Golpes, patadas voladoras e intervención policial: la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro y los argentinos involucrados

Los equipos se enfrentaron en la final del Mineirao

Una pelea generalizada marcó el desenlace de la final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético-MG en el Mineirão, cuando el encuentro debió ser detenido durante más de 10 minutos y requirió la intervención de la Policía Militar. El árbitro Matheus Candançan solicitó protección y, tras restablecer el orden, concluyó el partido sin mostrar tarjetas rojas, a pesar de la magnitud de la violencia, según informó Globo Esporte. El episodio de agresiones e insultos involucró tanto a jugadores como a miembros del cuerpo técnico en los últimos segundos del tiempo suplementario.

El conflicto se desató cuando el mediocampista Christian, de Cruzeiro, chocó contra el arquero Everson, de Atlético Mineiro, en el área grande. El guardameta respondió contra el volante, lo que desencadenó la reacción de varios jugadores de Cruzeiro y generó una serie de agresiones físicas. El argentino Lucas Romero le propinó una patada al arquero, quien ya había sido golpeado previamente por Matheus Henrique.

En respuesta, jugadores del Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, contestaron con empujones y golpes. Cássio intentó enfrentar al zaguero Lyanco, aunque fue frenado, pero Lyanco terminó intercambiando golpes con el volante Gérson y recibiendo una patada del arquero de Cruzeiro.

Los incidentes en Cruzeiro-Atlético Mineiro

La escalada continuó con el delantero Hulk como uno de los protagonistas. El potente delantero fue derribado con patadas voladoras por Lucas Villalba y el defensor argentino replicó con puñetazos y llegó a patear también al atacante Kaio Jorge. El caos obligó a la intervención de los equipos de seguridad y la Policía Militar, quienes separaron a los futbolistas y permitieron continuar con el desenlace de la definición.

En lo estrictamente deportivo, Cruzeiro se impuso sobre Atlético Mineiro y puso fin a su sequía en el campeonato estadual. El gol decisivo fue obra de Kaio Jorge, quien también se consagró como máximo goleador del torneo: finalizó la competencia con siete tantos. La victoria del equipo celeste cortó la posibilidad de que el elenco albinegro lograra su séptimo título consecutivo, un hecho sin precedentes para el Galo.

Con este resultado, Cruzeiro sumó su 39º título del Campeonato Mineiro, consolidando una de las trayectorias más exitosas en la historia del fútbol de Minas Gerais. Tanto Cruzeiro como Atlético continuaron demostrando su dominio en la región. Tras la final del Mineiro 2026, ambas instituciones lideran la tabla de campeones estatales y aportan la mayoría de los integrantes a la selección ideal del torneo. Además, Kaio Jorge fue elegido como el “Ídolo de la Galera”.

El clásico en el Mineirão volvió a disputarse con aficiones divididas de forma equitativa, un regreso a la tradición en las grandes finales de Minas Gerais. El contexto táctico también presentó matices distintivos, con el veterano entrenador de Cruzeiro, Tite, enfrentándose al debutante Domínguez, técnico de Atlético Mineiro que comenzó su andadura en Brasil en este desafío tras su laureado paso por Estudiantes de La Plata. El árbitro Matheus Candançan, quien condujo el partido como único responsable en la designación, quedó en el centro de la escena tras la decisión de no expulsar a ninguno de los involucrados en la trifulca.

El próximo encuentro para Cruzeiro tendrá lugar el miércoles 11 de marzo cuando tenga que visitar al Flamengo, por la quinta fecha del Brasileirao. El Galo, por su parte, jugará ese mismo día ante Internacional de Porto Alegre.