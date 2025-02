La polémica declaración de Jake Paul sobre la salud de Tyson que generó una ola de críticas: la respuesta de Iron Mike

Jake Paul dijo que Mike Tyson tuvo Parkinson antes de la pelea que tuvieron

Pasaron tres meses de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, pero todavía se sigue hablando de la controvertida contienda. Los pugilistas disparan declaraciones que generan polémicas, como sucedió con el YouTuber, que le ganó al ex campeón mundial de pesos pesados: sus dichos generaron revuelo y debió retractarse.

Paul aseguró que Tyson había sufrido de Parkinson antes de su enfrentamiento el 15 de noviembre del año pasado. Fue en una transmisión con el streamer Adin Ross, en la que Jake afirmó que Iron Mike usó la droga psicodélica conocida como “veneno de sapo”, para curarse del Parkinson y así “volver a pelear”. Ante la insistencia de Ross sobre cómo funcionaba este tratamiento, Paul respondió: “Lo fumas”.

Estos testimonios generaron una ola de críticas en las redes sociales, obligando a Paul a retractarse y aclarar sus palabras en su cuenta de X: “Hermano... Mike Tyson no tenía Parkinson... ¡Qué demonios! ¿Por qué carajo es tan estúpido Internet? Me equivoqué. Quise decir que utilizó un sapo para curar su dolor. Ha hablado de ello muchas veces. Igual que yo. Igual que muchos otros”.

No obstante ello, las críticas hacia Paul no cesaron en dicha red social. Los usuarios señalaron que Jake había repetido la afirmación sobre el Parkinson en más de una ocasión durante la transmisión, lo que ponía en duda que se tratara de un simple malentendido. “Lo dijiste dos veces. No es que se lo hayan inventado o que hayan rellenado los espacios en blanco. Lo dijiste, te detuviste y lo volviste a decir. Eso no es culpa de la fuente que lo informó, es culpa tuya”, comentó un internauta en respuesta al posteo de Paul. Otros también cuestionaron cómo era posible confundir una enfermedad como el Parkinson (trastorno degenerativo que ataca el sistema nervioso y no tiene cura; aunque el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas) con el dolor físico, destacando la gravedad de sus declaraciones.

El descargo de Jake Paul sobre sus testimonios de Mike Tyson

Ante la polémica, los representantes de Tyson salieron al paso para desmentir las declaraciones de Paul. Según informó TMZ, aseguraron que el ex campeón de los pesos pesados no padece Parkinson ni ninguna otra enfermedad. “Mike es feliz y está perfectamente sano. No tiene Parkinson ni ninguna otra enfermedad”, declararon, poniendo fin a las especulaciones sobre la salud del boxeador.

El enfrentamiento entre Jake Paul, de 28 años, y Mike Tyson, de 58, marcó el regreso del ex campeón de los pesos pesados al ring tras varios años desde su retiro como profesional. La pelea no estuvo exenta de polémicas por las críticas de los amantes del boxeo por la diferencia de edad entre ambos contendientes.

Tras la velada, Tyson compartió sus pensamientos en un post en X, donde expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de volver al ring, a pesar de la derrota. “Esta es una de esas situaciones en las que pierdes pero aún así ganas. Estoy agradecido por lo de anoche. No me arrepiento de subir al ring por última vez”, escribió.

Aunque Paul se llevó la victoria, los puristas de este deporte cuestionaron la legitimidad del combate, considerando que Tyson enfrentaba a un rival mucho más joven y en mejores condiciones físicas. Sin embargo, las recientes declaraciones de Paul han añadido un nuevo capítulo a esta historia.