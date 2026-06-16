Copa del Mundo vs. Taylor Swift: ¿qué evento dejará más dinero en las ciudades de Estados Unidos?

La Copa del Mundo 2026 y la gira Eras de Taylor Swift son dos de los mayores fenómenos de convocatoria de los últimos años, aunque sus efectos económicos presentan diferencias significativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos se perfila como un motor de crecimiento económico para las ciudades anfitrionas y para el país en general. Las proyecciones superan los impactos generados por la gira Eras de Taylor Swift, uno de los fenómenos culturales y comerciales más relevantes de los últimos años. El evento deportivo, que se desarrolla en junio y julio, involucra inversiones públicas sin precedentes, la llegada de millones de turistas internacionales y el uso intensivo de infraestructura urbana, según cifras divulgadas por organismos internacionales y medios como Newsweek.

De acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el torneo aportará entre 14.000 y 17.200 millones de dólares estadounidenses al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, una cifra confirmada por consultoras como Oxford Economics, entidades financieras como Goldman Sachs y bancos como JPMorgan. Estos datos fueron publicados y analizados por Newsweek, CNBC y NPR en las jornadas previas al inicio del certamen, y han generado debate entre economistas y autoridades locales.

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La comparación entre el impacto económico de la Copa del Mundo y la gira Eras de Taylor Swift responde a la discusión sobre el valor de las grandes producciones internacionales para el desarrollo local y nacional. Mientras la artista estadounidense movilizó turismo interno y generó récords de ventas, el torneo de fútbol suma el efecto adicional del turismo extranjero, la inversión pública y la visibilidad internacional de las ciudades sede.

¿Cuál es el impacto económico de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos?

Según las proyecciones de FIFA y Oxford Economics, la Copa del Mundo 2026 generará más de 17.000 millones de dólares en PIB para Estados Unidos. El cálculo incluye el gasto directo de los visitantes, los equipos y las delegaciones, así como el efecto indirecto sobre los sectores de hotelería, restauración, turismo, transporte y publicidad. CNBC reportó que, de acuerdo con JPMorgan, el evento sumará 14.000 millones de dólares en gasto total relacionado con el torneo y creará hasta 185.000 empleos, una parte relevante en servicios y actividades temporales.

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La consultora Goldman Sachs prevé la creación de 40.000 nuevos empleos durante el mes de máxima actividad del torneo y un incremento en el consumo minorista de 0,3 puntos porcentuales en junio y 0,1 en julio. Además, se anticipa un aumento temporal en los precios de hoteles, restaurantes y transporte. Yahoo Finance destacó que estos incrementos influyen en el índice de precios al consumidor y en el índice de gastos de consumo personal, aunque solo durante la realización del evento.

En cuanto al flujo de público, las estimaciones oficiales de FIFA apuntan a más de 6,5 millones de asistentes a los partidos. Las principales ciudades anfitrionas, como Dallas, Seattle, Los Ángeles y Atlanta, prevén ingresos locales adicionales que van de 500 a 900 millones de dólares, según reportes de NPR.

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Las proyecciones indican que la Copa del Mundo 2026 generará un impacto económico superior al atribuido a la gira Eras de Taylor Swift en Estados Unidos. (Reuters/Gary Vasquez)

¿Cómo se compara el impacto de la Copa del Mundo 2026 con la gira Eras de Taylor Swift?

La gira Eras de Taylor Swift aportó al PIB estadounidense cerca de 4.900 millones de dólares, conforme al análisis de Action Network citado por Newsweek y publicado en diciembre de 2024. Esta cifra engloba la primera y segunda etapa de la gira en el país. Si se compara el impacto total, la Copa del Mundo superará el efecto económico de los conciertos de Swift por más del doble, según las proyecciones de Newsweek y los datos oficiales de FIFA.

El profesor de Economía de la Universidad de Gonzaga, Ryan Herzog, explicó a Newsweek que “los asistentes a los conciertos de Taylor Swift procedían mayoritariamente de otras ciudades estadounidenses, mientras que la Copa del Mundo trae consigo una importante afluencia de turistas extranjeros, sobre todo de Europa”. Esta diferencia en el origen del público amplifica el impacto en la balanza de pagos, el turismo receptivo y el consumo en sectores clave.

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Por evento, el torneo supera a la gira Eras en una proporción de 1,5 veces el aporte al PIB por partido frente a concierto, según el análisis de Newsweek basado en datos de Oxford Economics y FIFA.

