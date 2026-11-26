Dragon Quest Monsters: The Withered World presenta su tráiler.

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Square Enix publicó el tráiler final de Dragon Quest Monsters: El reino marchito, el RPG de crianza de criaturas protagonizado por Bianca y Nera. El juego se estrenará el 3 de diciembre en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, donde estará disponible mediante Steam y Microsoft Store. Antes del lanzamiento, los jugadores ya pueden descargar una demo.

Combates, exploración y síntesis de monstruos

Aunque el nuevo tráiler se encuentra únicamente en japonés, las secuencias extraídas directamente de la jugabilidad permiten observar los principales sistemas de Dragon Quest Monsters: El reino marchito. El video combina combates, recorridos por distintos escenarios y encuentros con varias de las criaturas que podrán incorporarse al equipo.

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La base de esta serie derivada de Dragon Quest consiste en entablar amistad con monstruos, criarlos y utilizarlos en enfrentamientos contra otras criaturas. Cada integrante posee rasgos y atributos propios, pero puede aprender diferentes talentos. Esto permite ajustar la composición del grupo y sus habilidades al estilo de juego elegido.

El tráiler dedica parte de su duración a la síntesis, el sistema que permite combinar dos monstruos para producir una criatura más fuerte. El resultado puede pertenecer a una especie que el jugador todavía no haya encontrado durante la exploración. La mecánica funciona así como una vía para ampliar la colección y preparar equipos con capacidades específicas.

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Las criaturas reclutadas acompañarán físicamente a las protagonistas mientras recorren los escenarios. Square Enix indica que cualquier monstruo podrá viajar junto al grupo, sin restricciones relacionadas con su tipo o tamaño. El avance permite observar cómo funciona ese acompañamiento y ofrece una nueva muestra del apartado gráfico.

Bianca y Nera toman el papel principal

Bianca y Nera, dos personajes centrales de Dragon Quest V, serán las protagonistas de esta entrega. Aquí aparecen como domadoras principiantes que emprenden un viaje centrado en el reclutamiento, entrenamiento y combate de monstruos.

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El cambio de protagonistas conecta esta serie derivada con una de las entregas principales de Dragon Quest. El tráiler intercala las demostraciones de sus sistemas con escenas narrativas en las que aparecen Bianca, Nera y el personaje que parece ocupar el papel de antagonista principal. Square Enix no brindó más detalles sobre su identidad o sus motivaciones en la información difundida junto con el video.

La selección de criaturas incluirá monstruos conocidos procedentes de diferentes juegos de la franquicia. Cada uno podrá desarrollar talentos distintos, por lo que dos equipos formados alrededor de especies similares podrían cumplir funciones diferentes durante las batallas. El jugador tendrá libertad para reunir a sus favoritos o buscar combinaciones orientadas a atributos y habilidades concretas.

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Dragon Quest Monsters: The Withered World

Modalidades en línea y demo disponible

Dragon Quest Monsters: El reino marchito contará con funciones en línea para enfrentar equipos de jugadores de distintas regiones. Entre las modalidades anunciadas figuran torneos competitivos y partidas amistosas, con recompensas para quienes participen con sus grupos de monstruos más fuertes. Square Enix no detalló todavía el funcionamiento de esos premios ni las condiciones de cada competencia.

El lanzamiento abarcará las dos generaciones de consolas de Nintendo y las plataformas actuales de Sony y Microsoft. En PC podrá adquirirse tanto en Steam como en Microsoft Store. La información publicada no especifica diferencias gráficas o de rendimiento entre versiones, ni confirma juego cruzado entre plataformas.

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Quienes quieran probar sus sistemas antes de comprarlo pueden descargar desde ahora la demo jugable de Dragon Quest Monsters: El reino marchito. Square Enix no indicó en la información disponible si el progreso obtenido podrá trasladarse a la versión completa del 3 de diciembre.