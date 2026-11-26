Yooka-Laylee And The Impossible Lair: Definitive Edition presenta su tráiler.

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Playtonic Games anunció Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition, una versión mejorada del plataformas 2,5D publicado originalmente en 2019. El relanzamiento llegará el 15 de diciembre a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam, y estará disponible como actualización gratuita para quienes ya tengan el juego en las plataformas correspondientes.

Mejoras gráficas según cada plataforma

La edición para PlayStation 5 funcionará con resolución 4K y una tasa de hasta 120 FPS. Esta última cifra indica la cantidad de imágenes que el juego puede mostrar por segundo y, con una pantalla compatible, permite movimientos y animaciones más fluidos. También tendrá iluminación mejorada, efectos de oclusión ambiental y sombras con mayor nivel de detalle.

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La oclusión ambiental es una técnica gráfica que agrega sombras suaves en esquinas, uniones y zonas donde los objetos bloquean parcialmente la luz. Su incorporación busca dar más profundidad a los escenarios, especialmente en los niveles laterales y en el mundo central tridimensional.

Nintendo Switch 2 recibirá mayores resoluciones tanto en modo portátil como al conectar la consola al televisor. Esta versión contará con texturas y sombras de mejor calidad, iluminación renovada, oclusión ambiental y un modo de 120 FPS. Playtonic no especificó la resolución ni las condiciones necesarias para utilizar esa opción de rendimiento.

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En PC, la principal novedad será un nuevo ajuste gráfico Ultra, que reunirá las mejoras visuales preparadas para PlayStation 5. El anuncio indica que esta versión tendrá los mismos efectos y contenidos extra incluidos en la consola de Sony, aunque todavía no se publicaron los requisitos de hardware necesarios para activar la configuración más alta.

Las tres ediciones incorporarán dos bandas sonoras orquestadas y el contenido descargable Trowzer’s Top Tonic Pack. Este paquete añade modificadores que permiten cambiar distintos elementos de la experiencia, una mecánica que se conecta con los más de 60 tónicos ocultos disponibles en la aventura.

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Plataformas en 2,5D y escenarios que pueden cambiar

La campaña vuelve a estar protagonizada por Yooka y Laylee, quienes deben rescatar a las abejas del Royal Beettalion antes de enfrentarse a Capital B en la Guarida Imposible. Cada nivel completado libera a una abeja y suma un golpe que los protagonistas pueden resistir durante el desafío final.

El jugador puede entrar a la Guarida Imposible en cualquier momento. Sin embargo, superar niveles y reconstruir el batallón aumenta las posibilidades de sobrevivir. Esta estructura permite elegir entre avanzar por buena parte de la campaña o intentar el enfrentamiento principal antes de conseguir todas las ayudas disponibles.

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Los niveles utilizan una perspectiva 2,5D: el desplazamiento y las acciones siguen una estructura lateral, pero los personajes y escenarios están construidos con gráficos tridimensionales. Las secciones incluyen pueblos con torretas, bosques con arañas, fábricas llenas de trampas y aeronaves que se desplazan entre las nubes.

El mundo central funciona como una zona tridimensional explorable, con acertijos, rutas escondidas y accesos a nuevas fases. Desde allí es posible modificar los niveles: algunos pueden inundarse, congelarse o quedar invertidos, lo que cambia sus recorridos, obstáculos y secretos. Una fase ya completada puede transformarse así en una variante con una distribución diferente.

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También regresarán las monedas secretas T.W.I.T., necesarias para superar los bloqueos instalados por Trowzer y abrir nuevas áreas. Los tónicos ocultos permiten equipar aspectos, efectos visuales, habilidades, ventajas y desafíos, con la posibilidad de combinar varios modificadores.

Una secuela inspirada en Donkey Kong Country

Yooka-Laylee and the Impossible Lair fue lanzado en 2019 como la segunda aventura de los personajes creados por Playtonic. Mientras el primer Yooka-Laylee recuperaba la estructura de plataformas tridimensionales asociada con Banjo-Kazooie, esta entrega tomó como referencia el diseño lateral de Donkey Kong Country.

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El cambio de formato mantuvo la exploración tridimensional en el mapa central, pero trasladó la mayor parte de la acción a recorridos laterales. Su estructura abierta permite decidir el orden de varias actividades, buscar secretos y alterar fases antes de entrar nuevamente en ellas.

Playtonic acompañó el anuncio con un primer tráiler centrado en las mejoras gráficas. El estudio confirmó que la actualización gratuita, las bandas sonoras orquestadas y el contenido de Trowzer estarán disponibles cuando Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition se estrene el 15 de diciembre.

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