¿Qué inversión pública y privada requiere la Copa del Mundo 2026?

La organización de la Copa del Mundo 2026 implica una movilización de fondos públicos superior a los 5.000 millones de dólares, según los datos publicados por Newsweek. De esa cifra, al menos 625 millones se destinan a seguridad, con el resto repartido entre mejoras de estadios, infraestructuras de transporte y servicios urbanos en las ciudades anfitrionas. Los cálculos oficiales consideran también la inversión privada en hospedaje, restauración y entretenimiento, que se espera recupere parte del gasto mediante impuestos al consumo y la actividad turística.

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La gira Eras de Taylor Swift, en cambio, se financió íntegramente con fondos privados, sin aportes directos de gobiernos locales o estatales. Según los balances de Newsweek, la diferencia en el modelo de financiación condiciona el riesgo y la expectativa de retorno para los contribuyentes. En la Copa del Mundo, el éxito económico depende de la capacidad de las ciudades para captar visitantes y maximizar la recaudación fiscal relacionada con el evento.

El turismo internacional previsto para la Copa del Mundo es uno de los factores que explican la diferencia frente al impacto económico de los conciertos de Taylor Swift. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

¿Cómo se distribuyen las ventas de entradas y la ocupación hotelera?

FIFA informó que se vendieron más de 6 millones de entradas para la Copa del Mundo 2026 en la fase previa, una cifra récord en la historia del torneo. Sin embargo, no todos los partidos presentan localidades agotadas, un fenómeno que analistas atribuyen a los precios elevados y al aumento del número de equipos participantes. En algunos encuentros, los boletos de reventa alcanzan valores superiores a los 32.000 dólares, según reportes de Newsweek y declaraciones institucionales de FIFA.

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La gira Eras de Taylor Swift agotó todas sus fechas en Estados Unidos, con más de 10 millones de entradas vendidas a nivel mundial y 4 millones en el país, de acuerdo con los balances de la industria y el análisis de Newsweek. Los precios oscilaron entre cientos y miles de dólares, con una fuerte demanda en el mercado secundario. El director de comunicaciones de la Sociedad de Historia del Fútbol Americano, Ed Farnsworth, explicó a Politifact que la ampliación del torneo a 48 equipos explica parte del aumento en la disponibilidad de boletos y en el volumen total de ventas.

La ocupación hotelera en ciudades sede de la Copa del Mundo se incrementa durante el evento. CNBC y Foster Folly News estiman que los ingresos adicionales para el sector pueden superar los 900 millones de dólares, con un aumento sostenido de la demanda en las semanas de partidos.

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¿Qué legado deja la Copa del Mundo 2026 para las ciudades anfitrionas?

Los informes de Oxford Economics y Foster Folly News destacan que el legado de la Copa del Mundo 2026 para las ciudades anfitrionas incluye mejoras duraderas en infraestructura, transporte y servicios públicos. Las inversiones realizadas para el torneo pueden beneficiar a la población local más allá del evento, al tiempo que posicionan a las ciudades en el mapa internacional del turismo y los negocios.

Asimismo, la visibilidad global y el flujo de visitantes internacionales contribuyen a reforzar la imagen de Estados Unidos como destino de grandes eventos deportivos y culturales. La industria publicitaria prevé ingresos globales adicionales de 5.000 millones de dólares, con el 73% orientado a plataformas digitales, según CNBC.

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Mientras la gira Eras impulsó el consumo en distintas ciudades, la Copa del Mundo suma el gasto de millones de visitantes extranjeros y grandes inversiones en infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben tener en cuenta los contribuyentes y las autoridades?

El uso de fondos públicos para la organización de la Copa del Mundo 2026 implica seguimiento y control por parte de autoridades locales y federales. El retorno de la inversión estará determinado por la recaudación fiscal, el gasto de los visitantes y el dinamismo de los sectores vinculados al evento. Las estimaciones de FIFA, Oxford Economics y Goldman Sachs proporcionan un marco de referencia, pero los resultados finales dependerán de factores como la asistencia, el consumo y las condiciones macroeconómicas del país.

El impacto real sobre el PIB, el empleo y la recaudación solo podrá medirse de forma completa tras la finalización del torneo, cuando se disponga de los datos oficiales de las agencias económicas y fiscales. Las autoridades y los analistas seguirán de cerca el desarrollo del evento y sus consecuencias para las ciudades anfitrionas y el conjunto de la economía estadounidense.