libro en Amazon criticando con dureza a los homosexuales, los inmigrantes, el ambientalismo y el feminismo. Imagínense que el Ejército lo sanciona, pero en lugar de sepultar su carrera, la sanción lo convierte en un héroe de masas, vende más de 200.000 libros y termina fundando su propio partido político.

Podría ser el guion de una serie de Netflix. Pero es la trayectoria real de Roberto Vannacci, el general que está sacudiendo los cimientos de la política italiana y que acaba de dar su golpe definitivo. El pasado fin de semana, en un abarrotado Auditorio de la Conciliación en Roma, Vannacci lideró la primera asamblea constituyente de su nuevo partido, Futuro Nazionale (FN). Las últimas encuestas ya lo ubican por encima de la histórica Liga de Matteo Salvini, su antiguo aliado, y su bancada crece con diputados que abandonan las filas del propio oficialismo. El general ha pasado de ser un dolor de cabeza cultural a una amenaza directa para la primera ministra, Giorgia Meloni.

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Para el público de América Latina, el “fenómeno Vannacci” resulta llamativamente familiar. Aunque ocurre en Europa, comparte el mismo ADN de los liderazgos outsiders y transgresores que han sacudido el mapa político del continente americano en los últimos años: discursos de mano dura, incorrección política sin filtros y el uso de la “batalla cultural” como el trampolín perfecto para llegar al poder.

Del frente de batalla al éxito en Amazon

"Il mondo al contrario", de Roberto Vannacci fue uno de los libros más vendidos en Amazon Italia y le valió la destitución como jefe del Instituto Geográfico Militar de Florencia (Collage Infobae)

Hasta mediados de 2023, Vannacci era un uniformado respetado pero anónimo para el ciudadano común. Había comandado la prestigiosa brigada de paracaidistas Folgore y acumulaba medallas al valor. Sin embargo, todo cambió cuando lanzó de manera independiente Il mondo al contrario (“El mundo al revés”).

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El libro funcionó como una bomba de racimo en el debate público. En sus páginas, el militar atacaba lo que llamaba “la dictadura de las minorías”, afirmando que los homosexuales “no son normales” y cuestionando que una atleta negra como Paola Egonu pudiera representar la identidad italiana. La reacción institucional fue inmediata: el Ejército lo suspendió y le abrió un expediente.

La sanción terminó siendo su mejor campaña de marketing. Vannacci se presentó como una víctima de la censura de las élites progresistas. Miles de ciudadanos que sentían que la derecha gobernante se había vuelto demasiado blanda o “correcta” encontraron en el general a alguien dispuesto a decir en voz alta lo que ellos pensaban.

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El cómodo negocio de no gobernar

Roberto Vannacci se despide de sus seguidores al final del acto fundacional de Futuro Nazionale, jornada en la que afirmó que el feminicidio "no existe" y debe ser tratado como un homicidio común. (REUTERS/Remo Casilli)

¿Por qué crece Vannacci mientras los partidos tradicionales sufren para mantener a sus votantes? La clave está en que el general no tiene que pagar el costo político de gestionar el Estado.

“Vannacci tiene una ventaja enorme: no tiene que defender lo que el Gobierno hace en el día a día”, explica a Infobae Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y autor del libro Extrema derecha 2.0 (Siglo XXI). Según el historiador, mientras Giorgia Meloni y su aliado Matteo Salvini tienen que lidiar con las estrictas reglas de la Unión Europea y las obligaciones de la OTAN, Vannacci goza de total libertad para proponer medidas extremas.

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“Él carga ahí donde sabe que más le duele al Ejecutivo. Rompe tabúes y cruza líneas rojas constantemente para capturar la atención mediática”, señala Forti. En la asamblea de Roma, el general redobló la apuesta con consignas duras: “Nosotros representamos el descarte y la escoria, y estamos orgullosos de serlo. Italia para los italianos”, proclamó, agitando banderas polémicas como la “remigración”, un concepto que defiende la deportación masiva de inmigrantes.

Desde la oposición, el análisis apunta a que Vannacci está cosechando el descontento material de la gente. Fabio Porta, diputado del opositor Partido Democrático (PD) electo por la circunscripción de América del Sur, asegura que este ascenso es el reflejo del “fracaso de las promesas del Gobierno en seguridad e inmigración”.

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Para Porta, la economía juega un rol central. “Meloni ha hecho mucha propaganda, pero los resultados económicos en cuanto al poder adquisitivo de los salarios son muy deficientes. Por eso este movimiento radical está encontrando tanto consenso”, afirma el parlamentario.

El canibalismo político y el mito del “techo electoral”

Matteo Salvini y Roberto Vannacci en abril de 2024, cuando el general aún era el candidato estrella de la Liga al Parlamento Europeo. La alianza se rompió en febrero pasado, cuando Vannacci abandonó el partido para fundar Futuro Nazionale (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

El crecimiento de Futuro Nazionale está devorando por dentro a la propia coalición de derecha que gobierna Italia. Hace dos años, Matteo Salvini (líder de La Liga) intentó subirse a la ola de popularidad de Vannacci y lo llevó como candidato cabeza de lista al Parlamento Europeo. El general arrasó con más de medio millón de votos, pero el experimento le salió mal a Salvini: en febrero de este año, Vannacci rompió la alianza y armó su propio partido.

