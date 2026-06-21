América Latina

Daniel Noboa estrecha los lazos de Ecuador con EEUU y viajará a Nueva York por reuniones sobre seguridad e inversión

La agenda oficial se desarrollará entre el 25 y el 26 de junio, con encuentros orientados a reforzar vínculos bilaterales, impulsar cooperación internacional y abrir oportunidades económicas para su país

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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, recibe al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Pentágono (REUTERS/Ken Cedeno)
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, recibe al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Pentágono (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará un nuevo viaje oficial a Estados Unidos la próxima semana para sostener reuniones sobre seguridad e inversiones, según informó este sábado la Presidencia. El mandatario tuvo un encuentro clave el pasado 15 de junio con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en el Pentágono en Washington.

La agenda del jefe de Estado se desarrollará en Nueva York entre el 25 y 26 de junio y, de acuerdo con el comunicado oficial, no se utilizarán fondos públicos para esta misión. “El desplazamiento y las actividades relacionadas con este viaje serán cubiertos íntegramente con recursos privados, sin uso del avión presidencial ni de viáticos financiados por el Estado”, precisó la Presidencia en el comunicado difundido el sábado.

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Durante su estadía, Noboa mantendrá encuentros destinados a consolidar relaciones bilaterales y fomentar la cooperación internacional en materia de seguridad con el país andino.

En el marco de Escudo de las Américas, iniciativa hemisférica promovida por Estados Unidos junto a gobiernos latinoamericanos para combatir el crimen organizado transnacional, Noboa se reunirá con Kristi Noem para evaluar nuevas acciones conjuntas. Además, el mandatario ecuatoriano participará en un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos para informar sobre los avances de su gestión y escuchar inquietudes de los migrantes.

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La agenda incluye reuniones con potenciales inversionistas y representantes de sectores estratégicos con el objetivo de promover nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la confianza internacional en Ecuador. Según detalló la Presidencia, Noboa ya visitó Estados Unidos entre el 11 y el 15 de junio, en un viaje enfocado en la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante una reunión con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en el Pentágono en Washington D. C., Estados Unidos, el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante una reunión con el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en el Pentágono en Washington D. C., Estados Unidos, el 15 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Durante esa visita, el presidente asistió el 14 de junio al primer partido de la selección ecuatoriana en el Mundial 2026, que terminó con una derrota 0-1 frente a Costa de Marfil. Para el 25 de junio, Ecuador tiene programado un encuentro contra Alemania, tras haberse enfrentado este sábado a Curazao.

En el ámbito local, Noboa firmó el jueves un decreto que declara al país en “conflicto armado interno”, con el fin de neutralizar cualquier estructura considerada una amenaza para el Ejecutivo. El Decreto Ejecutivo 424 reconoce la existencia de un conflicto armado interno por “circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.

El documento insta a la Asamblea Nacional a conceder amnistía a quienes actúen “en defensa del Estado” y otorga inmunidad a militares extranjeros autorizados para desplegarse en territorio ecuatoriano, en función de los acuerdos internacionales suscritos. Según el decreto, el objetivo es “neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza” y acepta la cooperación internacional para fortalecer las acciones de seguridad, permitiendo la coordinación del personal extranjero con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La normativa dispone que “el presidente de la República concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participe en dichas operaciones”, además de solicitar a la Asamblea la concesión de amnistías a quienes hayan actuado en defensa del Estado.

Noboa firmó el jueves un decreto que declaró a Ecuador en “conflicto armado interno” (Europa Press)
Noboa firmó el jueves un decreto que declaró a Ecuador en “conflicto armado interno” (Europa Press)

El texto determina que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad”, sujeto a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.

Tras el anuncio, la Presidencia difundió un video en el que Daniel Noboa, acompañado de fuerzas de seguridad, vinculó el decreto con “la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador”.

(Con información de EFE)

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