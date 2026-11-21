Luís Carlos Tóffoli jugó para Boca las finales para definir al campeón de la temporada 90/91

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Boca Juniors y Atlético Mineiro se medirán en la definición de la Copa Sudamericana y, pese a que están enfrentados, hay un nombre que los une con una historia muy peculiar. Se trata de Luís Carlos Tóffoli, conocido en el fútbol como Gaúcho, que disputó solo dos partidos con la camiseta del Xeneize en julio de 1991, en las finales por el campeonato de Primera División de la temporada 90/91 ante Newell’s Old Boys, y fue reemplazado entre silbidos durante el segundo de esos encuentros en la Bombonera.

El sistema de disputa de esa temporada, la primera organizada bajo el formato de Apertura y Clausura, establecía una final a dos partidos entre el campeón de cada torneo corto. Newell’s Old Boys, conducido por Marcelo Bielsa, se había adjudicado el Apertura 1990, mientras que Boca, dirigido técnicamente por el Maestro Óscar Washington Tabárez, obtuvo el Clausura 1991, certamen que logró luego de una gran campaña en la que terminó invicto (13 victoria y 6 empates). Los partidos finales que definirían al campeón absoluto de la temporada fueron pautados para disputarse los días 6 y 9 de julio. El primero en Rosario y el segundo en Buenos Aires.

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Sin embargo, estas fechas coincidían con el inicio de la Copa América de Chile, por lo que ambos equipos perdieron a algunas de sus figuras, convocadas por Alfio Basile, por entonces entrenador de la Selección, para disputar el certamen en el país vecino. Así fue como Newell’s no pudo contar con Fernando Gamboa y Darío Franco, mientras que Boca perdió nada menos que a Diego Fernando Latorre y Gabriel Batistuta, la dupla de ataque que había llevado al equipo de la Ribera a lograr el Clausura 91.

Frente a esto, la AFA les permitió a los finalistas incorporar futbolistas en reemplazo de los seleccionados, solo para disputar estos encuentros. Por el lado de los rosarinos, el cuerpo técnico encabezado por Bielsa decidió no sumar a nadie y afrontar la serie con el plantel disponible, mientras que Boca resolvió contratar a la Vieja Gerardo Reinoso -un jugador con pasado en Independiente y River- y a Gaúcho, entonces de 27 años y delantero del Flamengo, que también había sido buscado por River Plate.

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Las crónicas de la época describían al atacante brasileño como “buen cabeceador” y destacaban que había resultado goleador con ocho tantos en la reciente edición de la Copa Libertadores de América. Pero Gaúcho no pudo hacer pesar estos antecedentes con la camiseta boquense y su paso por la Ribera fue olvidable.

Gaúcho solo jugó dos partidos en Boca

La primera final se jugó el 6 de julio de 1991 en el Gigante de Arroyito, en Rosario. Newell’s se impuso por 1 a 0 con un gol de Eduardo Berizzo. Gaúcho fue titular con la camiseta número nueve, aunque no logró generar peligro en el arco defendido por Norberto Scoponi.

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La revancha se disputó el 9 de julio en la Bombonera, ante más de 60.000 espectadores, bajo una lluvia que convirtió la cancha en un lodazal. Boca dominó gran parte del encuentro, pero recién pudo igualar el marcador global a los 36 minutos del segundo tiempo, con un gol de Reinoso tras un centro de Claudio La Rata Rodríguez. Ese resultado forzó el tiempo suplementario.

Gaúcho no llegó a ver la definición desde la cancha. A los 33 minutos del complemento, tres antes del gol de Reinoso, Tabárez decidió su reemplazo por el propio Claudio Rodríguez. La salida del delantero brasileño fue acompañada por una silbatina generalizada del público local, que no había quedado conforme con su rendimiento en ninguno de los dos partidos de la serie.

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La formación de Boca, con la presencia de Gaúcho

El encuentro finalizó 1 a 0 a favor de Boca, por lo que el título debió dirimirse con disparos desde el punto del penal. En la definición por penales, Newell’s se impuso por 3 a 1. Berizzo, Juan Manuel Llop y Julio Zamora convirtieron para el equipo rosarino, mientras que Scoponi contuvo los remates de Alfredo Graciani y de Claudio Rodríguez. Del lado de Boca, solo Blas Giunta marcó su penal, y Walter Pico desvió el suyo. Llop fue reconocido por El Gráfico como la figura excluyente del partido, en una nota que también subrayó la revancha de Scoponi, “injustamente acusado” en la final de la Liguilla de 1986, disputada por los mismos equipos y ganada por Boca.

El paso de Gaúcho por Boca se extendió apenas diez días, en los que disputó 167 minutos sin convertir goles. Antes de llegar al club de la Ribera había jugado en el Lecce de Italia, donde disputó solo cinco partidos. Tras las finales contra Newell’s, volvió al Lecce y luego regresó a Brasil, en 1994, fichado por el Atlético Mineiro.

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Gaúcho en su paso por Flamengo, antes de recalar Boca Juniors

Según la ficha de transferencias de Transfermarkt, aquel plantel del Galo incluyó de manera simultánea a dos futbolistas apodados Gaúcho, Tóffoli, como centrodelantero, y Renato Gaúcho (Portaluppi), como extremo derecho. Ese equipo fue apodado “Selegalo” por la cantidad de figuras que reunió, aunque no logró ningún título esa temporada.

El ciclo arrancó con Vantuir Galdino como entrenador, pero la primera decepción llegó con la pérdida del Campeonato Mineiro ante el clásico rival, Cruzeiro. Tras su salida, asumió Valdir Espinosa, bajo cuya conducción el equipo también fracasó en el Campeonato Brasileiro, al que accedió a la fase final por la vía de la repesca, lo que derivó en un nuevo cambio de técnico, esta vez hacia Levir Culpi.

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Años más tarde, en diálogo con Globo Esporte, Renato Gaúcho explicó la frustración de aquel año al señalar: “Pasaron dos, tres técnicos. Se juntó gente pesada. En todos los equipos en los que jugué, siempre fui muy querido por la hinchada, pero en el Atlético Mineiro casi no pude jugar”.

El lateral izquierdo de aquel plantel, Paulo Roberto Prestes, aportó una explicación adicional en el podcast Fala, Galo, donde habló de una interna dividida dentro del vestuario: “No hubo interacción de grupo. Ese plantel estaba dividido, claramente dividido, en especial cuando llegó Valdir Espinosa como técnico. Ahí fue la gota que rebalsó el vaso, porque hacíamos un entrenamiento fuerte y él solo le daba el lugar a los suyos”.

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Por su parte, Tóffoli disputó diez partidos y marcó un gol con la camiseta de Atlético Mineiro, antes de cerrar su carrera en 1995 en Ponte Preta y Fluminense. El exfutbolista falleció el 17 de marzo de 2016, a los 52 años, en San Pablo, a causa de un cáncer de próstata.