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Esta semana llegó la confirmación que se venía anticipando desde hacía meses: por primera vez, una encuesta nacional dio a Futuro Nazionale por encima de la Liga, consumando el sorpasso al partido de Salvini. Ante esto, muchos analistas se preguntan si el discurso tan radical de Vannacci no terminará encontrando un límite o un “techo” de votantes.

Steven Forti cree que pensar en techos electorales es un error en los tiempos actuales. “Es un debate bastante cansino. Lo vimos cuando se decía que Javier Milei tenía un techo en 2021 cuando empezó en Argentina, o con los debates sobre Vox en España. Las encuestas actuales muestran que Vannacci se está consolidando en torno al 4% o 5%. Puede ser un fenómeno pasajero o un actor que se instale definitivamente”, advierte el profesor de la UAB. Para Forti, el riesgo no es tanto que el general llegue al gobierno como que termine corriendo todo el discurso de la derecha italiana hacia el extremo.

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Ese pequeño porcentaje es un problema gigante para Meloni. En el sistema parlamentario italiano, donde las mayorías se definen por un puñado de legisladores, la primera ministra podría verse obligada a pactar con él para sobrevivir.

Fabio Porta coincide en que el cordón sanitario es débil: “Es muy posible que, al final, la coalición de Meloni busque un acuerdo electoral con él, porque las culturas políticas de las que provienen no están tan alejadas”.

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La estrategia del micrófono, las redes y la calle

Roberto Vannacci en abril de 2024 durante la presentación de un libro en Roma, uno de los formatos presenciales que el general combina con redes sociales y televisión para sostener su crecimiento político (REUTERS/Remo Casilli/archivo)

Existe la idea de que la nueva derecha radical se mueve exclusivamente en TikTok y plataformas digitales. Sin embargo, Vannacci está rompiendo ese molde combinando la tecnología con los métodos de la vieja política. Saltó a la fama con un libro de papel, llena teatros locales en pueblos pequeños y su último gran trampolín fue una tensa discusión cara a cara en un set de televisión tradicional con la célebre periodista Lilli Gruber.

Para Forti, esto no es un regreso al pasado, sino una estrategia combinada que los expertos llaman la fórmula TRT: Televisión, Red y Territorio. “Lo presencial nunca desapareció. El mitin en un pueblo genera la foto con el vecino; esa foto va a las redes sociales, de ahí salta a los debates de la televisión y la participación en la TV se vuelve a recortar para las redes digitales. Los proyectos que son puramente de internet mueren rápido; necesitan arraigo físico, y Vannacci usa todas las herramientas a la vez”, detalla el historiador.

Con este despliegue, el general logra normalizar discursos que hace pocos años eran intolerables en la democracia italiana, como cuando hace unos días relativizó la violencia de género afirmando que no tiene sentido que exista el delito específico de “feminicidio” en el código penal. “Es una retórica peligrosa que busca hacernos retroceder en derechos civiles esenciales”, denuncia el diputado Porta.

Al mirar el mapa global, Forti concluye que el paralelismo de Vannacci con figuras como Donald Trump y, en América Latina, Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa o Nayib Bukele no tiene que ver necesariamente con el uniforme militar, sino con la actitud. “Es la extrema derecha desacomplejada. Líderes que juegan a presentarse como rebeldes y provocadores, que ya no esconden su radicalismo y que entendieron que, en la política de hoy, ya no existe ninguna línea roja que no se pueda cruzar”.

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El riesgo de la “remigración” para la diáspora en América Latina

"Italia para los italianos", la consigna desplegada en el cierre de la asamblea fundacional del partido de Roberto Vannacci, que propone la "remigración" o deportación masiva de inmigrantes a sus países de origen (REUTERS/Remo Casilli)

El programa político de Futuro Nazionale, el partido fundado por Roberto Vannacci, sitúa el concepto de “remigración” e “Italia para los italianos” en el núcleo de su propuesta identitaria. Se trata de una agenda nativista que promueve la devolución de los extranjeros a sus países de origen y la preeminencia de los derechos basados en la sangre y la herencia cultural.

Para Fabio Porta, diputado del Partido Democrático con una estrecha relación con las colectividades italianas de Argentina y Brasil, este discurso encierra una trampa peligrosa para los propios emigrantes y sus descendientes en el exterior. “Espero que los italianos que viven fuera no caigan en el ”tranello", en la trampa de creer que este es un movimiento que defenderá sus intereses”, advierte Porta.

El parlamentario señala que las plataformas basadas en la intolerancia y el chovinismo suelen ser de doble filo para las comunidades de la diáspora. “Como se demostró el año pasado, al final la xenofobia, el racismo y la intolerancia terminan afectando a todos: lo mismo que hoy alcanza a los extranjeros en Italia, mañana puede alcanzar a los italianos que viven en el exterior”.