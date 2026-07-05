Atropelló a un policía de Neuquén durante los festejos por la victoria de Argentina, se dio a la fuga y lo detuvieron

El conductor se dio a la fuga, pero logró ser detenido horas más tarde (Gentileza: Noticias NQN)

Un hombre de 26 años fue detenido en la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, luego de que se diera a la fuga tras atropellar a un policía durante los festejos por la victoria de la selección argentina ante Cabo Verde. Según trascendió, el agente fue internado en una clínica de San Martín de los Andes, donde se encuentra bajo observación.

Todo ocurrió el viernes por la noche, cuando el efectivo fue atropellado por el conductor de un Volkswagen Gol de color rojo. La situación quedó registrada en un video que fue difundido en las redes sociales, en el que se observó cómo también una vecina resulta con golpes de menor gravedad.

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Pese a haber arrollado al oficial, el hombre involucrado abandonó el lugar sin prestar asistencia a las personas heridas. Sin embargo, los vecinos y uniformados auxiliaron al efectivo policial lesionado de inmediato. Poco después se activó el operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable.

De acuerdo con la información publicada por Alerta Digital, las autoridades lograron localizar el vehículo en una vivienda de Aluminé, que se ubicaba en la zona de la avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, gracias a los datos aportados por la comunidad.

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El momento en el que se vio al oficial caer al suelo, tras ser atropellado

Al arribar al domicilio, los efectivos descubrieron que el vehículo se encontraba estacionado en el patio, por lo que solicitaron una orden judicial para proceder. Además, realizaron una inspección del auto, tomaron fotografías y una serie de medidas que servirán para reconstruir la mecánica del hecho.

Alrededor de las 23:30 horas, el sospechoso salió del interior de la propiedad y comenzó a insultar y tirar objetos en contra de los agentes presentes. Por este motivo, el hombre fue reducido, demorado y trasladado a un hospital local para que le hicieran una inspección médica. Finalmente, por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo quedó alojado en una dependencia policial.

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Por otro lado, se confirmó que la víctima se trataba de un sargento ayudante de Bernardo Troncoso, quien recibió las primeras atenciones médicas en el hospital de Aluminé. Según la información obtenida por Diario Río Negro, le diagnosticaron politraumatismos.

Posteriormente, debido a la necesidad de estudios de mayor complejidad, fue derivado a una clínica de San Martín de los Andes, donde continúa hospitalizado bajo evaluación médica. Asimismo, en el parte médico indicaron que deberá hacer un reposo laboral para poder recuperarse.

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Atropelló a un policía en Berazategui y descubrieron que superaba en más de tres veces el límite de alcohol

Un comerciante de 53 años fue detenido luego de arrollar a un policía mientras escapaba de un control en la autopista Buenos Aires-La Plata durante la madrugada del lunes 25 de mayo. El conductor, identificado como E.A.B., tenía 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del incidente, cifra que superó ampliamente el límite permitido de 0,5 G/L para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

El sargento accidentado fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos después de que una camioneta lo embistiera en pleno operativo de tránsito, conducida por un hombre que registró 1,82 gramos de alcohol en sangre y aceleró al ver las luces del retén policial

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17,5, en Berazategui, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo” llevado a cabo por la Policía Vial bonaerense para reforzar controles de tránsito durante el feriado.

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En ese momento, dos efectivos, el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera, se encontraban sobre la banquina en motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick conducida por E.A.B. aceleró al divisar el retén policial, perdió el control y embistió a Segovia.

El impacto provocó politraumatismos al sargento Segovia, quien fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Según fuentes policiales citadas por El Día, el agente permaneció consciente y fuera de peligro tras recibir atención médica.

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Los testigos que circulaban por la autopista declararon que el conductor realizaba maniobras peligrosas desde kilómetros antes de llegar al control, lo que había llamado la atención de otros automovilistas. Tras el choque, los efectivos sometieron al conductor al test de alcoholemia, confirmando el alto nivel de alcohol en sangre.

El conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia

En el video registrado por uno de los policías, el conductor reconoció su estado. “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”, manifestó. Al recibir la notificación formal del resultado, volvió a admitir: “Sí, ya lo sé”.

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A raíz de esto, E.A.B. fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones judiciales continúan para determinar su situación procesal. Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que el resultado de 1,82 G/L representa más de tres veces el límite legal para particulares.

La secuencia completa del hecho quedó grabada por uno de los agentes presentes, aportando material clave para la investigación judicial. Según los testimonios, el desenlace pudo haber sido de mayor gravedad dada la conducta imprudente sostenida por el conductor antes del impacto.

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