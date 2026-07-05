El Instituto Nacional de Estadísticas reporta que el ingreso laboral mensual en Guatemala promedio llega a USD 376 en 2026

Una infografía del Instituto Nacional de Estadística presenta el ingreso laboral mensual promedio de Q2,797 en Guatemala durante el primer trimestre de 2026 y datos sobre la inclusión financiera en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala informó que el ingreso laboral mensual promedio llegó a Q2,797 en el primer trimestre de 2026, una cifra que apenas supera el costo por persona de la canasta ampliada en el área urbana y que expone el margen estrecho con el que una parte de los hogares enfrenta sus gastos básicos.

El mismo reporte oficial muestra que solo 42.2 % de los adultos tiene al menos un producto o servicio financiero, mientras que apenas 11.0 % cuenta con algún tipo de seguro.

La combinación de ingresos ajustados y bajo acceso a instrumentos financieros dibuja una radiografía de la vulnerabilidad económica en el país.

Según el Instituto Nacional de Estadística, los resultados provienen de dos mediciones: la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua, conocida como ENEIC, y la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares 2025.

PUBLICIDAD

La primera sigue a los mismos hogares cada trimestre desde el cuarto trimestre de 2024 y es la primera encuesta con diseño longitudinal en Guatemala.

La ENEIC cubre indicadores desde su trimestre inicial hasta el primer trimestre de 2026. Su objetivo es monitorear empleo, desempleo, subempleo, ingresos laborales y participación económica de la población.

Un funcionario del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala presenta los resultados trimestrales previstos entre 2024 y 2026. (INE Guatemala)

La población en edad de trabajar supera los 12,7 millones de personas

De acuerdo con el organismo, la población en edad de trabajar asciende a 12,718,037 personas en el primer trimestre de 2026, equivalentes al 69.8 % de la población total. De ese total, 5,947,555 son hombres y 6,770,482 son mujeres.

Entre los principales indicadores del mercado laboral, la tasa específica de ocupación alcanzó 97.8 % durante 2026. El INE señaló que este nivel se mantuvo alto, con variaciones moderadas entre trimestres.

PUBLICIDAD

La tasa de desempleo abierto fue de 2.2 % en el primer trimestre de 2026. El dato representa un leve aumento frente al cuarto trimestre de 2024.

El ingreso laboral promedio se ubicó en Q2,797, con un alza de 2.9 % respecto del mismo período de 2025. Esa cifra debe leerse junto con el costo total de la canasta ampliada divulgado por el INE en mayo: Q2,280.23 por persona en el área urbana y Q1,428.77 en el área rural.

La encuesta también registró una brecha por sexo en los ingresos. Los hombres reportaron un promedio de Q3,113.35 y las mujeres de Q2,281.02.

Una infografía presenta los datos de inclusión financiera en Guatemala de la ENIFH 2025, indicando que el 42.2% de los adultos tiene acceso a productos o servicios financieros y destacando las brechas territoriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a servicios financieros sigue concentrado y con fuertes brechas territoriales

La ENIFH 2025 es el primer ejercicio estadístico nacional con información representativa sobre inclusión financiera de los hogares. Sus resultados permiten medir acceso, uso y calidad de productos financieros, además de detectar diferencias sociodemográficas.

PUBLICIDAD

A escala nacional, 42.2 % de los adultos posee al menos un producto o servicio financiero, como cuenta de ahorro, crédito o seguro. El menor acceso se registró en Huehuetenango, donde la proporción cayó a 19.5 %.

En materia de crédito, 36.0 % de la población dispone de algún tipo de financiamiento. El departamento de Guatemala presentó la mayor prevalencia, con 45.6 %.

La principal finalidad del crédito es la compra o reparación de vivienda. En ahorro, 38.6 % de la población tiene algún producto, ya sea formal o informal, con menor presencia en Alta Verapaz, Totonicapán y Huehuetenango.

PUBLICIDAD

La encuesta añadió un dato sobre educación financiera y protección patrimonial: 47.7 % de la población declara saber qué es un seguro, pero solo 11.0 % tiene uno. El contraste muestra una distancia entre conocimiento y acceso efectivo a mecanismos de protección financiera.

El INE indicó que la información de ambas encuestas sirve para seguir las dinámicas económicas del país y para fortalecer políticas públicas, incluida la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2024-2027, coordinada por la Comisión de Inclusión Financiera.