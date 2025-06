Los equipos argentinos disputarán el Sudamericano Sub 12 de tenis en Santiago de Chile

El Seleccionado Argentino Sub 12 Disputará El Sudamericano Que Se Llevará A Cabo En Santiago De Chile

El futuro del tenis argentino femenino y masculino disputará del 23 al 28 de junio el Sudamericano Sub 12 en Santiago de Chile, con la intención de que tengan rodaje internacional y obtener la clasificación para el Mundialito que se llevará a cabo en Bolivia. Antes de la partida de los equipos, miembros de la Asociación Argentina de Tenis los despidieron en una jornada a puro sol en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En la antesala a la partida a Chile, los conjuntos nacionales realizaron un campus en el club del barrio de Palermo, donde fueron despedidos por Florencia Labat (Vicepresidenta 3° AAT), Franco Squillari (Director de Desarrollo AAT) y sus familiares.

La nómina de los equipos nacionales están conformados por: Mateo Pallero, Santiago Chacur e Iván Dos Santos completan la nómina de los varones, que tienen a Gonzalo Pressón de capitán. Mientras que la rama femenina, con Romina Ottoboni al mando, cuenta con Matilda Werle, Catalina Tion y Margarita Uviedo. Todos ellos son nacidos en 2013, excepto el porteño Chacur (2014).

El Sudamericano se jugará en el Stade Francais sobre canchas de polvo de ladrillo. Los equipos que dirán presentes además de Argentina son: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El formato de competencia consiste en dos zonas de 5 equipos. Jugarán todos contra todos dentro de su grupo y luego se cruzarán 1° vs. 1°, 2° vs. 2°, 3° vs. 3°, 4° vs. 4° y 5° vs. 5° para definir las posiciones finales. Ambos equipos nacionales partirán como sembrados. En el caso de los varones, 2°; y las chicas, 4°.

Con la presencia de Franco Squillari y Florencia Labat se despidió a los equipos argentinos Sub 12 que competirán en el Sudamericano Sub12 en Santiago de Chile

En un cálido entorno, antes de que los conjuntos albicelestes partan, las autoridades de la AAT brindaron una charla para los jugadores y sus padres, destacando los valores de competir en equipo y de adoptar buena conducta de cara a su primera experiencia en un torneo internacional.

“Sálganse de lo que han hecho hasta ahora de jugar siempre a título ‘individual’. Acá van a jugar por ‘equipo’. Esto es un equipo, van a jugar para Argentina, van a representar al país, no se van a representar a ustedes mismos. Cuando ustedes vean, va a decir Argentina, no va a decir el nombre de ustedes”, les explicó a los jóvenes tenistas Squillari.

Y continuó: “A nosotros nos importa mucho el fair play y el que no sea una batalla desmedida, de que respeten al rival, que se respeten entre ustedes, que sean compañeros. Si a alguno le toca quedar fuera del equipo, tiene que aceptarlo y alentar como si estuviese jugando”.

Los equipos argentinos tendrán rodaje internacional en el Sudamericano Sub12 de Santiago de Chile y buscarán sus boletos para el Mundialito de Bolivia

Labat, en tanto, les habló con la experiencia de ser una de las jugadoras con mayor participación en la historia de la Selección femenina: “Primero, los quiero felicitar. Porque ustedes se ganaron estar hoy acá y es el mérito de ustedes. Hoy son la Selección Argentina que nos va a representar a todos. Ustedes van a estar en la cancha representando a todos nosotros que los vamos a estar siguiendo y alentando”.

Y les aconsejó: “Son un equipo. Jueguen entre ustedes, diviértanse, aliéntense. Confíen mucho en sus entrenadores. Lo importante es dejar todo dentro de la cancha. Después, si ganamos, mejor. Y si perdemos, va a haber otro partido al día siguiente para volver a intentarlo. Dentro de muchos, muchos años, se van a acordar de este viaje”.

Sorteo de Grupos

Autoridades de la Asociación Argentina de Tenis mantuvieron una charla con los jugadores y sus familiares

Las chicas estarán en el Grupo B junto a Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Mientras que los chicos serán parte del Grupo A con Colombia, Uruguay, Bolivia y Venezuela.