Inflación inferior al 2% y recomposición de los ingresos: encuestas muestran una recuperación de la imagen de Milei

Una ilustración a todo color en acuarela muestra al presidente argentino Javier Milei sonriendo y dando un pulgar arriba, vistiendo un traje oscuro y la banda presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los traders de Wall Street se reintegren a sus oficinas el lunes, luego del feriado largo por un nuevo aniversario de la independencia norteamericana, se encontrarán con una encuesta recién salida de Atlas Intel, distribuída por la agencia Bloomberg. Allí se detalla que la imagen positiva de Javier Milei subió en los últimos dos meses de 36% a 40%. La de Axel Kicillof, en cambio, cayó en cambio de 46% a 38% en el mismo período. Lo mismo le sucede a Cristina Kirchner.

El estudio, que se conoció el viernes, coincide con la evolución del índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di tella. El mismo tuvo la segunda mejora consecutiva en junio, saltando 6,4%. Fue además el mayor incremento desde noviembre pasado.

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Un repunte de la imagen presidencial y el deterioro de su posible contrincante electoral es música para el oído de los inversores. Para el Gobierno representa un alivio después de varios meses de caída. La suba de la inflación en los primeros meses del año y el escándalo desatado alrededor del ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasaron factura.

Menos Adorni y menos inflación

Sin embargo, el panorama ahora luce diferente. Adorni ya no está en el gobierno y la inflación mostrará en junio su tercera baja consecutiva. Las proyecciones privadas coinciden en que se habría perforado el 2%. Y más allá de la suba del dólar de las últimas semanas también es probable que en julio se mantenga debajo de esa marca.

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“En el segundo trimestre bajó la inflación y repuntaron los salarios. No hay mucha ciencia, el que manda es el bolsillo, no la política”, explica el economista Fernando Marull.

Los datos de actividad divulgados por el INDEC a través del EMAE mostraron un abril flojo. Sin embargo, el Índice General de Actividad que elabora la consultora de Orlando Ferreres dio 0,7% arriba en mayo. “La actividad económica empieza a mostrar cifras positivas y 8 de 11 sectores finalizaron con signo positivo en el quinto mes del año. Esperamos que a esto se sume una mejora en los niveles de inversión y de los ingresos reales de las familias que impulsen la actividad interna”.

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En el segundo trimestre bajó la inflación y repuntaron los salarios. No hay mucha ciencia, el que manda es el bolsillo, no la política

En el primer cuatrimestre la actividad muestra una suba de 2,1%. Pero se espera que la recuperación tome más velocidad en los meses venideros. En Balanz, por ejemplo, subieron la estimación de crecimiento de 2,7% a 3% para todo el 2026, una estimación compartida por BBVA Argentina y OJF y Asociados.

Hasta ahora, agro, energía y minería fueron los sectores "ganadores" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta suba estaría motorizada en parte por los sectores ganadores (agro, energía y minería), pero también por una recuperación de los sectores que hasta ahora vienen siendo “perdedores”, como el comercio, la industria manufacturera y la construcción. Se espera que todos muestran un rebote en lo que resta del año, aunque todavía quedarían por debajo de sus niveles de 2023, previo a la asunción del actual gobierno.

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Los primeros indicadores también estarían arrojando una mejora leve en junio, lo que confirma la tendencia positiva del segundo trimestre.

Cuánto ingreso y cuánto “disponible”

El estudio de “ingreso disponible” de la consultora Empiria apunta en la misma dirección. “En abril registramos un incremento del 1% mensual y cortó una racha de cuatro meses consecutiva de caída. En mayo se estima un nuevo aumento”.

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Se trata de un indicador que calcula qué porcentaje del salario queda “libre” después del pago de servicios públicos y otros gastos fijos como el alquiler o el pago de expensas. El aumento de las tarifas por encima de la inflación venía afectando la capacidad de consumo de las familias, pero se empieza a ver un repunte.

El crédito tardará en reaparecer, a pesar de la baja de la inflación, y ayudará poco para el repunte. Los bancos vienen golpeados por el aumento de la mora, que se encuentra en un pico de 12%. Gradualmente empezará a mejorar, pero por los “malos” motivos: una fuerte disminución en el otorgamiento de nuevos préstamos. En una fintech especializada en crédito al consumo indicaban que están 40% debajo respecto al año pasado. Y que difícilmente aceleren el otorgamiento hasta fin de año.

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Menos crédito, ¿más salario?

Por lo tanto, a diferencia de lo sucedido entre mediados de 2024 y 2025, el crédito no será motor del repunte en los próximos meses. En todo caso, permitirá que la venta de bienes durables (como electrodomésticos, línea blanca o motos) se sostenga.

Detenido el impulso crediticio, en los próximos meses la evolución del salario pesará más en el nivel de actividad (Imagen Ilustrativa Infobae).

La recuperación del salario, gradual pero sostenida, es una de las apuestas del Gobierno para la mejora del humor social. La otra pata clave es evitar cualquier cimbronazo que genere una crisis en el largo camino que queda hasta las elecciones.

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La refinanciación de deuda es uno de los temas claves que decidió encarar el equipo económico, aprovechando además la mejora del clima financiero para Argentina. El viernes se anunció la refinanciación de una línea crediticia de bancos internacionales por USD 6.000 millones (en la jerga financiera conocida como repo) hasta el 2028.

Se trató de una señal doble que envió al mercado Luis Caputo. Por un lado, se empiezan a despejar los vencimientos del 2027, algo clave en medio de la previa electoral. Pero al mismo tiempo el ministro de Economía muestra que grandes entidades están confiadas en prestarle a la Argentina más allá del año que viene. En otras palabras, mantienen confianza sobre la continuidad del Gobierno o como mínimo que podrán cobrar después de las elecciones presidenciales.

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La garantía de entes multilaterales mejora las perspectivas financieras del gobierno. En la foto, Ilan Goldfajn, presidente del BID, con Luis Caputo y José Luis Daza

A esto se sumará la nueva línea con garantía de organismos multilaterales por otros USD 5.000 millones, que se terminaría de definir en breve. La posibilidad de una colocación de bonos en el mercado internacional se mantiene latente para esta segunda parte del año. Desde el equipo económico dejaron en claro que pagar 8,5% anual en dólares todavía es considerado caro. Pero Argentina tiene chances de conseguir tasas algo inferiores.

La semana que viene el Tesoro pagará USD 4.200 millones de vencimiento de capital e intereses de los Bonares. Si parte de esos fondos son renivertidos es probable que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos. Si además aflojan las tasas en Estados Unidos, se darian las condiciones ideales para regresar al mercado por primera vez en casi una década.