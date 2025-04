Tommy Etcheverry quiere revertir su mal momento en el Masters 1000 de Madrid: los partidos del jueves

Tomás Etcheverry no tuvo el mejor inicio de temporada y buscará empezar a dar vuelta la página en el Masters de Madrid

Luego de los debuts con victoria en Masters 1000 de Madrid de los argentinos Mariano Navone, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Lourdes Carlé, llega el momento de que Tomás Martín Etcheverry (51) salte a la cancha para confrontar con sus dudas y con el serbio Hamad Medjedovic (61), en busca de reencontrarse con el tenis que desplegó por momentos en 2024. El encuentro podrá verse por ESPN y Disney+, no antes de las 6:00 de la mañana, hora de Argentina.

El tenista platense no tuvo un buen arranque de temporada, algo que viene arrastrando luego de los sucesivos cambios de entrenadores que lo acompañaron desde que culminara su relación con Waly Grinovero, a mediados de agosto pasado. Tras el breve paso de Eduardo Infantino como colaborador en el US Open, en diciembre Tommy anunció que Horacio de la Peña sería su nuevo coach.

De los 19 torneos en los que participó desde aquel momento, incluido el Grand Slam estadounidense, sólo en tres ocasiones logró ganar dos partidos consecutivos, en el mismo certamen: US Open, ATP de Santiago de Chile y en el Challenger de Cap Cana. Corrido 20 lugares del puesto del ranking que llegó a ocupar, el argentino irá por una victoria que lo vuelva a poner en camino y que vaya ajustando su confianza, que es lo primero que se pierde en estos casos.

Tiene un solo enfrentamiento previo ante Medjedovic, a quien derrotó sobre polvo de ladrillo en el Challenger de Aix en Provence, en 2023.

El resto de los partidos del jueves

En la jornada de cierre de la primera ronda del Masters, será tiempo para ver a los Next Gen, que llegan para empezar a buscar los buenos resultados sobre polvo de ladrillo.

Con el checo Jakub Mensik (23) saliendo como preclasificado, Joao Fonseca (65) pasa a ser la gran atracción de este grupo. El brasileño, quien alcanzara la segunda fase de este torneo la temporada pasada, tendrá como rival al danés Elmer Moller (114), quien llega de la clasificación, y con quien nunca se ha enfrentado.

Por su parte, el estadounidense Learner Tien (69) disputará el torneo madrileño por primera vez. El zurdo californiano, de padres vietnamitas, tendrá como rival a su compatriota Marcos Giron (45), a quien conoce aunque no registran cruces previos.

Otro de los más jóvenes del circuito es el español Martín Landaluce (148). Precedido de grandes elogios no logró perforar el escalón del puesto 130 del ranking mundial. Esta será su tercera participación en el Masters 1000 de Madrid, luego de dos intentos fallidos en su ciudad natal, en los que no pudo ganar un set. Sin antecedentes previos, su rival será el británico Cameron Norrie (93), quien no arrastra buenos resultados y retrocedió de aquellos puestos de vanguardia -llegó a ocupar el octavo puesto en el ranking-.

La actividad en el cuadro femenino

Este jueves también comenzarán a participar las preclasificadas del cuadro femenino del torneo madrileño. Entre ellas, la polaca Iga Swiatek (2) irá por conseguir remontar el tiempo perdido durante estos primeros cuatro meses de 2025, en los que no pudo conseguir levantar ningún título. Y no la tendrá fácil en el debut, para un partido en el que de seguro habrá trabajado aún más la parte mental que la tenística, ya que la filipina Alexandra Eala (72), llegada mediante un wildcard y acompañada por la Academia de Rafael Nadal, viene de ganarle en cuartos de final del WTA 1000 de Miami, en el único match en que se enfrentaron. Eala, de 19 años, fue una de las revelaciones del tenis femenino en los últimos meses.

En otro de los encuentros, volverá a aparecer otra jovencita, Mirra Andreeva (7) . La rusa, de 17 años, es la sensación de la temporada, en la que ha vencido a la número 1 y 2 del mundo en el mismo certamen, además de haber conquistado dos títulos en el primer trimestre. Su rival será la checa Marie Bouzkova (59), a quien ya derrotó este año en la primera ronda del Abierto de Australia, único antecedente entre ellas.