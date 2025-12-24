Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Jake Paul habló sobre la pelea que peleó por KO ante Anthony Joshua

Luego de haberse sufrido la fractura de su mandíbula en la derrota por KO ante Anthony Joshua, Jake Paul reapareció y analizó el combate del pasado viernes en el Kaseya Center de Miami. El Youtuber reconoció la superioridad del pugilista profesional inglés, pero redobló la apuesta para futuras veladas.

Fue en el Impaulsive, el podcast de su hermano Logan, en el que Jake Paul reconoció que “no es tan difícil que te den una paliza”, pero sorprendió al decir que “gané dos asaltos”, sobre la pelea con Joshua. “Y luego (Joshua) ganó dos, y luego me dejaron fuera”.

Paul se manifestó pudiendo mover poco la boca producto de la mencionada fractura de mandíbula. Amplió su análisis de la pelea ante Joshua y aseguró que “lo estaba haciendo bien. Creo que... Mi cardio, la presión mental del grandullón y entrenar con gente grande es diferente a la de los guantes de 280 gramos, así que sentí mucho más su poder”.

No obstante, reconoció que el duelo ante el ex campeón mundial de los pesos pesados fue “una gran experiencia y aprendí mucho ahí”.

Ante la consulta sobre si lo sorprendió el poder de Joshua, brindó una hilarante respuesta que hizo reír a los presentes en el estudio: “No, para ser sincero, no. Pero, bueno, me sorprendió la mandíbula”.

El KO de Anthony Joshua ante Jake Paul

Su opinión sobre que ganó dos rounds no tardó en impactar en las redes sociales y fue viral debido a que los internautas hicieron de las suyas con memes y reacciones para burlarse.

En la mencionada emisión, Jake Paul no tardó en buscar nuevos desafíos y apuntó directamente hacia Francis Ngannou, ex campeón mundial de la UFC: “Les dije a todos igual que lo haría mejor que Francis (Ngannou), que terminó sin mentón. Es verdaderamente blandito. Voy a pelear con Francis, creo que quizás ahora sí pelee conmigo”. El camerunés Ngannou, que fue derrotado por nocaut en dos asaltos por Joshua en marzo de 2024, había sido previamente contactado para enfrentar a Paul cuando el ex actor vio cancelada su pelea contra Gervonta Davis a raíz de acusaciones graves por parte de su expareja Courtney Rossel.

Ante la posibilidad de medirse con Paul, Ngannou descartó la oferta y señaló: “No me falten el respeto así. No tiene ningún sentido pasar de Gervonta Davis a Francis Ngannou. Davis es un boxeador fantástico, un noqueador natural, pero somos completamente distintos. Es absurdo”. Respecto al factor económico, Ngannou admitió que la bolsa planteada resultaba tentadora, aunque insistió en que no era el dinero su principal motivación.

Más allá de esta disputa, Ngannou también reveló su interés en probarse contra otras grandes figuras de los deportes de contacto como Jon Jones y Deontay Wilder. En su historial, el camerunés ostentó el título de campeón mundial de la UFC en 2021, puesto que abandonó dos años después por desacuerdos contractuales. Desde entonces orientó su carrera al boxeo, logrando notoriedad en su desempeño ante Tyson Fury, frente a quien perdió por decisión dividida en 2023.

