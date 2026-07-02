Horacio Zeballos debutó con una victoria y se ilusiona con saldar su deuda en Wimbledon

Horacio Zeballos y Marcel Granollers buscan sacarse una espina en Wimbledon

Después de una primera semana marcada por las prematuras eliminaciones de los argentinos en los cuadros individuales, el tenis nacional encontró un motivo para ilusionarse en el dobles de Wimbledon. Horacio Zeballos, el mejor jugador de la historia argentina en esa especialidad, comenzó su participación con una sólida victoria junto al español Marcel Granollers en Londres, donde buscan saldar una cuenta pendiente.

El marplatense, de 41 años, y el catalán, de 40, derrotaron al estadounidense Robert Galloway y al australiano John Peers por 7-6 (5) y 6-3 en la cancha número 5 del All England Club. Así sacaron pasaje para la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

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El encuentro tuvo un primer set muy equilibrado y el mayor oportunismo de la dupla hispano-argentina inclinó la balanza en el tie-break. En el segundo parcial, Zeballos y Granollers impusieron el ritmo y dominaron la red para sellar el triunfo sin sobresaltos.

En la siguiente instancia enfrentarán al belga Sander Gille y al neerlandés Sem Verbeek, una pareja con experiencia en el circuito que buscará sorprender a los segundos preclasificados del torneo, que hace un mes conquistaron el título en Roland Garros por segundo año consecutivo.

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Más allá del debut exitoso, la historia de Zeballos y Granollers en Wimbledon tiene un significado especial. La pareja ya sabe lo que significa llegar hasta la última instancia sobre el césped londinense. En 2021 alcanzaron la final, pero cayeron frente a los croatas Nikola Mektić y Mate Pavić. Dos años más tarde, volvieron a disputar el partido decisivo, aunque esa vez el título quedó en manos del neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski.

Durante mucho tiempo esas dos derrotas representaron una espina para la dupla. Sin embargo, todo cambió en las últimas dos temporadas: la consagración en Roland Garros 2025 les permitió conquistar el primer Grand Slam de su sociedad. Meses más tarde levantaron el trofeo del US Open y este año defendieron con éxito el título en París, con lo que ya suman tres coronas de Grand Slam.

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Ahora, Zeballos y Granollers desembarcaron nuevamente en Londres convencidos de que pueden sumar el trofeo de Wimbledon a sus vitrinas. Además del título, persiguen otro objetivo importante: recuperar el número uno del ranking mundial de dobles, una posición que ambos ya supieron ocupar y que buscan reconquistar con una buena actuación en el All England.

En 2021 estuvieron a un partido de lograr el título. En 2023 volvieron a rozar la gloria. Con más experiencia, títulos grandes sobre el lomo y la tranquilidad que otorgan años de protagonismo en la élite, iniciaron una nueva búsqueda en esta edición. Wimbledon ya les abrió dos veces la puerta de la final. Esta vez, Zeballos y Granollers intentarán cruzarla definitivamente.

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers en una escena de la final de 2023 en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Paul Childs)

Wimbledon: los resultados de los argentinos en el cuadro de dobles

La jornada dejó además otros resultados positivos para el tenis argentino en el cuadro de dobles. Guido Andreozzi, junto al francés Manuel Guinard, derrotó a los españoles Pablo Carreño Busta y Jaume Munar por 6-4, 6-7 (8-6) y 6-1. En la segunda ronda enfrentarán al brasileño Fernando Romboli y al australiano John Patrick Smith.

También avanzó Marco Trungelliti. El santiagueño, formando pareja con el peruano Ignacio Buse, venció al indio Anirudh Chandrasekar y al japonés Takeru Yuzuki por 6-4, 6-7 (3-7) y 7-6 (10-7), en un partido muy ajustado que se definió en el match tie-break. Sus próximos rivales serán el portugués Francisco Cabral y el austríaco Lucas Miedler.

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La cuarta buena noticia llegó sin necesidad de salir a la cancha. Román Burruchaga y Thiago Tirante avanzaron directamente a la segunda ronda tras la baja del belga Raphael Collignon y el croata Dino Prizmic. Su estreno será nada menos que ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, una de las parejas más fuertes del circuito.