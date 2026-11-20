Hakoniwa Electric presenta su tráiler.

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El estudio Anettai anunció que Hakoniwa Electric se estrenará para PC a través de Steam el 30 de noviembre. El juego de exploración y puzles eléctricos costará 600 yenes y tendrá opciones de idioma en inglés, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado; por ahora, el español no aparece en la lista.

Una tienda eléctrica atendida durante todo un año

La historia sigue a Akari, una joven que queda a cargo del negocio de electrónica de su abuelo mientras él se toma unas vacaciones en una región tropical. Para mantener la tienda en marcha contará con la ayuda de Lamp, su compañero robótico, y deberá responder a los problemas cotidianos que plantean los habitantes del pueblo.

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El punto de partida incluye iluminar el local y colocar carteles para recibir encargos. Desde allí, cada tarea traslada a Akari y Lamp a un escenario diferente, donde deben encontrar una instalación averiada y reparar sus conexiones. La actividad del negocio sirve como marco para una historia que cubre un año completo.

El paso del tiempo tendrá presencia visual y narrativa. Los escenarios cambiarán junto con las estaciones, mientras la tienda irá cobrando vida a medida que se completen los trabajos mensuales. En lugar de recurrir a una trama de urgencias o grandes amenazas, Anettai centra la experiencia en pequeños inconvenientes domésticos y en los encuentros de Akari con los vecinos.

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Después de superar cada nivel se actualizará el diario mensual de la protagonista. Estas entradas mostrarán fragmentos de su rutina, sus impresiones sobre los lugares visitados y las personas que conoció durante cada encargo. Así, el progreso de los puzles también desbloqueará detalles sobre la vida de Akari.

Cómo funcionan los puzles de Hakoniwa Electric

Hakoniwa Electric contará con 12 escenarios isométricos construidos como jardines en miniatura. La perspectiva isométrica representa espacios tridimensionales desde un ángulo fijo, lo que permite observar varias caras de edificios y objetos al mismo tiempo. Cada nivel esconderá un circuito que el jugador deberá localizar antes de comenzar la reparación.

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Una vez encontrado el problema, la mecánica consistirá en hacer clic sobre las piezas del circuito para rotarlas y conectar correctamente los cables. Al completar el trazado, la electricidad regresará y el escenario se iluminará. La transformación visual funciona como recompensa inmediata y permite ver el resultado de la reparación sobre cada maqueta.

Anettai aclara que los desafíos no exigirán cálculos complejos. Tampoco habrá límites de tiempo, castigos severos ni una estructura basada en repetir intentos difíciles. El jugador podrá observar el escenario, identificar las conexiones y resolverlas a su ritmo.

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Ese diseño busca que las tareas sean accesibles incluso para quienes no están familiarizados con rompecabezas eléctricos. La información disponible tampoco menciona sistemas de puntuación, tablas competitivas o condiciones especiales vinculadas a la velocidad. El foco está puesto en explorar, manipular los circuitos y avanzar por los 12 trabajos del calendario.

Los escenarios incluirán detalles adicionales para descubrir más allá del circuito principal. Su apariencia cambiará con las estaciones, una decisión que conecta cada encargo con el mes correspondiente y ayuda a diferenciar las miniaturas durante el recorrido anual.

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Hakoniwa Electric, de Anettai

Precio, horarios e idiomas disponibles

Hakoniwa Electric se venderá por Steam. El lanzamiento está programado para el 30 de noviembre. Anettai no informó en el anuncio precios regionales para diferentes mercados.

La ficha de Steam confirma soporte para inglés, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado. La ausencia del español será un dato relevante para quienes dependan de una traducción, especialmente porque las entradas del diario forman parte del relato y acompañan el avance de la protagonista.

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El anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler centrado en la fecha de estreno. El material promocional cuenta con versiones en los mismos cinco idiomas enumerados para el juego y muestra la estructura visual de sus escenarios, la rotación de circuitos y la iluminación que aparece al resolver cada conexión.

Hakoniwa Electric estará disponible únicamente para PC mediante Steam desde el 30 de noviembre de 2026.

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