Alerta: En el Norte de Honduras autoridades reportan 395 casos de dengue

Las lluvias y las altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Salud exhortó a eliminar recipientes que acumulen agua en los patios de las viviendas. (Cortesía: PAHO)

Las autoridades sanitarias del departamento de Cortés manifestaron este jueves su preocupación por el incremento de casos de dengue registrado durante las últimas semanas, luego de confirmar que la enfermedad ya suma 395 contagios en la región, con un aumento de 18 nuevos casos durante la semana epidemiológica número 25, una tendencia que mantiene en alerta al sistema de salud.

El director departamental de Salud, doctor Diógenes Chávez, informó que el comportamiento de la enfermedad refleja un ascenso que no se había observado en semanas recientes, situación que atribuyó, en gran medida, a las condiciones climáticas que actualmente favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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El funcionario explicó que la combinación de altas temperaturas durante el día y lluvias en horas de la tarde y la noche crea el ambiente ideal para la proliferación del vector, incrementando el riesgo de transmisión en las comunidades del departamento.

“Lo importante para señalar es que existe un ascenso de los casos. Si en la última semana aparecieron 18 personas más, son números que no se habían tenido en los últimos días y esto nos obliga a reforzar las medidas de prevención”, indicó Chávez.

El departamento de Cortés registra 395 casos de dengue al cierre de la semana epidemiológica 25. El doctor Diógenes Chávez alertó sobre un incremento de 18 nuevos casos durante la última semana. (Foto: SESAL)

El médico señaló que las precipitaciones generan una gran cantidad de depósitos de agua en patios, solares y alrededores de las viviendas, lugares donde el mosquito encuentra las condiciones necesarias para reproducirse rápidamente.

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En ese sentido, recordó que el Aedes aegypti puede depositar sus huevos incluso en recipientes muy pequeños, por lo que la eliminación de criaderos continúa siendo la medida más efectiva para evitar la propagación del virus.

“Ustedes vieron que ahorita está soleado y después hace un poco de lluvia por la tarde-noche. Esto definitivamente crea una cantidad, pero cantidad de depósitos de criaderos en los patios de las casas. Desgraciadamente la larva de este zancudo se reproduce hasta en una chapa de refresco, una concha de coco, una cáscara de huevo, no digamos en floreros y llantas”, explicó el especialista.

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Llamado a eliminar criaderos dentro de los hogares

El director departamental de Salud exhortó a la población a realizar inspecciones constantes en sus viviendas para eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, ya que incluso los objetos más pequeños representan un riesgo para la reproducción del mosquito transmisor.

El Aedes aegypti puede reproducirse incluso en pequeños depósitos de agua. Las autoridades recomiendan lavar pilas y barriles utilizando cloro para eliminar los huevos del mosquito. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Asimismo, hizo énfasis en la limpieza frecuente de pilas, barriles, toneles y otros depósitos utilizados para almacenar agua, especialmente en comunidades donde el servicio de agua potable es irregular y las familias se ven obligadas a conservar el líquido durante varios días.

Chávez reconoció que esta realidad dificulta las labores de prevención; sin embargo, insistió en que existen medidas sencillas que pueden reducir significativamente el riesgo de formación de criaderos.

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“Lo que tienen que hacer es lavar las pilas con una técnica muy sencilla: hacer una pasta con cloro, dejarla reposar unos minutos y luego cepillar completamente las paredes del recipiente. De esta manera mantenemos libres los criaderos de zancudos”, explicó.

El funcionario agregó que esta limpieza debe realizarse periódicamente para eliminar los huevos del mosquito, los cuales pueden adherirse a las superficies internas de los depósitos de agua y permanecer viables durante varios meses.

Piden acudir al médico ante los primeros síntomas

Además de las acciones preventivas, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que busque atención médica inmediata ante cualquier sospecha de dengue, evitando la automedicación o retrasar la consulta, ya que esto puede favorecer la aparición de complicaciones graves.

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El almacenamiento de agua incrementa el riesgo de formación de criaderos si no se aplican medidas preventivas. Salud pidió acudir de inmediato a un centro asistencial ante cualquier sospecha de dengue. (Foto: REUTERS/Yoseph Amaya)

El director departamental advirtió que una atención oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación satisfactoria y el desarrollo de un cuadro de dengue grave, condición que puede poner en riesgo la vida del paciente.

“Por favor, ante la sospecha de dengue busquemos ayuda médica de manera inmediata. No debemos permitir que el paciente se complique a un dengue grave y mucho menos que esa complicación termine en una muerte”, manifestó.

Durante su comparecencia también lamentó el reciente fallecimiento de una persona de 22 años en el departamento de Olancho, caso que evidencia la gravedad que puede alcanzar la enfermedad cuando no es atendida de manera oportuna.

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Finalmente, Chávez reiteró que el combate contra el dengue requiere un esfuerzo conjunto entre las instituciones de salud y la ciudadanía, insistiendo en que la eliminación de criaderos dentro de los hogares sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la incidencia de la enfermedad y evitar que el número de contagios continúe aumentando durante la actual temporada lluviosa.