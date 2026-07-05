El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria

La cosecha de frijol no sufrirá impactos por las altas temperaturas ni por la sequía en el país, según Mesa Nacional Agropecuaria Rural e Indígena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de frijol mantiene su curso habitual pese a las condiciones climáticas adversas que se registran en El Salvador. Las altas temperaturas y la prolongada sequía no impactarán la cosecha, de acuerdo con declaraciones de Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Nacional Agropecuaria Rural e Indígena. En una entrevista a Noticiero Hechos, el dirigente confirmó la existencia de más de 30,000 manzanas de frijol aseguradas que permitirán abastecer el mercado durante la actual temporada.

Según explicó Rendón, el comportamiento del frijol frente al clima extremo se debe a características propias de la planta. “Lo afecta menos, porque el frijol tiene la característica que vive bastante del nitrógeno del aire, de las noches. Entonces, como las noches son frescas, el frijol se nutre”, afirmó Rendón al citado medio. Esto permite a los cultivos de frijol mantener sus niveles de nutrición aun cuando el calor diurno se intensifica durante la etapa de desarrollo.

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El dirigente añadió que, una vez que la planta alcanza su punto de maduración, el frijol cierra sus hojas y retiene la humedad del suelo. “El frijol guarda la humedad del suelo y aprovecha el nitrógeno del cielo", detalló.

Esta adaptación resulta esencial en un contexto donde los periodos de sequía prolongada afectan otros cultivos de manera más severa.

Rendón explicó que el frijol resistió el calor extremo porque aprovechó el nitrógeno del aire y las noches frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frijol, un alimento esencial para las familias salvadoreñas

La Mesa Nacional Agropecuaria Rural e Indígena ha monitoreado el avance de la siembra en varias zonas productoras, confirmando que el cultivo del frijol no presenta daños significativos pese a la reducción de lluvias. La resistencia a la sequía se debe, en parte, a la capacidad de la planta para aprovechar la humedad residual del suelo y el nitrógeno atmosférico, lo que la vuelve menos dependiente de precipitaciones regulares.

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Cabe resaltar que la demanda interna de frijol mantiene niveles constantes. del grano, pese a la persistencia de condiciones secas y altas temperaturas. Este es uno de los cultivos más resilientes frente a los desafíos del cambio climático.

El frijol sobresale como cultivo resistente a la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del frijol en la alimentación salvadoreña trasciende su papel como simple cultivo agrícola. Este grano constituye un pilar fundamental del plato, integrando la dieta cotidiana de millones de familias en todo el país. Su versatilidad lo convierte en base de numerosas preparaciones típicas como los frijoles licuados, fritos o enteros, y acompaña a otros alimentos esenciales como el arroz, el maíz y las tortillas.

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Altas temperaturas y escasas lluvias

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el primer período de sequía meteorológica sigue provocando una disminución de lluvias y un aumento de temperaturas en distintas regiones del país. Desde el 23 de junio, la entidad detectó que aproximadamente el 70 % de las estaciones de monitoreo han presentado condiciones de sequía meteorológica, con mayor afectación en la zona oriental.

Según el MARN, las altas temperaturas y la falta de precipitaciones caracterizaron estas semanas, lo que impacta especialmente en los departamentos orientales. La institución destacó que las condiciones meteorológicas han llevado a registros mínimos de lluvia en la mayoría de estaciones, lo que agrava el estrés hídrico en comunidades rurales y sectores productivos.

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