Mirtha Legrand brilló con un vestido de terciopelo y strass y celebró el triunfo de la Selección: “Sigan adelante”

La Chiqui se llevó todas las miradas con un vestido negro y celebró la victoria de la Selección (Video: La Noche de Mirha-ElTrece)

Mirtha Legrand volvió a su escritorio de La Noche de Mirtha, por ElTrece, con un look que no dejó dudas sobre su criterio a la hora de vestirse para la pantalla: negro total, terciopelo y una precisión en los detalles que pocos se permiten a su edad y con su trayectoria.

El vestido, firmado por Iara, fue largo hasta el piso, de manga larga y escote en V. La tela de terciopelo negro le dio al conjunto un peso visual que equilibró la figura sin recargarla. El corte fue recto, sin vuelo ni ornamentos en la falda, lo que concentró toda la atención en la parte superior.

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Allí aparecieron los dos únicos puntos de color del look: dos apliques florales con broche de strass y cristales, uno sobre el pecho izquierdo y otro a la altura de la cadera derecha. Las flores, de pétalos pequeños y acabado brillante, rompieron la austeridad del negro sin competir con él. La propia Mirtha los señaló frente a cámara apenas arrancó el programa: “Ahí está el broche, miren qué bonito”.

Mirtha eligió un vestido negro con broches brillantes (Prensa)

Los accesorios siguieron la misma lógica de contención y precisión. Aritos colgantes plateados con terminación en cristal, de tamaño mediano, y un anillo voluminoso de plata con piedras blancas en la mano derecha que se vuelve protagonista cada vez que la histórica conductora esta frente a cámara. Mirtha destacó con entusiasmo: “Los aros... preciosos. También divinos”. Las uñas, en rojo intenso, son el único guiño de color en todo el conjunto.

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El maquillaje construyó una mirada profunda con sombra ahumada oscura y delineado marcado que alarga los ojos. Las pestañas, cargadas de máscara negra, refuerzan ese efecto. Las mejillas llevan un rubor suave en tono rosado y los labios, en rosa nude con acabado satinado, equilibran la intensidad de la zona de los ojos sin restarle presencia.

Antes de presentar a sus invitados, Mirtha celebró el triunfo de la selección argentina de fútbol sobre Cabo Verde: “¡Ganó Argentina! La Scaloneta dejó afuera a Cabo Verde. Felicitaciones, campeones, sigan adelante. ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo!”

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Mirtha junto a sus cuatro invitados de la noche

La mesa de esa noche reunió perfiles bien distintos. La periodista y conductora Susana Roccasalvo, al frente de Implacables por Canal Nueve, aportó su mirada sobre el mundo del espectáculo con la franqueza que la caracteriza en pantalla. El actor Diego Ramos llegó con una historia reciente: en marzo cerró su ciclo de siete años en Sex, la obra performática de José María Muscari, con tres funciones a sala llena en el Gorriti Art Center y Fue el primer artista en sumarse al proyecto de Muscari y, según el propio director, “el timón deSex" durante toda su trayectoria, frente a más de 800 mil espectadores.

Actualmente estaba trabajando junto a Ernestina Pais en El divorcio del año por lo que tuvo la oportunidad de trabajar con ella antes de que muera en un accidente de tren camino a la función que tenían en el teatro dos semanas atrás. Su testimonio acerca del presente de Ernestina logró emocionar a todos los presentes en la mesa de Mirtha, incluso la conductora aprovechó para recordar el paso de la periodista, actriz y conductora por su programa algunas semanas atrás.

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El periodista Lucas Morando, conductor del programa Déjà Vu y una de las voces más activas del análisis político en redes, sumó perspectiva sobre la coyuntura nacional junto al diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, legislador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Economista de formación y nieto del académico liberal Alberto Benegas Lynch, Bertie se convirtió en una de las figuras más activas del bloque oficialista en el Congreso, con posiciones firmes sobre reforma laboral, propiedad privada y política económica.