Mercenaries Grace presenta su tráiler.

Guardar

Un nuevo avance de Mercenaries Grace presentó su historia, el sistema de combate por turnos alternados y los principales cambios respecto de entregas anteriores de Mercenaries Saga. El RPG táctico tendrá escenarios completamente 3D, ocho líneas de clases conectadas y una decisión que dividirá la campaña; el material difundido no indicó fecha de lanzamiento ni plataformas.

Una disputa por la corona de Grauses

La historia transcurre en el reino de Grauses, sometido durante años a la tiranía y los impuestos asfixiantes del regente O’Neill. Su muerte repentina en batalla lleva a los ciudadanos a esperar la coronación del heredero del rey fallecido, pero una operación militar en el norte altera ese proceso sucesorio.

PUBLICIDAD

Una pequeña unidad ataca la Torre Prohibida, ubicada en una región considerada tabú. Entre sus integrantes están los Iron Hand Mercenaries, liderados en esa misión por Swan, un joven mercenario que actúa como mano derecha de Garsh, el legendario jefe del grupo y portador de una prótesis de hierro.

Swan y sus compañeros encuentran dentro de la torre a la general Berta y consiguen liberarla. El rescate abre un conflicto político: Berta es la hermana biológica menor de O’Neill, y los antiguos partidarios del regente buscan colocarla en el trono como nueva reina.

PUBLICIDAD

La posible coronación es impulsada por ministros corruptos interesados en conservar sus privilegios. Swan queda así involucrado en una disputa entre la sucesión esperada por la población y el ascenso irregular de Berta, quien fue llevada desde el cautiverio hasta el centro de la lucha por la corona.

La relación entre ambos personajes será uno de los ejes del relato. A mitad de la campaña, una decisión clave dividirá la trama en rutas muy diferentes. Las entregas anteriores ya modificaban acontecimientos y personajes reclutables según el camino elegido, pero Mercenaries Grace agregará sistemas de Despertar exclusivos para cada recorrido.

PUBLICIDAD

Turnos alternados y ataques desde distintos ángulos

Las batallas se desarrollarán en mapas isométricos con diferencias de altura. Esta perspectiva muestra el terreno desde un ángulo elevado y permite identificar desniveles, obstáculos y posiciones relativas. Atacar a un enemigo desde el frente, un costado o la espalda cambiará el resultado, mientras que ubicar correctamente a los aliados activará efectos de apoyo.

La modificación central está en el orden de acción. Los juegos anteriores de Mercenaries Saga utilizaban un sistema por fases: primero actuaban todos los integrantes del equipo del jugador y después lo hacían todas las unidades enemigas. Mercenaries Grace reemplazará esa estructura con turnos alternados, en los que cada bando mueve un solo personaje antes de ceder la acción al rival.

PUBLICIDAD

El funcionamiento toma como referencia juegos de tablero como el ajedrez y el shogi. El jugador tendrá que decidir qué unidad mover en cada oportunidad y anticipar el posible orden de respuesta del enemigo. Esto impide ejecutar de una vez todas las acciones ofensivas del grupo y aumenta el peso de cada movimiento individual.

Los escenarios estarán construidos con modelos completamente 3D y la cámara podrá rotarse libremente durante el turno. Cambiar el ángulo servirá para revisar mejor el campo de batalla y encontrar objetos ocultos en el entorno, un elemento que recompensa la exploración visual antes de confirmar una acción.

PUBLICIDAD

Durante los enfrentamientos también se llenará un medidor situado en la esquina superior derecha de la pantalla. La energía acumulada podrá gastarse para ejecutar Soul Exceed, el movimiento definitivo de cada personaje. Sus efectos dependerán de la clase: algunos causarán grandes cantidades de daño, mientras que otros recuperarán todos los puntos de salud del grupo y eliminarán alteraciones de estado.

Mercenaries Grace

Ocho líneas de clases y mejoras para repetir batallas

La progresión utilizará el sistema Ladder Class, formado por ocho linajes diferentes. En títulos anteriores, cada personaje comenzaba con una clase inicial, accedía luego a dos ramas intermedias y podía terminar en clases avanzadas o especiales, con siete posibilidades totales.

PUBLICIDAD

El nuevo modelo elimina la obligación de permanecer dentro de categorías cerradas como guerrero, ladrón, sacerdote o mago. Los personajes ascenderán por niveles principiante, intermedio, avanzado y especial, pero también podrán cruzar hacia ramas adyacentes. Esa estructura permitirá modificar el desarrollo de una unidad durante la campaña en lugar de seguir siempre un recorrido lineal.

Los puntos de habilidad obtenidos en combate servirán para aprender técnicas, mejorar las ya disponibles y cambiar de clase. Las ilustraciones de personajes estarán a cargo de mitsu_plus, con distintos retratos y expresiones emocionales para acompañar las escenas de la historia.

PUBLICIDAD

Cada ruta narrativa contará además con su propia versión del Despertar, una mejora temporal que se desbloqueará después de alcanzar cierto punto de la trama. Al igual que Soul Exceed, el comando consumirá reservas de energía acumuladas. El tipo de aumento dependerá del camino elegido, por lo que la decisión central afectará tanto la historia como las herramientas disponibles en combate.

El menú de opciones incluirá funciones dirigidas a quienes repitan misiones o dediquen tiempo a mejorar personajes. Será posible activar o desactivar la cuadrícula de los mapas 3D, simplificar las animaciones de habilidades y acelerar el movimiento de las unidades. La presentación de Mercenaries Grace no informó todavía en qué sistemas estará disponible ni cuándo llegará al mercado.

PUBLICIDAD