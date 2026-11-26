La industria latinoamericana de los videojuegos tendrá su propia celebración con la primera edición de los LAGS Awards, una nueva premiación organizada por Latin American Games Showcase (LAGS) que busca reconocer el trabajo de los estudios y desarrolladores de la región. La organización ya presentó la lista de nominados para sus 18 categorías y confirmó que la ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 8 de diciembre de 2026, en colaboración con The Game Awards.
El evento tendrá una duración total de dos horas y no estará limitado a la entrega de premios. Durante la transmisión se presentarán más de 30 tráilers exclusivos, entre los que habrá 10 estrenos mundiales, además de anuncios de fechas de lanzamiento y nuevas muestras de jugabilidad de proyectos que llegarán durante 2027 y los años siguientes.
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Entre las categorías más importantes se encuentra Latin American Game of the Year, que reúne a ocho producciones: Colorbound, Desktop Explorer, Dunjungle, Go Slimey Go!, Subversive Memories, Tenebris Somnia, The Posthumous Investigation y Vultures - scavengers of death. También habrá reconocimientos específicos para aspectos como la jugabilidad, el diseño de niveles, la dirección artística, la narrativa, el diseño de sonido, la banda sonora y la accesibilidad.
La premiación también contempla categorías que buscan destacar distintas particularidades del desarrollo regional. Excellence in Latin American Identity, por ejemplo, reconoce a BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4, Capote, Colorbound, Glory Hunters, Pancito Merge y The Posthumous Investigation. Por su parte, Best Latin American Women-Led Game reúne a A House Inside Me, Bubblegum Galaxy, Capote, Don’t Kill Rumble y Kernel Hearts.
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Otras categorías apuntan a reconocer producciones independientes y propuestas con características particulares. Habrá premios para el mejor juego autopublicado, el mejor desarrollado por una sola persona, el mejor proyecto surgido de una Game Jam y el mejor juego oculto. También se reconocerán aspectos como la identidad visual, la interfaz de usuario, las campañas de marketing y el diseño de demos.
La transmisión contará con una previa de 30 minutos que incluirá invitados especiales, categorías de premiación y 12 tráilers, algunos de ellos con estrenos mundiales. Luego llegará la ceremonia principal, de 90 minutos, durante la cual se anunciarán los ganadores y se presentarán más adelantos y novedades de la industria. Los LAGS Awards se podrán seguir a través de los canales oficiales de Latin American Games Showcase en YouTube y Twitch. También retransmitirán el evento The Game Awards y Bilibili.
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Fundado en 2023, Latin American Games Showcase nació con el objetivo de ampliar la visibilidad de los videojuegos desarrollados en América Latina y generar nuevas oportunidades para sus creadores. Esta primera edición de los premios representa una nueva iniciativa para darle reconocimiento internacional a una industria regional que continúa ampliando su presencia y sus propuestas. A continuación, dejamos la lista completa de nominados.
Latin American Game of the Year
- Colorbound
- Desktop Explorer
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Subversive Memories
- Tenebris Somnia
- The Posthumous Investigation
- Vultures - scavengers of death
Excellence in Gameplay
- Colorbound
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Tenebris Somnia
- Vultures - scavengers of death
Excellence in Level Design
- Colorbound
- Deep Dish Dungeon
- Dunjungle
- Go Slimey Go!
- Tenebris Somnia
Excellence in Art Direction
- Block Block Block
- Deep Dish Dungeon
- Desktop Explorer
- Kernel Hearts
- Tenebris Somnia
Excellence in Narrative
- Desktop Explorer
- Subversive Memories
- Tenebris Somnia
- The Posthumous Investigation
Excellence in Sound Design
- Block Block Block
- Bubblegum Galaxy
- Go Slimey Go!
- T.W.I.R.L.
- Vultures - scavengers of death
Excellence in Score
- Colorbound
- Bubblegum Galaxy
- Go Slimey Go!
- Kernel Hearts
- Mexican Ninja
- The Posthumous Investigation
Excellence in Accessibility
- Bottle Cracks
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Colorbound
- Go Slimey Go!
Excellence in Latin American Identity
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Capote
- Colorbound
- Glory Hunters
- Pancito Merge
- The Posthumous Investigation
Unique Visual Identity
- A House Inside Me
- Bubblegum Galaxy
- Last Round at the End of the World
- Motorslice
- Subversive Memories
- T.W.I.R.L.
Best UI/UX
- Block Block Block
- Desktop Explorer
- Skills & Raids
Best Self-Published Game
- Infinitevania
- Lucky Shot
- Subversive Memories
- The Last Cat in the Universe
Best Solo Developer Game
- Block Block Block
- Bottle Cracks
- Dunjungle
- Subversive Memories
Best Latin American Women-Led Game
- A House Inside Me
- Bubblegum Galaxy
- Capote
- Don’t Kill Rumble
- Kernel Hearts
Best Game Jam Game
- A House Inside Me
- Infinitevania
- Take a Hint
- The Kindling
Best Hidden Gem
- Chainsaw
- Hack and Climb
- Last Round at the End of the World
- Seven Blasphemies
- Touch of Madness
Best Marketing Campaign
- BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4
- Don’t Kill Rumble
- Glory Hunters
- Kernel Hearts
- Tenebris Somnia
Excellence in Demo Design
- Litany
- Neverway
- Quantum Quartz
- Something Meaningful
- Toada Brava
- Yokai Crossing
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