El malestar de los pilotos de la F1 por los “adelantamientos accidentales” y las carreras “yo-yo” que provoca el reglamento

En las primeras tres carreras se divisaron varias peleas "yo-yo" en la que los piltoos se intercambiaban las posiciones en varias oportunidades (REUTERS/Maxim Shemetov)

La nueva era técnica de la Fórmula 1 no inició de la manera esperada. Gran parte de los pilotos expresaron su malestar con ciertas cuestiones del reglamento, aunque la importancia de la batería y la gestión eléctrica acaparó las críticas. Algunos corredores afirmaron que realizaron adelantamientos involuntarios y que la mayoría de estos son “artificiales”. El último campeón Lando Norris llamó “carreras yo-yo” a los primeros tres Grandes Premios, en relación con los cambios de posición entre monoplazas únicamente por la pérdida de potencia.

Uno de los principales factores de la controversia es la peculiar interacción entre los sistemas eléctricos y el uso del acelerador. Las reglas actuales —que reparte en partes iguales la potencia del motor de combustión y la batería eléctrica— provocan que los pilotos tengan que realizar una excesiva gestión para energía para no quedarse sin potencia. El nuevo funcionamiento de la unidad de potencia y las piezas del monoplaza suelen derivar en un consumo inesperado de energía, privando al piloto de batería justo en los momentos críticos y, a menudo, resultando en adelantamientos accidentales.

Estas situaciones se replicaron a lo largo de las primeras tres Grandes Premios en Australia, China y Japón. Luego de la carrera en Suzuka, Lando Norris relató una situación en la que superó a Lewis Hamilton únicamente porque la gestión de batería le dejó sin más opciones. “Sinceramente, en algunas partes de la carrera... ni siquiera quería adelantar a Lewis”, explicó el hombre de McLaren con el portal especializado The Race.

La sucesión forzada de adelantamientos y contraataques crea duelos ficticios, según el propio Norris, quien definió la situación como “demasiado a merced de lo que la unidad de potencia le proporcione”. La regulación ha originado carreras de “yo-yo”, donde los avances y retrocesos en pista son consecuencia de la batería más que de la pericia. “Sí, las carreras pueden verse muy bien en televisión, pero las carreras dentro del coche no son tan auténticas como deberían ser”, añadió.

Lando Norris, último campeón de la F1, se mostró disconforme con la nueva era técnica (REUTERS/Jakub Porzycki)

“Es que se me agota la batería, no quiero que se agote, pero no puedo controlarlo. Así que lo adelanto y luego me quedo sin batería, así que me pasa volando en la siguiente recta. Esto no es una carrera, esto es un yo-yo. El conductor debería tener el control, al menos, y no lo tenemos”, argumentó Lando.

Durante la vuelta 50 en Suzuka, Norris adelantó momentáneamente a Hamilton en la última chicana gracias al impulso generado por el modo de adelantamiento. Pero ese uso adicional de la potencia eléctrica consumió la mayor parte de su batería, anulando su capacidad de defender la posición en la larga recta siguiente.

La gestión de la energía impidió entonces la continuidad de la ofensiva: Lando fue superado inmediatamente después, para finalmente recuperar el puesto en la siguiente vuelta, en una secuencia que el propio piloto calificó de confusa y carente de autenticidad. “Si acelero a fondo, se despliega la batería, y no quiero que se despliegue porque debería haberse desplegado antes”, explicó el último campeón.

Max Vestappen es el piloto que más criticó el nuevo reglamento de la F1 (REUTERS/Issei Kato)

Max Verstappen, el gran abanderado en criticar la nueva era de la F1 hace varios años, vivió una situación similar en Japón después de estar atrás de Pierre Gasly durante casi toda la carrera. El neerlandés logró superar al francés de Alpine, pero este recuperó la posición fácilmente luego de que el Red Bull se quedara sin potencia eléctrica. El cuatro veces campeón del mundo realizó un llamativo gesto en el momento en el que era adelantado en la recta principal.

“Claro que se consume un poco más de energía cuando se está a menos de un segundo, y especialmente en un circuito donde la gestión de la energía es bastante deficiente en una vuelta, hay que tener mucho cuidado con cómo se usa la batería. Es un poco complicado. El problema es que tienes una recta larga y luego solo una pequeña chicane, y luego otra recta larga. Así que si despliegas en una recta, no tienes nada en la otra”, relató Verstappen.

Inmediatamente, hizo hincapié en cómo se queda indefenso después de un adelantamiento: “En otros circuitos, tienes una larga recta y luego quizás algunas curvas, y tienes tiempo para atacar; aquí no (Suzuka). En muchos lugares donde quieres adelantar, solo hay una curva para recargar y luego una larga recta, lo que hace que sea prácticamente imposible usar la batería, porque es completamente ineficiente hacerlo”.

*El resumen del Gran Premio de Japón de la F1

Andrea Stella, director del equipo McLaren, sostuvo ante The Race que esta complicación en los adelantamientos no tendría que estar presente: “Desde el punto de vista normativo, esto es algo que probablemente se podría haber evitado. Puedes dejar que los ingenieros seleccionen secciones del circuito en las que, después de haber levantado el pie del acelerador, si se activa la potencia, es posible que no se active el motor eléctrico y tengas más libertad en la forma de usar la batería. De lo contrario, te encuentras con que Lando ha adelantado a Hamilton un par de veces y ha sido adelantado de nuevo”.

La Fórmula 1 quedó envuelta en fuertes controversias por la nueva normativa y el próximo 9 de abril se llevará a cabo una reunión entre todos las partes involucradas —FIA, jefes de las escuderías y técnicos, Motoristas, Pirelli, entre otros—. En esta se pondrá en discusión una serie de modificaciones en el reglamento que tendrá prioridad en cambios en la sesión de clasificación y la seguridad para los pilotos. La próxima carrera será el Gran Premio de Miami a principios de mayo.