Dragon Ball Xenoverse 2, de Bandai Namco.

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Sony anunció los tres juegos mensuales que llegarán a PlayStation Plus en diciembre: Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker. Los miembros de los planes Essential, Extra y Premium podrán reclamarlos desde el martes 1 de diciembre hasta el 5 de enero, con versiones para PS5 y PS4 según el título.

Fechas, planes y versiones disponibles

La selección reemplazará a los juegos mensuales de noviembre, que permanecerán disponibles hasta el lunes 30 de noviembre. Esto deja un margen limitado para que los suscriptores añadan esa tanda anterior a sus cuentas antes del cambio de catálogo.

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Los tres lanzamientos de diciembre estarán incluidos en todas las modalidades del servicio. Esto significa que podrán reclamarlos tanto los usuarios del nivel Essential como quienes tengan una suscripción Extra o Premium. No se trata de incorporaciones exclusivas a los catálogos superiores, sino de la tanda mensual compartida por todos los planes.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 llegará mediante su edición multigeneración, que permite acceder a las versiones de PS5 y PS4. Dragon Ball Xenoverse 2 también estará disponible para ambas consolas. Amnesia: The Bunker será ofrecido en su versión nativa de PS4, aunque podrá ejecutarse en PS5 mediante retrocompatibilidad.

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La ventana para reclamar los títulos terminará el 5 de enero. Hasta entonces, los usuarios podrán añadir los tres juegos a su cuenta desde la tienda de PlayStation o las interfaces del servicio en consola.

Skate y combates en dos generaciones

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 reúne versiones reconstruidas de los juegos publicados originalmente en 2001 y 2002. El trabajo de Iron Galaxy Studios rehace sus gráficos e incorpora personajes, escenarios y maniobras, mientras mantiene la estructura centrada en recorrer parques, completar objetivos y conseguir puntuaciones mediante cadenas de trucos.

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En PS5 y PS5 Pro, el lanzamiento ofrece gráficos actualizados con resolución de hasta 4K. También incluye Create-A-Skater y Create-A-Park, herramientas para diseñar un patinador y construir escenarios personalizados. Esos contenidos pueden utilizarse junto con las modalidades competitivas en línea.

El segundo juego de la selección, Dragon Ball Xenoverse 2, debutó en 2016 y recibió una versión para PS5 en 2024. Desarrollado por Dimps, permite crear un avatar propio, recorrer lugares reconocibles de la franquicia creada por Akira Toriyama y participar en combates junto a sus personajes principales.

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Su modo historia utiliza Conton City como centro de operaciones. Desde allí se accede a misiones, opciones de personalización y distintas modalidades de combate. El juego también cuenta con funciones en línea PvP y PvE: PvP identifica los enfrentamientos entre jugadores, mientras que PvE permite formar grupos para combatir contra enemigos controlados por el juego.

La incorporación puede servir como punto de entrada antes de Dragon Ball Xenoverse 3, cuya llegada a PS5 está prevista para 2027. La entrega incluida en PlayStation Plus reúne una campaña, un amplio listado de luchadores y actividades cooperativas y competitivas.

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El terror de Amnesia llega al búnker

Amnesia: The Bunker completa la tanda mensual con una propuesta de supervivencia desarrollada por Frictional Games, estudio responsable de la saga Amnesia, Soma y el futuro Ontos. Su historia cambia las mansiones y otros escenarios habituales del terror por un búnker situado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

El protagonista es Henri Clément, un soldado francés atrapado dentro de las instalaciones. Para escapar debe explorar pasillos oscuros, buscar recursos y administrar una linterna de dinamo, cuyo funcionamiento obliga a generar energía manualmente. El ruido y la falta de iluminación afectan la forma de recorrer cada sector.

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Henri comienza armado con un revólver que tiene una sola bala en la recámara. Esa escasez limita el uso directo de la fuerza y obliga a decidir cuándo gastar cada recurso. La amenaza que recorre el búnker no es humana y puede aparecer mientras el jugador investiga habitaciones o intenta abrir nuevas rutas.

Amnesia: The Bunker estará disponible como juego de PS4, pero los propietarios de una PS5 podrán ejecutarlo gracias a la compatibilidad con títulos de la generación anterior. Los tres juegos podrán reclamarse hasta el 5 de enero.

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