Política

El Gobierno informó que 14 mil extranjeros fueron expulsados del país en los últimos seis meses

“Afuera”, expresó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en sus redes sociales. Fueron deportados por registrar antecedentes penales o pedidos de captura. El video con el que la funcionaria comunicó la cifra

Guardar
Google icon

Alejandra Monteoliva, titular del Ministerio de Seguridad Nacional afirmó que 14 mil extranjeros "no tienen lugar" en el país por sus antecedentes penales

La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses, una cifra que comunicó a través de un video publicado en sus redes sociales. Según detalló la funcionaria, las personas deportadas registraban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o habían intentado ingresar al país sin cumplir la normativa vigente. El anuncio va en línea con el último reporte de la cartera de Seguridad, que había comenzado a documentar la cifra meses atrás.

Los números actuales, en efecto, representan una aceleración respecto de los datos difundidos semanas antes. A fines de enero, Monteoliva había informado que en solo dos meses —diciembre y lo transcurrido de ese mes— casi 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados. En aquel momento, la funcionaria calificó esas cifras como un récord para los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las atribuyó al refuerzo de los operativos de seguridad dispuesto por la gestión.

PUBLICIDAD

En el video difundido en sus redes, Monteoliva sintetizó la política oficial con una frase directa: “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”. La funcionaria enmarcó las expulsiones dentro de lo que denominó “orden migratorio y seguridad nacional”, en línea con el discurso que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión actual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ministra de Seguridad informó que las expulsiones de extranjeros aceleraron frente a enero, cuando ya se habían contabilizado casi 5.000 casos entre expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil de las personas expulsadas abarca distintas categorías. Según Monteoliva, el universo de los 14.000 casos incluye individuos con antecedentes penales, personas con alertas rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ciudadanos con impedimentos legales para ingresar al territorio nacional, extraditados y quienes intentaron cruzar la frontera sin respetar los requisitos migratorios. En una publicación anterior en la red social X, la ministra había sido más explícita: “Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”.

PUBLICIDAD

La estrategia no se limita a los controles en pasos fronterizos. Durante los meses previos al anuncio de los 14.000 casos, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron operativos en distintos sitios. Uno de ellos fue la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento abarcó galerías, locales y puestos callejeros.

Para la identificación de los presentes, los agentes utilizaron el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil de verificación rápida, y cruzaron la información con bases de datos como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. El resultado arrojó 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes se les labraron actas de Declaración Migratoria y se les exigió regularizar su condición.

Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses por antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o incumplimientos migratorios
Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses por antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o incumplimientos migratorios

Aquel operativo también dejó al descubierto irregularidades en cuatro comercios de la feria. Dos de ellos infringían la Ley de Marcas número 22.362, y en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. Los agentes secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas.

Como consecuencia del procedimiento, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los bienes incautados.

Monteoliva subrayó que el enfoque del Gobierno apunta a que “en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”. Las autoridades sostienen que la combinación de tecnología biométrica en operativos urbanos y el refuerzo de la vigilancia en los principales puntos de acceso al país es lo que permitió alcanzar las cifras registradas en el período.

Temas Relacionados

DeportacionesMigraciónPolicía Federal ArgentinaInterpol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Bullrich, el PRO y la UCR definen si Adorni enfrenta una moción de censura en el Senado

El peronismo busca tratar sobre tablas una resolución para citar al funcionario el jueves 25 de junio y avanzar con su remoción, una jugada que exige dos tercios y el aval pleno del PRO y la UCR. Los dialoguistas con posiciones encontradas, el recuerdo de Kueider y el rol de la ex ministra con sus críticas públicas

Patricia Bullrich, el PRO y la UCR definen si Adorni enfrenta una moción de censura en el Senado

“Que se la cruce de frente”: tensión en la previa del acto por el Día de la Bandera ante un posible reencuentro entre Milei y Villarruel

En el entorno de la Vicepresidenta afirman que no se perderá el acto patrio, pese a que no está confirmado que haya recibido la invitación de la Casa Rosada. De llevar al Gabinete, sería la reaparición de Manuel Adorni después de dar sus explicaciones públicas

“Que se la cruce de frente”: tensión en la previa del acto por el Día de la Bandera ante un posible reencuentro entre Milei y Villarruel

Nuevo estallido en la interna del PJ Bonaerense: una legisladora criticó a Cristina Kirchner y La Cámpora apuntó contra Kicillof y el “Cuervo” Larroque

La dirigente porteña Berenice Ibañez, que forma parte del espacio político del Gobernador, dijo que la ex mandataria “jode bastante las pelotas” y quiere “ordenar desde un balcón”, pero recordó que “la historia de Romeo y Julieta no terminó bien”. Dura reacción del kirchnerismo

Nuevo estallido en la interna del PJ Bonaerense: una legisladora criticó a Cristina Kirchner y La Cámpora apuntó contra Kicillof y el “Cuervo” Larroque

Javier Milei viajará a Francia tras el Mundial: los detalles de la Argentina Week en París y el posible encuentro con Emmanuel Macron

La gira está prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con ministros, gobernadores y empresarios ante inversores europeos, y un posible diálogo bilateral con el mandatario francés

Javier Milei viajará a Francia tras el Mundial: los detalles de la Argentina Week en París y el posible encuentro con Emmanuel Macron

Oscar Zago: “Ellos lo tienen que echar, no le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”

El diputado nacional volvió a reclamar la salida de Manuel Adorni, cuestionó su continuidad como jefe de Gabinete y sostuvo que es el propio Gobierno el que debe apartarlo, sin trasladar esa responsabilidad al Congreso

Oscar Zago: “Ellos lo tienen que echar, no le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”

DEPORTES

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

800 pases, 27 remates al arco y 1 sola infracción: así le empató Cabo Verde un histórico partido a España en el Mundial

Mundial 2026: el calendario obliga a las selecciones a superar miles de kilómetros y climas imprevisibles

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Darío Barassi dio a conocer el particular motivo por el que le gusta pelear con su esposa

Darío Barassi dio a conocer el particular motivo por el que le gusta pelear con su esposa

Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita partieron rumbo a Kansas City para alentar a la Selección: “Coronados de gloria”

Los días de Camila Galante y sus hijos en los parques de Disney antes del debut de Argentina en el Mundial

La China Suárez sorprendió con una foto retro y encendió el clima mundialista antes del partido de la Selección

El emotivo mensaje de Maru Botana por el cumpleaños de su hija menor: “Mi compañera de ruta”

INFOBAE AMÉRICA

La amenaza invisible que retarda la reapertura del Estrecho de Ormuz: miles de minas iraníes en el fondo marino

La amenaza invisible que retarda la reapertura del Estrecho de Ormuz: miles de minas iraníes en el fondo marino

El Niño podría reducir cosechas y elevar precios de alimentos en Nicaragua

El sector azucarero salvadoreño proyecta pérdidas de hasta $50 millones en 2026, según representante de Asprocaña

Las lluvias de la temporada en Guatemala ya dañaron 1,513 viviendas

Nueve fallecimientos y una incidencia en aumento marcan la evolución del dengue en Panamá