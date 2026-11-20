El buque de carga de bandera cubana Nova Orion encalló frente a Costambar, a unos 300 metros de la costa norte dominicana. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

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El Nova Orion, buque de carga de bandera cubana, encalló durante la medianoche del 17 de noviembre frente a Costambar, en la costa norte de República Dominicana, y permanecía varado sin que hubieran comenzado las tareas de rescate. La Armada dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigilaban el área ante el riesgo de daños ambientales y contaminación.

La embarcación quedó atrapada entre arrecifes y un banco de arena, a unos 300 metros de la playa, al oeste de Puerto Plata. El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de esa provincia mantuvo la bandera roja por el oleaje anormal y pidió a residentes y visitantes no bañarse ni acercarse al barco.

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Las autoridades dominicanas no habían difundido información oficial sobre las causas del accidente, el estado de la tripulación ni la eventual carga transportada. Diario Libre indicó que el buque habría sido afectado por condiciones meteorológicas adversas y fuerte oleaje, aunque esa explicación no tenía confirmación oficial.

Un buque construido en Santiago de Cuba en 1999

El Nova Orion, identificado con el número IMO 9199531, fue construido en Santiago de Cuba en 1999. Mide 72 metros de eslora y 12 metros de manga, con un peso muerto de 1.500 toneladas, de acuerdo con el sitio de rastreo marítimo VesselFinder.

La Armada dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente vigilan la zona ante el riesgo de contaminación y daños ecológicos. (Imagen de cortesía)

También denominado Ro-Ro Nova Orion, el barco aparece clasificado de forma distinta en registros públicos: algunas plataformas lo identifican como buque de carga y otras como remolcador. Su ficha técnica y antecedentes históricos lo describen como un landing craft, una embarcación de desembarco capaz de transportar mercancías, por lo que no corresponde a un remolcador convencional.

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La nave fue fabricada en los astilleros de Damex Shipbuilding & Engineering, empresa neerlandesa instalada en Santiago de Cuba, con el número de construcción 6804. El registro histórico de los Países Bajos señala que fue entregada en julio de 1999, recibió clasificación de Bureau Veritas y cuenta con dos motores Caterpillar 3508B.

La identidad de su propietario actual no está precisada. MagicPort consignó que el barco fue vendido a “un interés no identificado”, sin informar quién fue el comprador, qué sociedad adquirió la nave ni cuándo se realizó la operación.

En 2011, ShipSpotting lo registraba con puerto base en La Habana y lo incluía entre las embarcaciones ofrecidas a la venta. Los medios cubanos no habían publicado referencias al encallamiento en República Dominicana.

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La ruta desde Santiago de Cuba y los vínculos con México

El Nova Orion navegaba desde Santiago de Cuba hacia Puerto Plata cuando encalló, aparentemente mientras iniciaba maniobras de aproximación a la costa norte dominicana. Su última posición AIS —el sistema de identificación automática de buques— fue detectada a las 7:03 UTC, en las coordenadas 19,8228° norte y 70,7132° oeste, a unos 76 kilómetros al noroeste de San Francisco de Macorís, según Wingo Marine.

La ficha técnica clasifica al barco como una embarcación de desembarco con 72 metros de eslora y capacidad de 1.500 toneladas. (Imagen de cortesía)

Los registros de MagicPort reúnen escalas de los últimos 12 meses en La Habana, Mariel, Progreso, en México, y Cienfuegos. También figuran paradas en Guantánamo y Nueva Gerona, dentro de los movimientos atribuidos a la embarcación.

La coincidencia de su número IMO con el de otro barco denominado Orión vincula al Nova Orion con una ruta comercial anunciada en 2023 entre Puerto Progreso, en Yucatán, Mariel y Cienfuegos. Caribbean Smart Cargo, agencia representante de la naviera panameña PCM, informó entonces que el servicio proyectaba transportar hasta 800 toneladas de carga cada 15 días.

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La directora de Caribbean Smart Cargo, Andrea Vizcarra Arriaga, sostuvo entonces que el buque había sido construido en 1999 y era operado por autoridades cubanas. También afirmó que solía navegar en régimen oculto, con el localizador satelital apagado.

El Nova Orion podría estar ligado al aumento de los traslados de mercancías entre Cuba y República Dominicana, que en los últimos meses incluyeron cargamentos de huevos frescos.