Los challengers sudamericanos se mudan a Paraguay: horarios de los partidos y cómo ver a los argentinos

Mariano Kastelboim vención a Nicolás Kicker en la qualy del Challenger de Asunción (Foto: Prensa Copa Petrobras)

Mientras que en el norte de la Florida, Estados Unidos, se puso en marcha el Masters 1000 de Miami, en el continente sudamericano continúa una seguidilla de torneos que comenzó hace dos semanas con el AAT Challenger Santander Edición Córdoba, ya pasó por Santiago y concluirá dentro de 18 días en Campinas, Brasil, con una escala previa en Concepción, Chile.

La sede anfitriona durante los próximos siete días es Asunción. La capital paraguaya alberga el certamen de categoría 75 por segundo año consecutivo y en 2024 marcó un hito: fue el primer Challenger que se llevó a cabo en suelo guaraní desde 2010.

El lunes, la actividad se vio afectada por las precipitaciones y tan solo se pudieron disputar dos partidos correspondientes a la ronda final de la clasificación de singles. El martes, el clima acompañó con una máxima de hasta 32º grados y, además de concluir la etapa previa del certamen, se conocieron los primeros ganadores del cuadro principal.

Mariano Kestelboim y Lorenzo Rodríguez fueron los únicos albicelestes que atravesaron la qualy. En sus duelos definitorios vencieron, respectivamente, a Nicolás Kicker y al brasileño Paulo André Saraiva Dos Santos. Valerio Aboian, Bautista Vilicich e Ignacio Monzón cayeron en la instancia inicial.

Minutos más tarde, y a lo largo de las tres canchas que atesora el Club Internacional de Tenis, arrancó el main draw con la presentación de varias figuras: Román Burruchaga, Bautista Torres, Thiago Monteiro, Juan Pablo Varillas y Daniel Vallejo.

Román Burruchaga es uno de los argentinos que irá en búsqueda del título en Asunción

El hijo del campeón del mundo en México 1986 cumplió con su condición de favorito ante Genaro Olivieri y lo venció por 6-1 y 6-4. Torres, por su parte, sufrió una dura caída: fue 3-6, 6-3 y 4-6 frente al brasileño Pedro Boscardín Días, actual 449º del ranking mundial y quien disputa el certamen mediante una invitación de la organización.

Monteiro, quien parte como máximo preclasificado, también superó el debut en tres sets. El jugador que se ubica dentro del Top 100 derrotó al suizo Remy Bertola, por 6-4, 0-6 y 6-1. Varillas, en tanto, eliminó al argentino Guido Justo con un sólido 6-3, 6-4 en una hora y 39 minutos de juego. El peruano, quien a principios de la temporada se consagró campeón del AAT Challenger Santander Edición Tigre, dejó de ser la raqueta número de su país la pasada semana. El pupilo de Diego Junqueira se recuperó recientemente de un desgarro y sigue en búsqueda de rodaje y confianza.

Por último, Vallejo tachó al pilarense Santiago Rodríguez Taverna por 6-3 y 7-6(6). La gran esperanza local de 20 años abrió el 2025 con una final y un título y sueña con romper la barrera de los cien mejores. “No suelo jugar en casa, entonces es muy especial. Lo que más me gusta es que el público viene y me apoya”, expresó en la previa de un evento histórico para su país.

La acción continuará este miércoles desde las 14:00 con los encuentros restantes de la primera ronda de singles y los octavos de final en la modalidad de dobles, que se podrán seguir en vivo a través de Challenger TV, la página de streaming oficial de la categoría. Mariano Kestelboim y Lorenzo Rodríguez, quienes vienen de atravesar la fase previa, serán los representantes argentinos. Además, saltarán a pista el colombiano Daniel Elahi Galán y el chileno Tomás Barrios Vera.

Orden de juego

Court Central

(CHI) Benjamín Torrealba vs. (COL) Daniel Elahi Galán

(ARG) Lorenzo Rodríguez vs. (USA) Emilio Nava

(USA) Felix Corwin vs. (CHI) Tomás Barrios Vera

Court 4

(PER) Conner Huertas del Pino vs. (CHI) Matías Soto

(URU) Franco Roncadelli vs. (BRA) Igor Giménez

Court 3

(ARG) Mariano Kestelboim vs. (BRA) Gustavo Ribeiro De Almeida