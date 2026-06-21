Cabo Verde, la selección furor del Mundial 2026: del arquero que “merece una estatua” al conmovedor viaje de su madre

Cabo Verde protagonizó uno de los grandes golpes en la primera jornada del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Cabo Verde talló su nombre en la historia de los Mundiales luego de estrenarse en la máxima cita del fútbol con un empate sin goles contra España, una de las grandes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo 2026. Uno de los destacados protagonistas de las hazañas fue Vozinha, arquero que tuvo intervenciones claves y generó un furor en las redes sociales al sumar millones de seguidores en días. Además, vivió una historia particular con su madre, que arribó a los Estados Unidos recién para el segundo encuentro contra Uruguay.

Uno de los momentos más álgidos en la previa del encuentro contra la Celeste de Marcelo Bielsa fue el viaje de Ana Cándida Évora, la madre del mencionado Vozinha, a los Estados Unidos. La mujer se perdió el histórico debut de su hijo contra España por el costoso visado: le exigía una fianza de hasta USD 15.000 para viajeros de Cabo Verde. El viaje de la madre del arquero llegó después de que la historia se volviera global por las declaraciones del futbolista de 40 años, que explicó su ausencia en la tribuna con una frase que se viralizó: “Lloré porque mi madre no pudo estar aquí por culpa del visado. Debido al dinero que tuvimos que pagar, no pudimos tramitarlo a tiempo”.

PUBLICIDAD

Vozinha nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en la isla de São Vicente, mientras se jugaba el Mundial de México. Su padre quiso llamarlo Valdano por Jorge Valdano, que un día antes había marcado dos goles a Corea del Sur en el debut de Argentina, pero las autoridades caboverdianas rechazaron ese nombre por la normativa local y eligió Josimar, por el lateral brasileño que brillaba en aquel torneo. Desde 2012, no hubo otro arquero titular de Cabo Verde que desplazara a Vozinha. Ante España, el 15 de junio de 2026, alcanzó 89 partidos con la selección y quedó como el segundo futbolista con más apariciones en la historia del combinado nacional, después de haber conducido durante años el camino hacia la primera clasificación mundialista del país.

El impacto de su historia en redes sociales fue tan grande sus seguidores en Instagram escalaron hasta los 14 millones, cuando antes ni siquiera llegaba al medio millón. El ascenso en cuestión de horas se asemeja al caso de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda que selló su traspaso a Olimpia de Paraguay.

PUBLICIDAD

Vozinha, el arquero que se volvió furor en las redes tras su actuación contra España (REUTERS/Bernadett Szabo)

El reencuentro familiar coincide con el momento más alto de la selección de Cabo Verde, que empató 0-0 con España en su primer partido en una Copa del Mundo. El punto alteró el panorama del Grupo H y un nuevo empate ante Uruguay sería clave para las opciones del equipo africano de avanzar de ronda.

La dimensión del resultado se entiende también en los números del partido. España, tercera en la clasificación más reciente de la FIFA, tuvo el 74% de la posesión y completó 801 pases, pero no logró marcar ante una defensa disciplinada y un arquero que cerró el arco con siete paradas.

PUBLICIDAD

En las tribunas de Atlanta, la celebración fue inmediata cuando sonó el pitido final. Según un informe del portal The Athletic, Alfredo Pina, que viajó desde Cabo Verde, resumió el significado del empate con una referencia histórica: “Hace cincuenta años, cuando logramos nuestra independencia, decían que éramos un estado fallido. Sin recursos, sin agua. Pero siempre hacemos lo imposible. Esa es nuestra gente. Ese es nuestro ADN”.

Kevin, un residente de Rhode Island nacido en Cabo Verde, pidió un homenaje para el arquero: “Sin duda, merece una estatua en la capital de Cabo Verde. Nuestros jugadores lo dieron todo en ese campo. Jugaron por nosotros. Nuestra primera Copa del Mundo, enfrentarnos a los campeones defensores de Europa y luchar así. No podría estar más orgulloso”.

PUBLICIDAD

El próximo capítulo será ante Uruguay y luego frente a Arabia Saudita, el 27 de junio. Si no aparece un nuevo obstáculo burocrático, esa noche en Estados Unidos el arquero tendrá por fin en la tribuna a la madre cuya ausencia convirtió una actuación histórica en una historia todavía más grande.

Cabo Verde es una de las selecciones debutantes del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)