Deportes

Cabo Verde, la selección furor del Mundial 2026: del arquero que “merece una estatua” al conmovedor viaje de su madre

El combinado africano es uno de los países más pequeños que disputa la Copa del Mundo y, tras el empate con España en su debut, su guardameta Vozinha rompió las métricas en redes

Guardar
Google icon
Cabo Verde protagonizó uno de los grandes golpes en la primera jornada del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)
Cabo Verde protagonizó uno de los grandes golpes en la primera jornada del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Cabo Verde talló su nombre en la historia de los Mundiales luego de estrenarse en la máxima cita del fútbol con un empate sin goles contra España, una de las grandes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo 2026. Uno de los destacados protagonistas de las hazañas fue Vozinha, arquero que tuvo intervenciones claves y generó un furor en las redes sociales al sumar millones de seguidores en días. Además, vivió una historia particular con su madre, que arribó a los Estados Unidos recién para el segundo encuentro contra Uruguay.

Uno de los momentos más álgidos en la previa del encuentro contra la Celeste de Marcelo Bielsa fue el viaje de Ana Cándida Évora, la madre del mencionado Vozinha, a los Estados Unidos. La mujer se perdió el histórico debut de su hijo contra España por el costoso visado: le exigía una fianza de hasta USD 15.000 para viajeros de Cabo Verde. El viaje de la madre del arquero llegó después de que la historia se volviera global por las declaraciones del futbolista de 40 años, que explicó su ausencia en la tribuna con una frase que se viralizó: “Lloré porque mi madre no pudo estar aquí por culpa del visado. Debido al dinero que tuvimos que pagar, no pudimos tramitarlo a tiempo”.

PUBLICIDAD

Vozinha nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en la isla de São Vicente, mientras se jugaba el Mundial de México. Su padre quiso llamarlo Valdano por Jorge Valdano, que un día antes había marcado dos goles a Corea del Sur en el debut de Argentina, pero las autoridades caboverdianas rechazaron ese nombre por la normativa local y eligió Josimar, por el lateral brasileño que brillaba en aquel torneo. Desde 2012, no hubo otro arquero titular de Cabo Verde que desplazara a Vozinha. Ante España, el 15 de junio de 2026, alcanzó 89 partidos con la selección y quedó como el segundo futbolista con más apariciones en la historia del combinado nacional, después de haber conducido durante años el camino hacia la primera clasificación mundialista del país.

El impacto de su historia en redes sociales fue tan grande sus seguidores en Instagram escalaron hasta los 14 millones, cuando antes ni siquiera llegaba al medio millón. El ascenso en cuestión de horas se asemeja al caso de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda que selló su traspaso a Olimpia de Paraguay.

PUBLICIDAD

Vozinha, el arquero que se volvió furor en las redes tras su actuación contra España (REUTERS/Bernadett Szabo)
Vozinha, el arquero que se volvió furor en las redes tras su actuación contra España (REUTERS/Bernadett Szabo)

El reencuentro familiar coincide con el momento más alto de la selección de Cabo Verde, que empató 0-0 con España en su primer partido en una Copa del Mundo. El punto alteró el panorama del Grupo H y un nuevo empate ante Uruguay sería clave para las opciones del equipo africano de avanzar de ronda.

La dimensión del resultado se entiende también en los números del partido. España, tercera en la clasificación más reciente de la FIFA, tuvo el 74% de la posesión y completó 801 pases, pero no logró marcar ante una defensa disciplinada y un arquero que cerró el arco con siete paradas.

En las tribunas de Atlanta, la celebración fue inmediata cuando sonó el pitido final. Según un informe del portal The Athletic, Alfredo Pina, que viajó desde Cabo Verde, resumió el significado del empate con una referencia histórica: “Hace cincuenta años, cuando logramos nuestra independencia, decían que éramos un estado fallido. Sin recursos, sin agua. Pero siempre hacemos lo imposible. Esa es nuestra gente. Ese es nuestro ADN”.

Kevin, un residente de Rhode Island nacido en Cabo Verde, pidió un homenaje para el arquero: “Sin duda, merece una estatua en la capital de Cabo Verde. Nuestros jugadores lo dieron todo en ese campo. Jugaron por nosotros. Nuestra primera Copa del Mundo, enfrentarnos a los campeones defensores de Europa y luchar así. No podría estar más orgulloso”.

El próximo capítulo será ante Uruguay y luego frente a Arabia Saudita, el 27 de junio. Si no aparece un nuevo obstáculo burocrático, esa noche en Estados Unidos el arquero tendrá por fin en la tribuna a la madre cuya ausencia convirtió una actuación histórica en una historia todavía más grande.

Cabo Verde es una de las selecciones debutantes del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)
Cabo Verde es una de las selecciones debutantes del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Temas Relacionados

Selección de Cabo Verde Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Vozinha

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

Tras golear 3-0 a Argelia en el debut, la Albiceleste disputará la segunda fecha del Grupo J este lunes desde las 14hs

A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

Cómo se gestó el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial gracias a un argentino: “Me di cuenta que explotó por mi abuelo”

En medio de la Copa del Mundo, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda se hizo famoso gracias a un reto que llevó adelante el influencer Elscarso. En diálogo con Infobae, Valentín Scarsini contó detalles de lo que fue la acción que llegó hasta la NASA y del cual la FIFA también se hizo eco en medio del torneo en Norteamérica

Cómo se gestó el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial gracias a un argentino: “Me di cuenta que explotó por mi abuelo”

Los comodines que puede evaluar Scaloni para ayudar al superhéroe Messi en el partido contra Austria

El entrenador siempre ha sido un gran observador de las cualidades propias, pero también de las debilidades de los demás

Los comodines que puede evaluar Scaloni para ayudar al superhéroe Messi en el partido contra Austria

“Es un orgullo ser el hijo de mi papá”: el conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli en vísperas por el Día del Padre

Luego de que fuera sorprendido con un regalo especial, el conductor de Infobae Mundial agradeció todo lo que su padre le enseñó. “A todos los hijos, que cuiden a sus padres también, que los quieran, que los amen”, reflexionó

“Es un orgullo ser el hijo de mi papá”: el conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli en vísperas por el Día del Padre

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

Eloy Room se convirtió en el segundo arquero con más tapadas en un partido detrás de las 16 de Tim Howard en 2014. La Tricolor de Sebastián Beccacece nunca pudo vencerlo y se jugará su futuro en la última fecha ante Alemania

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

DEPORTES

A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

Cómo se gestó el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial gracias a un argentino: “Me di cuenta que explotó por mi abuelo”

Los comodines que puede evaluar Scaloni para ayudar al superhéroe Messi en el partido contra Austria

“Es un orgullo ser el hijo de mi papá”: el conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli en vísperas por el Día del Padre

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

TELESHOW

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Doce canciones dedicadas a Lionel Messi: la playlist en homenaje al Diez de la selección

Alex González, el baterista de Maná, habla del próximo show de la banda en River: “Es un lugar casi sagrado”

Osqui Guzmán, entre la resistencia y la emoción: la infancia que lo marcó y el premio que hizo llorar a sus padres

La noche romántica de Mauro Icardi y la China Suárez en Costanera: besos, pasión y tragos

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión

Francia restringió el consumo de alcohol y canceló eventos deportivos por la ola de calor en Europa

Autoridades sanitarias en Honduras alertan por aumento de casos de gusano barrenador en el país

Urgen fortalecer Cámaras Gesell en Honduras para evitar la revictimización de niñas y niños en procesos judiciales

En Honduras productores alertan abandono del campo mientras Congreso aprueba Ley de Alivio Financiero