El Salvador

Misión humanitaria de El Salvador refuerza medidas sanitarias de su equipo en Venezuela tras terremotos

Personal salvadoreño instaló sistemas de prevención y desinfección en zonas de desastre, mientras desarrolla tareas de apoyo humanitario y rescate en áreas devastadas de Venezuela

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Misión humanitaria de El Salvador, Venezuela, Contingente salvadoreño
El sistema sanitario permite desinfectar ropa y herramientas al final de cada jornada y buscó prevenir focos de infección y brotes de enfermedades. (Secretaría de Prensa)

El Salvador mantiene una misión humanitaria en Venezuela, donde incorporó un despliegue que combina asistencia médica y procedimientos de seguridad sanitaria en las zonas más afectadas.

Dicha iniciativa responde a la emergencia ocasionada por dos potentes sismos que sacudieron la región de La Guaira, donde el equipo salvadoreño actúa desde los primeros días posteriores a la catástrofe,

Según informó la Presidencia, a través de su Secretaría de Prensa, la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de El Salvador instaló este fin de semana un sistema de lavado y desinfección en una de las áreas de trabajo de USAR El Salvador, en Caraballeda, estado La Guaira.

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Esta acción busca minimizar los riesgos sanitarios que surgen durante la etapa de recuperación de cuerpos, ya que la descomposición y los escombros generados por los terremotos pueden convertirse en focos de infección.

La implementación de esta unidad refuerza las condiciones de seguridad para los rescatistas y la población local, quienes permanecen expuestos a escenarios de alta vulnerabilidad sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Prensa, la prevención es un eje esencial en la estrategia salvadoreña, pues las labores de recuperación en zonas devastadas exigen controles rigurosos para proteger tanto a los equipos como a las comunidades.

El dispositivo instalado permite que los equipos de rescate desinfecten ropa y equipos al finalizar cada jornada, reduciendo así la propagación de agentes patógenos.

Misión humanitaria de El Salvador, Venezuela, Contingente salvadoreño
La Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de El Salvador instaló en Caraballeda un sistema de lavado y desinfección para apoyar a USAR El Salvador. (Secretaría de Prensa)

<b>USAR El Salvador</b> intensifica labores de rescate y apoyo humanitario

El contingente salvadoreño se mantiene operativo en Caraballeda, donde utiliza maquinaria especializada para la remoción de escombros y la apertura de vías hacia las zonas con estructuras colapsadas. Este esfuerzo se realiza en coordinación con operadores y especialistas, quienes trabajan para despejar toneladas de material acumulado y acelerar el acceso a áreas críticas.

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Durante las operaciones, el personal salvadoreño ejecuta tareas de búsqueda, atención primaria y apoyo logístico a las comunidades afectadas, manteniendo comunicación constante con autoridades locales y organismos de respuesta venezolanos.

El trabajo incluye no solo la localización y recuperación de víctimas, sino también el acompañamiento a familias damnificadas y la transferencia de protocolos de seguridad sanitaria a equipos locales.

La Secretaría de Prensa remarcó que la misión humanitaria en Venezuela refleja el compromiso solidario de El Salvador en contextos de emergencia internacional, movilizando personal altamente capacitado y recursos técnicos específicos para enfrentar desastres naturales. Este despliegue responde a una política de asistencia inmediata promovida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele,

Misión humanitaria de El Salvador, Venezuela, Contingente salvadoreño
La misión salvadoreña siguió activa en Caraballeda con maquinaria especializada para remover escombros y abrir vías hacia estructuras colapsadas. (Secretaría de Prensa)

La presencia de la misión salvadoreña ofrece respaldo operativo a las autoridades venezolanas y contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias similares en el futuro.

La labor salvadoreña en La Guaira ha sido reconocida por su enfoque integral, que abarca desde la asistencia inmediata hasta la prevención de riesgos sanitarios. El trabajo conjunto con equipos venezolanos permite compartir experiencia técnica y protocolos de atención en desastres, incrementando así la eficacia de las operaciones en terreno.

El despliegue de la misión humanitaria de El Salvador se mantiene como un ejemplo de cooperación internacional en situaciones de desastre, con un enfoque en la protección de la salud y la seguridad tanto de los rescatistas como de la población afectada.

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