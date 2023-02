Estadio vacío, 30 minutos de retraso y un final sin sorpresas: la excusa de Floyd Mayweather ante la ausencia de público en su última pelea

La pelea principal se retrasó más de 30 minutos (Twitter)

Después de su retiro profesional del mundo del boxeo, Floyd Mayweather llevó a cabo su sexta pelea de exhibición frente al ex luchador de artes marciales mixtas Aaron Chalmers en lo que fue su primera visita a Reino Unido dentro del O2 Arena de Londres.

Un paso por Inglaterra que quedará prácticamente en el olvido para el ex campeón de hasta cinco categorías diferentes ya que la presencia en el recinto fue prácticamente nula. La afición no respondió al llamado del legendario púgil y la pelea no levantó gran expectación.

Las imágenes reflejaron lo que se vivió en la noche del sábado: las gradas del 02 Arena, prácticamente vacías. Incluso se intentó retrasar hasta media hora la pelea para tratar de llenar las 20.000 localidades del recinto.

“Hicimos esto en un mes, ni siquiera fueron cuatro semanas”, explicó Money en la conferencia de prensa posterior, al ser consultado por la poca asistencia del público.

Mayweather dominó durante los ocho asaltos (Efe)

“Creo que las entradas deberían haber salido a la venta mucho más rápido. Mi nuevo equipo todavía está aprendiendo. Tengo que quitarme el sombrero ante ellos, no es su culpa”, aseguró el ex boxeador de 46 años

“Cuando peleamos en los Estados Unidos, tan pronto como anunciamos la pelea, las entradas están a la venta. Aquí anunciamos la pelea y las entradas no salieron hasta una o dos semanas después”, dijo el norteamericano, intentando encontrar una explicación a los espacios vacíos que se vieron en el O2 Arena.

Finalmente, Mayweather agradeció de igual forma a los fanáticos: “Me gustaría agradecer a todos en el Reino Unido. Es increíble: el Reino Unido se está convirtiendo en la Meca del boxeo. Aaron Chalmers y yo tuvimos la oportunidad de unirnos y nos divertimos durante ocho rondas. Si los fanáticos del Reino Unido quieren que regrese, regresaré”.

Mientras tanto, los aficionados se pronunciaban en Twitter: “Floyd Mayweather está peleando actualmente frente a unas 25 personas en Londres. Lo peor que he presenciado en el deporte”.

“Vi la primera ronda, lo apagué, ¿Cómo puedes ver a dos hombres peleando y riéndose el uno del otro... y la gente pagó 30 libras esterlinas para ver esto? Yo pagaría 30 libras por apagarlo”, aseguró otro usuario indginado haciendo alusión al precio de PPV.

Mayweather se subió al ring durante ocho asaltos (Twitter @DailyMirror)

En lo que respecta a la pelea en cuestión, y como era de esperar, el norteamericano dominó al británico Aaron Chalmers. El boxeador invicto (50-0) jugó durante los ocho asaltos, pactados a dos minutos y se mostró groseramente superior a su rival que, como era de esperar, hizo valer su buen uso del ‘jab’ para mantener la distancia y el control sin mayor complicación.

Money, en una suerte de espectáculo circense, nunca tuvo intención de noquear al inglés. Dejó destellos de su calidad, lució ágil, hizo una pelea entretenida e incluso bailó. Ante la falta de un nocaut antes del límite, no se declaró ganador a nadie y acabó en un empate.

Según la prensa local, se estima que el púgil de Michigan se embolsará alrededor de 20 millones de dólares, pese al batacazo en asistencia. El combate se convirtió en el evento de pago por visión más caro de la historia en Reino Unido (30 libras).

Así estaban los pasillos del O2 Arena durante el evento (Twitter @DailyMirror)

