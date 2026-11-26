Tenebris Somnia

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La industria latinoamericana de los videojuegos tendrá su propia celebración con la primera edición de los LAGS Awards, una nueva premiación organizada por Latin American Games Showcase (LAGS) que busca reconocer el trabajo de los estudios y desarrolladores de la región. La organización ya presentó la lista de nominados para sus 18 categorías y confirmó que la ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 8 de diciembre de 2026, en colaboración con The Game Awards.

El evento tendrá una duración total de dos horas y no estará limitado a la entrega de premios. Durante la transmisión se presentarán más de 30 tráilers exclusivos, entre los que habrá 10 estrenos mundiales, además de anuncios de fechas de lanzamiento y nuevas muestras de jugabilidad de proyectos que llegarán durante 2027 y los años siguientes.

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Entre las categorías más importantes se encuentra Latin American Game of the Year, que reúne a ocho producciones: Colorbound, Desktop Explorer, Dunjungle, Go Slimey Go!, Subversive Memories, Tenebris Somnia, The Posthumous Investigation y Vultures - scavengers of death. También habrá reconocimientos específicos para aspectos como la jugabilidad, el diseño de niveles, la dirección artística, la narrativa, el diseño de sonido, la banda sonora y la accesibilidad.

The Posthumous Investigation, Mother Gaia Studio.

La premiación también contempla categorías que buscan destacar distintas particularidades del desarrollo regional. Excellence in Latin American Identity, por ejemplo, reconoce a BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4, Capote, Colorbound, Glory Hunters, Pancito Merge y The Posthumous Investigation. Por su parte, Best Latin American Women-Led Game reúne a A House Inside Me, Bubblegum Galaxy, Capote, Don’t Kill Rumble y Kernel Hearts.

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Otras categorías apuntan a reconocer producciones independientes y propuestas con características particulares. Habrá premios para el mejor juego autopublicado, el mejor desarrollado por una sola persona, el mejor proyecto surgido de una Game Jam y el mejor juego oculto. También se reconocerán aspectos como la identidad visual, la interfaz de usuario, las campañas de marketing y el diseño de demos.

La transmisión contará con una previa de 30 minutos que incluirá invitados especiales, categorías de premiación y 12 tráilers, algunos de ellos con estrenos mundiales. Luego llegará la ceremonia principal, de 90 minutos, durante la cual se anunciarán los ganadores y se presentarán más adelantos y novedades de la industria. Los LAGS Awards se podrán seguir a través de los canales oficiales de Latin American Games Showcase en YouTube y Twitch. También retransmitirán el evento The Game Awards y Bilibili.

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Fundado en 2023, Latin American Games Showcase nació con el objetivo de ampliar la visibilidad de los videojuegos desarrollados en América Latina y generar nuevas oportunidades para sus creadores. Esta primera edición de los premios representa una nueva iniciativa para darle reconocimiento internacional a una industria regional que continúa ampliando su presencia y sus propuestas. A continuación, dejamos la lista completa de nominados.

Vultures – Scavengers of Death, de Team Vultures.

Latin American Game of the Year

Colorbound

Desktop Explorer

Dunjungle

Go Slimey Go!

Subversive Memories

Tenebris Somnia

The Posthumous Investigation

Vultures - scavengers of death

Excellence in Gameplay

Colorbound

Dunjungle

Go Slimey Go!

Tenebris Somnia

Vultures - scavengers of death

Excellence in Level Design

Colorbound

Deep Dish Dungeon

Dunjungle

Go Slimey Go!

Tenebris Somnia

Excellence in Art Direction

Block Block Block

Deep Dish Dungeon

Desktop Explorer

Kernel Hearts

Tenebris Somnia

Excellence in Narrative

Desktop Explorer

Subversive Memories

Tenebris Somnia

The Posthumous Investigation

Kernel Hearts, de Ephemera Games.

Excellence in Sound Design

Block Block Block

Bubblegum Galaxy

Go Slimey Go!

T.W.I.R.L.

Vultures - scavengers of death

Excellence in Score

Colorbound

Bubblegum Galaxy

Go Slimey Go!

Kernel Hearts

Mexican Ninja

The Posthumous Investigation

Excellence in Accessibility

Bottle Cracks

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Colorbound

Go Slimey Go!

Excellence in Latin American Identity

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Capote

Colorbound

Glory Hunters

Pancito Merge

The Posthumous Investigation

Unique Visual Identity

A House Inside Me

Bubblegum Galaxy

Last Round at the End of the World

Motorslice

Subversive Memories

T.W.I.R.L.

CAPOTE, de Luski Game Studio.

Best UI/UX

Block Block Block

Desktop Explorer

Skills & Raids

Best Self-Published Game

Infinitevania

Lucky Shot

Subversive Memories

The Last Cat in the Universe

Best Solo Developer Game

Block Block Block

Bottle Cracks

Dunjungle

Subversive Memories

Best Latin American Women-Led Game

A House Inside Me

Bubblegum Galaxy

Capote

Don’t Kill Rumble

Kernel Hearts

Best Game Jam Game

A House Inside Me

Infinitevania

Take a Hint

The Kindling

Don’t Kill Rumble, de Scubalight Studios.

Best Hidden Gem

Chainsaw

Hack and Climb

Last Round at the End of the World

Seven Blasphemies

Touch of Madness

Best Marketing Campaign

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4

Don’t Kill Rumble

Glory Hunters

Kernel Hearts

Tenebris Somnia

Excellence in Demo Design

Litany

Neverway

Quantum Quartz

Something Meaningful

Toada Brava

Yokai Crossing