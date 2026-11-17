La decoración que tendrán los dos Alpine en las últimas tres fechas de 2026. En la imagen, el A526 de Franco Colapinto. Se sumó el rosa en los pontones (Prensa Alpine)

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Alpine tendrá una mejora importante en sus dos A526 este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Se trata de un elemento clave en el motor Mercedes, que estrenará una evolución de su unidad bajo el programa ADUO (Unidad de Desarrollo Adicional), que analiza la potencia de las plantas motrices de los cinco fabricantes y busca lograr una equidad para mejorar la competitividad.

El último análisis al respecto de la Federación Internacional Automóvil (FIA) determinó al impulsor de Red Bull Powertrains-Ford como la unidad de combustión interna más potente de la parrilla, tras la tercera fase de análisis del programa.

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El ente regulador señaló que la unidad de potencia del equipo con sede en Brackley se encontraba entre un 2% y un 4% por debajo del motor de referencia, una diferencia que habilitó a Mercedes a plantear dos actualizaciones adicionales sobre su propulsor, una para la temporada 2026 y otra de cara a 2027. Esto le permitió un desarrollo a Mercedes AMG High Performance Powertrains, el departamento de impulsores del equipo teutón.

Tras varios meses de desarrollo, el equipo confirmó que utilizará la primera de esas evoluciones en la carrera de Las Vegas, una vez asegurados de manera matemática los campeonatos de pilotos y de constructores.

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Los trabajos en la base donde Mercedes AMG High Performance Powertrains desarrolla sus motores. La imagen es de 2023, pero sirve para ilustrar el panorama (REUTERS/Andrew Boyers)

La actualización del turbocompresor estará disponible únicamente para el flamante campeón mundial, Kimi Antonelli, dado que el uso del nuevo motor por parte de George Russell le implicaría una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada. Antonelli solo utilizó tres de las cuatro unidades de turbocompresor permitidas durante la temporada, por lo que no sufrirá sanción alguna al estrenar la pieza, mientras que Russell ya agotó las cinco unidades disponibles, lo que lo expone a una penalización en caso de introducir el nuevo componente.

El jefe del equipo, Toto Wolff, explicó el criterio detrás de la decisión en un comunicado difundido por la escudería alemana: “La especificación turbo compatible con el ADUO estará disponible este fin de semana. El objetivo principal es validar este desarrollo en condiciones de carrera, ya que la mejora de rendimiento esperada es relativamente pequeña. Planeamos usarla con Kimi, mientras que, con George, nuestra prioridad es preservar su posición en la parrilla de salida, ya que la mejora de rendimiento probablemente sea demasiado limitada como para justificar una penalización”.

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La decisión sobre Russell también responde a su situación en la clasificación general del campeonato de pilotos, en la que el británico todavía mantiene opciones de pelear por el subcampeonato de la temporada. Ante ese escenario, el equipo evalúa postergar el uso de la mejora en su auto hasta las carreras de Qatar y Abu Dhabi, o directamente prescindir de ella durante el resto del campeonato, de acuerdo con la postura expresada por Wolff.

Uno de los tres clientes de la marca germana es Alpine (se suman McLaren y Williams). Infobae pudo confirmar que tanto el auto de Franco Colapinto como el de Pierre Gasly llevarán en su motor a combustión la mejora con el turbo. Se trata de un aliciente ya que se confirmó que la escudería gala había bajado la persiana en cuento a mejoras aerodinámicas en sus A526 para focalizarse en el coche de 2027.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly contarán con la mejora en el turbo de sus A526 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Cabe destacar que Colapinto y Gasly llevan usados tres de los cuatro cambios permitidos en lo que a turbocompresor se refiere. Por ende, podrán usar ese nuevo elemento sin penalizar posiciones luego de la clasificación y para la grilla de partida de la carrera.

Con este panorama, las expectativas se renuevan en el team de Enstone para volver a luchar por los puntos. Colapinto hace seis fechas que no puede culminar entre los diez primeros y Gasly no lo consiguió en las últimas dos carreras.

Poder recuperar el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores es casi una quimera para la escuadra gala que se vio superada por Racing Bulls, aunque esta mejora en el turbo abre la puerta a poder pelear más adelante.

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¿Cuánto incidirá en pista? Al tratarse de un elemento que aún no se probó, cualquier tipo de conjetura será mera especulación. El tema es complejo porque se puede ganar un porcentaje de potencia, pero luego eso está supeditado a la combinación del chasis y aerodinámica. Es decir, puede repercutir en un equipo y en otro no. Lo cierto es que la incorporación de mejoras siempre genera expectativas. Hasta la primera práctica libre, este jueves a las 21.30 de Argentina, no se sabrá la verdad.

Este fin de semana se vendrá otra carrera nocturna para Colapinto, que por tercera vez correrá en Las Vegas (REUTERS/Jakub Porzycki)

El esquema de desarrollo vigente en la F1 establece diferencias según el nivel de competitividad de cada fabricante de motores. Al ubicarse por debajo del umbral del 2% respecto de las mediciones de referencia, Mercedes solo tiene derecho a una evolución del ADUO durante la temporada, mientras que el resto de los fabricantes, entre ellos Ferrari, Audi y Honda, cuentan con la posibilidad de introducir dos evoluciones cada uno.

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El proceso de homologación que regula la FIA se enfoca exclusivamente en el desempeño del motor de combustión interna, sin incluir en esa medición el funcionamiento del sistema de recuperación de energía (ERS) ni la gestión energética global de la unidad de potencia. Por ese motivo, la integración de una nueva especificación técnica requiere un proceso posterior de ajuste por parte de los ingenieros del equipo, que deben adaptar los parámetros de funcionamiento del monoplaza para aprovechar al máximo la actualización introducida.

Se vienen las últimas tres fechas de la temporada y Alpine quiere terminar como arrancó el campeonato, con el objetivo de meterse nuevamente en la zona puntuable. Sería un envión para Franco Colapinto y Pierre Gasly poder finalizar la temporada lo más arriba posible.

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