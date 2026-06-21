Los comodines que puede evaluar Scaloni para ayudar al superhéroe Messi en el partido contra Austria

Lionel Scaloni piensa como rodear a Messi frente a Austria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como suele suceder con combinados que no tienen grandes cracks, su verdadera fuerza es el equipo. Si a un buen plantel le sumas grandes futbolistas, tenés un combo perfecto, que es lo que tienen las mejores potencias. Eso no se elige, por supuesto. El jugador tiene su genética y le toca nacer en un determinado país. En uno futbolero, generalmente prevalece la genética. Por algo en Argentina surgen tantos buenos jugadores, grandes cracks y en algunos casos, los mejores del mundo.

Austria puede presentar algún tipo de complicación. No estamos hablando de un equipo que tenga muchas virtudes, pero quizá pueda tener dos o tres y las sepa explotar. Es agresivo y no es un combinado que se va a meter atrás. Está muy bien trabajado tácticamente por el entrenador -el alemán Ralf Rangnick- y, probablemente, busque robarle la pelota o recuperarla bien arriba. Es por eso que Argentina va a tener que idear, sobre todo a través de Lisandro Martínez, un buen primer pase para romper esas presiones que puede ejecutar su rival. Austria es un equipo que cree en lo que hace con un muy buen técnico.

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En este caso, por lo que hemos entendido, a pesar del gran partido de Argentina, Scaloni podría tener preparada alguna variante. No se confirmó, pero todo apunta a que puede haber algún movimiento en la mitad de la cancha y ni hablar adelante si entra Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez. Es relevante, pero estamos hablando de dos grandes jugadores que no intervienen tanto en la trama del partido. Es decir, en la zona central donde se desarrolla el juego y se generan los estilos futbolísticos.

Los compañeros de creación de Lionel Messi (Foto: Reuters/Siphiwe Sibeko)

Desde mi punto de vista, creo que es un desperdicio tener a Enzo Fernández y a Alexis Mac Allister jugando tan bajos en la zona de gestación o ser volantes de equilibrio. Ambos tienen muy buena media distancia y tienen el gran atributo de ser llegadores. Tanto es así que en el Mundial pasado no solamente ayudaron a la recuperación de la pelota, a la salida, al posicionamiento del equipo, sino también a intervenir en las estadísticas, en los goles y ganar partidos. Enzo anotó un gol, Mac Allister también. Fue un ataque muy resumido a Messi en el primer partido con Argelia. Ahí habría que buscar algunas variantes más para que le llegue la pelota con frecuencia. Además de no desperdiciar a dos jugadores que pueden jugar alrededor de Messi. Podrían participar con pases gol o en la finalización de alguna jugada. Por ahí puede venir la modificación en la mitad de la cancha.

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Veremos qué es lo que busca Scaloni, si dispone el ingreso de un volante central para soltarlos más a Enzo Fernández y a Mac Allister; o directamente sacar a Thiago Almada, que jugó un buen partido.

Por el otro lado podrían jugar Giuliano Simeone o Nico Paz, alguien que pueda auxiliar a Messi y colaborar para que él no sea ese jugador que se encargue de todo. De los tres cuartos de cancha, en la zona de definición, la pelota le tiene que llegar en condiciones.

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En ese sector del campo de juego podrían están los cambios, más allá del posible ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, que no llega en condiciones desde lo físico. Ese sería un cambio posición por posición y los dos cumplen las mismas facetas de juego. Pero posiblemente puede aparece un volante central, que puede ser Leandro Paredes. Incluso, Exequiel Palacios o agregar a Valentín Barco para darle un poco más de fluidez y de contención a esa mitad de la cancha. Enriquecer el medio para que Messi no tenga que transformarse en el superhéroe. El otro día estuvo en todas las jugadas.

Alternativas hay, posibilidades también. De todos modos, no van a cambiar el núcleo del equipo, la esencia, que ya tiene un estilo muy definido, muy argentino.

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Pero Scaloni siempre ha sido un gran observador de las cualidades propias, pero también de las debilidades de los demás. Hizo movimientos. Primero, con una gran personalidad de sacar a los jugadores que no estaban bien. Segundo, de ser bastante analítico y puntilloso en cuanto a las carencias del adversario. Sin ir más lejos, en la final de Qatar 2022, Ángel Di María por la izquierda fue una jugada que ve él. Jules Koundé tenía menos capacidad defensiva y más ofensiva para limitarlo. Para buscar ahí la individualidad o el uno contra uno.

El DT tiene un plantel versátil, tiene un equipo con diferentes jugadores y condiciones de todo tipo. Existe diversidad en el plantel para ir jugando según la visión certera que ha tenido Scaloni para analizar lo propio y lo del rival.

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