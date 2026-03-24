Conmoción: una boxeadora de 19 años quedó en coma tras sufrir un impactante KO

El KO de Jocelyn Camarillo a Isis Sio, quien terminó en coma inducido

La boxeadora Isis Sio fue inducida a un coma médico tras ser noqueada por Jocelyn Camarillo en el primer asalto de una pelea por el peso minimosca en California.

El sábado por la noche, en el Orange Show Events Center de San Bernardino, Sio enfrentó a Camarillo (récord 6-0, 1 KO) en la pelea inaugural de la cartelera de ProBoxTV. En el primer round Sio quedó inconsciente tras recibir una serie de golpes al cuerpo y, posteriormente, cinco impactos consecutivos al rostro mientras estaba contra las cuerdas. El árbitro intervino de inmediato para detener el combate y decretar el nocaut técnico para Camarillo. En la transmisión, Sio fue vista convulsionando sobre el ring antes de ser retirada en camilla.

Después del incidente, el personal médico la trasladó de urgencia al Loma Linda University Health Medical Center, donde se le indujo el coma para proteger su estabilidad neurológica, comunicación confirmada por la promotora el domingo.

La confirmación del coma inducido de Isis Sio informado por ProtboxTV (@proboxtvofficial)

El estado de salud de la joven, de solo 19 años, generó preocupación, aunque los médicos informaron que la estadounidense despertó antes de 48 horas y puede comunicarse, todavía no definió una posible fecha de salida de la unidad de cuidados intensivos. “Tenemos algunas noticias prometedoras que compartir. Isis ya no está en un coma inducido médicamente, se le ha quitado el ventilador, y ahora está respirando por su cuenta. Estamos esperando nuevas actualizaciones de su equipo médico”, actualizó en las últimas horas ProBoxTV en su perfil de Instagram.

La situación de Sio, estadounidense -originaria de Dakota del Sur- encendió la alarma en el boxeo profesional. En su corta carrera, que comenzó en septiembre de 2023, ostenta un récord de una victoria y tres derrotas. La pelea del sábado marcó su segunda caída consecutiva por nocaut: ya en enero, su pelea había sido detenida en Long Beach, California, tras perder ante Perla Bazaldua. Cabe destacar que la Comisión Atlética del Estado de California exige un periodo de 30 días de inactividad por nocaut, lapso que Sio sí cumplió al estar 50 días fuera del cuadrilátero antes de enfrentarse a Camarillo.

Posteo de Jocelyn Camarillo (@j.camarillo7)

Por su parte, Camarillo expresó públicamente sus deseos de recuperación para Sio. La boxeadora escribió: “Toda la gloria a Dios. Vine preparada, lo di todo. Agradecida por el momento, pero mi corazón está con Isis y la tengo en mis oraciones y deseando que se recupere totalmente”, en un mensaje difundido en su perfil de Instagram.

“En nombre del CEO Garry Jonas y de toda la familia de ProBox, estamos orando por una pronta recuperación de Isis Sio", publicó ProBoxTV en dicha red social el domingo por la tarde. “La Srta. Sio se encuentra actualmente en un coma inducido médicamente. Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil”, agregaron.

La secuencia del combate y la gravedad de las lesiones movilizaron las redes sociales y la opinión pública, desplazando incluso la atención sobre el logro de Martínez, quien obtuvo el campeonato interino de los supermedianos por el Consejo Mundial de Boxeo el mismo día, de acuerdo con la crónica de la cartelera.