La “gallinita”, un toque sutil y una reacción: las provocaciones de Jake Paul a Anthony Joshua en el pesaje

Tensión en el pesaje de Jake Paul y Anthony Joshua

La previa de la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua tuvo de todo. Una mezcla de tensión y show fue el marco del pesaje entre el influencer estadounidense devenido en pugilista y el inglés ex campeón mundial de los pesos pesados. Una serie de provocaciones elevó la temperatura de un combate que promete y que será este viernes en Miami (la velada comenzará a las 22.30 de Argentina).

Mientras sonó de fondo el tema Ojo de Tigre (Eye Of The Tiger) de la banda sonora de Rocky, ambos quedaron cara a cara y Paul primero le habló al británico y luego le hizo gestos a su rival, que se mantuvo estoico, pero en un momento respondió. El norteamericano le hizo la “gallinita” a su oponente moviéndole sus brazos. Luego le tocó el pecho, hasta que Joshua respondió y le tocó el collar. Ahí Jake se corrió hacia atrás e intervino un custodio. Aunque todo formó parte de un show, ya que luego circularon fotos en las que se lo ve a Joshua poniendo su puño cerca de la cara de Jake, y los dos aparecen sonriendo.

La inminente pelea generó un intenso debate en el mundo del boxeo, no solo por el cruce de estilos y trayectorias, sino también por el impacto económico que rodea el evento. Según el diario The Sun, Joshua podría obtener cerca de 130 millones de dólares por su participación, aunque el Daily Mail cita fuentes que elevan esa cifra a más de 180 millones. En medio de las especulaciones, Jake Paul avivó la polémica con un mensaje en X: “Dejen de preguntarme. 267 millones de dólares”.

La diferencia del peso entre Jake Paul y Anthony Joshua

El combate, que se celebrará este viernes en el Kaseya Center de Miami, presenta particularidades reglamentarias. Según Ring Magazine, Joshua aceptó un límite de peso de 111 kg -registró 109.5-, por debajo de los valores habituales en la categoría de los pesados, donde no existe tope y él suele marcar entre 113 y 115 kg. Jake Paul, por su parte, marcó 95.5 kilos en el pesaje. El ring tendrá dimensiones de 6,7 x 6,7 metros (22 x 22 pies), superiores al estándar de 6 x 6 metros (20 x 20 pies), y ambos usarán guantes de 10 onzas (280 g). El combate constará de ocho asaltos de tres minutos y será registrado oficialmente como pelea profesional.

Las casas de apuestas británicas, citadas por The Sun, reflejan una marcada tendencia a favor de Joshua, con cuotas de 50/1 para una victoria en el primer asalto. Esta decisión de Joshua de apartarse de su ruta profesional más tradicional para enfrentar a un rival como Paul ha sido objeto de controversia, alimentando el debate sobre el rumbo de su carrera.

Más tarde ambos sonrieron demostrando el show en la previa al combate de este viernes (REUTERS/Marco Bello)

La trayectoria de Anthony Joshua estuvo marcada por un ascenso meteórico tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su poderío físico —casi dos metros de altura y 25 nocauts en 28 victorias— lo proyectó como el futuro dominador de los pesos pesados. Sin embargo, su carrera sufrió un quiebre en junio de 2019, cuando el mexicano Andy Ruiz lo derrotó por nocaut en el séptimo asalto en el Madison Square Garden de Nueva York, arrebatándole sus tres títulos mundiales. Joshua recuperó los cinturones ese mismo año ante Ruiz en Arabia Saudita y los defendió frente a Kubrat Pulev, pero luego perdió dos veces consecutivas ante Oleksandr Usyk, actual monarca de la división.

En el último año y medio, Joshua sumó victorias ante Jermaine Franklin Jr., Robert Helenius, Otto Wallin y Francis Ngannou, pero volvió a caer por nocaut en el quinto asalto frente a Daniel Dubois en el estadio de Wembley, en una pelea por el título mundial pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Los esperados duelos contra Deontay Wilder y Tyson Fury nunca se concretaron, lo que derivó en este inesperado enfrentamiento con Jake Paul.

Por último, el físico de Joshua, de 36 años, impresiona por la diferencia de casi quince centímetros respecto a Jake Paul, quien tiene 28 años. La pelea, que será transmitida en directo por Netflix, suma un nuevo capítulo a la tendencia de espectáculos que combinan figuras del deporte y el entretenimiento, y quedará registrada en los historiales profesionales de ambos pugilistas.