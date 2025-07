Navone y Juanma Cerúndolo definen el Challenger 125 de Braunschweig: la historia de la amistad entre los tenistas argentinos

Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone se medirán en la final del Challenger 125 de Braunschweig

Este sábado, a la sombra de lo que suceda en Wimbledon con la final femenina que enfrentará a la polaca Iga Swiatek y a la estadounidense Amanda Anisimova, el segundo escalón del circuito ATP verá campeonar a un tenista albiceleste: los argentinos Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo se medirán en la definición del Challenger de Braunschweig. El certamen alemán, de categoría 125, programó el duelo en el segundo turno del Court Central, aproximadamente a las 9.30 de nuestro país, y se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV.

Luego de la breve seguidilla de eventos sobre césped, que culminará el próximo domingo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Navone y Cerúndolo decidieron regresar al polvo de ladrillo con dos claros objetivos: adquirir rodaje de cara a las últimas citas del ATP Tour en la superficie naranja y sumar los puntos necesarios para acceder al cuadro principal del US Open y evitar la siempre ardua clasificación.

El oriundo de 9 de Julio, quien intenta mantenerse dentro del lote de los cien mejores del ranking, tras no lograr igualar sus actuaciones de la pasada temporada, alcanzó las semifinales sin ceder sets. En la primera ronda, el actual 91º del mundo venció al joven peruano Ignacio Buse por 7-5 y 6-2; y en su segunda prueba en suelo europeo derrotó a Diego Dedura-Palomero, promesa local de 17 años, aunque con ascendencia chilena, con parciales de 6-1 y 6-2. En cuartos de final, Mariano se impuso sobre el neerlandés Botic Van de Zandschulp, verdugo de Novak Djokovic en Indian Wells. Este viernes, Navone superó al austriaco Filip Misolic en tres parciales que se extendieron por más de dos horas y 30 minutos para instalarse en su primera definición en 2025.

Cerúndolo, por su parte, también debutará en una final esta temporada. El hermano menor de Francisco, la raqueta argentina mejor posicionada en el escalafón mundial en el puesto 19, venía de dejar en el camino al italiano Federico Arnaboldi, al bosnio Nerman Fatic y al belga Rapahel Collingnon, tercer sembrado del cuadro. Su víctima fue el eslovaco Alex Molcan, jugador proveniente de la qualy. El resultado fue 1-6, 6-4 y 6-2 a favor del 112 del mundo, en poco menos de dos horas de encuentro.

Navone y Cerúndolo, ambos nacidos en el 2001, son amigos. Al igual que la mayoría de los tenistas que comparten categoría, recorrieron un extenso camino hacia el profesionalismo. De hecho, Mariano fue entrenado por Toto Cerúndolo y María Luz Rodríguez, padres de Francisco, Juan Manuel y Constanza.

La entrega de premios de un G1 Sub-12 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Durante las últimas horas, y a raíz de la final que protagonizarán este sábado, usuarios de la plataforma X publicaron una imagen capturada por el periodista Marcos Zugasti de los argentinos en la entrega de premios de un G1 Sub-12 organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

En diálogo con Infobae, el padre de uno y exentrenador de otro, rememoró aquella imagen que circuló en redes las últimas horas: “Me acuerdo muy bien. Fue en un Nacional en Córdoba. Juanma tenía 11 años. Creo que ganó 6-2, 6-2. Fue un partido muy bueno, muy lindo. Mariano ya estaba entre los 10 de Argentina”.

Respecto a su vínculo con el tenista que este sábado será rival de su hijo, contó: “Mi relación con Mariano fue muy buena. Arranqué con él estando 805º del mundo y lo dejamos el año pasado. Llegó a estar 29º. Terminé de trabajar con él hace un mes. Mi relación con Mariano y su familia es muy buena. Nos conocemos desde hace 11 o 12 años. Entre ellos -Mariano y Juan Manuel- también se llevan muy bien”.

En cuanto al duelo decisivo que los enfrentará, describió: “Va a ser una final brava, dura. Los dos juegan muy bien. Mariano ha progresado mucho. Quizás hasta los 17 o 18 años Juan Manuel jugaba bastante más, pero Mariano fue acortando distancia y en los últimos dos años se transformó en un jugador espectacular”. Y agregó en el mismo sentido: “Será una final muy linda, muy digna, muy buena para el tenis argentino. Y para el mundo también: son dos de los mejores jugadores de polvo que hay en Sudamérica. El resultado es muy difícil de vaticinar. Hay tanta historia entre ellos que hay que ver cómo lo vive cada uno”.

Los cruces entre ambos

A lo largo de sus carreras se enfrentaron en la Pre-qualy del ATP 250 de Buenos Aires, un certamen que otorga una invitación a la fase previa. En la edición de 2021, Navone venció a Cerúndolo en las semifinales y luego, en la definición, cayó ante Sebastián Báez.

En tanto, el Head to Head en el circuito también lo lidera el de 9 de Julio, por tres a uno. La única victoria de Juan Manuel fue en el Challenger de Buenos Aires, en 2022. Este será su primer choque después de dos años.