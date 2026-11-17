Attention Addicted NEET presenta su tráiler.

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El publisher Kniv Studio y el estudio Dreamery presentaron el 17 de noviembre Attention Addicted NEET, una novela visual con múltiples finales para PC. El anuncio incluyó la apertura de su página en Steam y la publicación de un primer tráiler, aunque el juego todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Una protagonista atrapada por la atención online

La historia tiene como protagonista a Miyu, una joven que casi nunca sale de su casa y evita cualquier situación que pueda llevarla a buscar empleo. Su rutina depende del dinero que recibe de su hermana menor, pero ese acuerdo termina cuando Yume decide cortarle por completo la ayuda económica.

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Yume es una influencer con una gran cantidad de seguidores. Preocupada porque su hermana mayor permanece encerrada y vive de su asignación, espera que la medida la obligue a salir y, al menos, intentar conseguir un trabajo de medio tiempo.

Miyu elige otro camino. Convencida de que los creadores de contenido pueden ganar dinero con facilidad, abre sus propias cuentas y comienza a publicar en redes sociales. El plan funciona: acumula seguidores y recibe una cantidad de atención que nunca había experimentado.

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Ese crecimiento cambia rápidamente su objetivo inicial. En lugar de usar las plataformas como una solución temporal, Miyu empieza a depender de las reacciones del público. Los comentarios de las comunidades online le provocan tristeza, entusiasmo y enojo, mientras la posibilidad de encontrar un empleo estable queda cada vez más lejos.

La pregunta central será si Miyu puede abandonar su nueva actividad y cumplir el deseo de su hermana o si continuará persiguiendo seguidores. Las decisiones llevarán a diferentes desenlaces, aunque Kniv Studio todavía no detalló cuántos finales tendrá el juego ni cómo se tomarán esas elecciones.

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Cómo funcionará la novela visual de Dreamery

Attention Addicted NEET pertenece al género de la novela visual, un formato narrativo basado en textos, ilustraciones, diálogos y elecciones del jugador. En este caso, las decisiones modificarán el recorrido de Miyu y permitirán acceder a múltiples finales.

La presentación indica que buena parte de los acontecimientos se desarrollará mediante redes sociales. El tráiler muestra a las dos hermanas y adelanta intercambios online que acompañarán la transformación de la protagonista. La cantidad de seguidores servirá como una medida visible de su éxito, pero también como el origen de su creciente dependencia de la aprobación externa.

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El título utiliza el término NEET, acrónimo en inglés para una persona que no estudia, no trabaja ni participa de una capacitación laboral. Esa condición está integrada directamente en el conflicto: Miyu quiere permanecer en casa, mientras Yume intenta empujarla hacia una vida con ingresos estables y actividades fuera de su habitación.

Dreamery todavía no informó detalles sobre la duración, los requisitos del sistema, el precio o la disponibilidad de idiomas dentro del juego. Tampoco se confirmó si existirá una demostración antes del estreno.

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Attention Addicted NEET

Memes, estética dreamcore y el debut editorial de Kniv Studio

Según la descripción difundida con el anuncio, la identidad visual combina memes de internet, subcultura denpa y dreamcore. El término denpa suele asociarse con relatos japoneses de tono psicológico, personajes aislados y percepciones alteradas. Dreamcore describe una estética construida con imágenes oníricas, espacios extraños y elementos familiares presentados de forma inquietante.

Esa mezcla acompaña un relato centrado en la distancia entre la vida cotidiana de Miyu y su identidad digital. Las publicaciones, los comentarios y el aumento de seguidores aparecen como partes de la narración, en vez de funcionar únicamente como decoración de la interfaz.

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Attention Addicted NEET será el primer título publicado por Kniv Studio. La empresa inició su preparación comercial con el tráiler y la apertura de la tienda, mientras Dreamery continúa a cargo del desarrollo.

El tráiler de anuncio fue presentado en versiones en inglés, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado. La página de Steam ya permite agregar Attention Addicted NEET a la lista de deseados, a la espera de que Kniv Studio confirme su fecha de lanzamiento.

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