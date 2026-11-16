Scaloni realizaría varios cambios para enfrentar a Costa Rica (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Lionel Scaloni tiene en mente realizar varias modificaciones en el equipo titular de la selección argentina para enfrentar a Costa Rica con respecto a la formación que cayó el viernes pasado frente a Uruguay en la Bombonera.

El entrenador anticipó que Emiliano Martínez volverá al arco en lugar de Gerónimo Rulli. “Va a atajar. Estaban en condiciones para el partido anterior, pero era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli) y los chicos que están (Musso y Beltrán). Era prudente esperar tres días más. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

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Además de la modificación bajo los tres palos, el estratega de Pujato aprovechará el buen momento de Gianluca Prestianni, de interesante ingreso frente al elenco uruguayo, y lo pondrá desde el arranque en lugar de Thiago Almada.

Scaloni anticipó que el Dibu Martinez será el arquero frente a Costa Rica (REUTERS/Rodrigo Valle)

Scaloni también sostuvo que es complejo ir sustituyendo las bajas: “Los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. Uno no puede buscar jugadores que reemplacen al Cuti (Romero), que es uno de los mejores del mundo, o a Leandro (Paredes)”.

Y reveló que hará una intervención en la zona de la mitad de la cancha: “Vamos probando. El otro día jugó (Exequiel) Palacios de doble cinco, mañana probaremos otra alternativa”. Para ocupar el lugar del volante surgido en River Plate hay varios nombres.

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Uno de los que puede ingresar en el esquema es Matías Soulé. El delantero de la Roma le aportó gambeta al equipo en el duelo con Uruguay y es uno de los candidatos que pugna por quedarse con el puesto. Franco Mastantuono, con presente en la Fiorentina, es otro de los nombres que entran en la consideración de Scaloni y el cuerpo técnico.

Con otras características, Valentín Barco también ronda en la mente del entrenador de la Selección. Convocado al último Mundial, el Colo es uno de los jugadores que encabeza la renovación que lleva a cabo el entrenador de cara a su tercer ciclo mundialista.

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El último de esta lista de posibles reemplazantes de Palacios es Máximo Perrone. El mediocampista central del Como es quien tiene características más parecidas al jugador del Ipswich Town, por lo que no representaría un cambio rotundo en el esquema.

Por otro lado, el DT piensa en realizar modificaciones en ambos laterales del equipo. Agustín Giay podría ingresar por Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico, el único jugador convocado en esta fecha que no debutó bajo el mando de Scaloni, en lugar de Facundo Medina. Otra posibilidad es que solo cambie en una de las bandas.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Costa Rica: Emiliano Martínez; Agustín Giay o Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Medina; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni y Julián Álvarez.

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La selección argentina cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes desde las 20:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras el partido ante Costa Rica, el calendario de la FIFA para 2027 habilita hasta dos encuentros entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos del 7 al 15 de junio, cuatro entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre y dos del 8 al 16 de noviembre. Mientras crece la expectativa por una posible Finalissima ante España, 2028 tendrá el primer torneo oficial del tercer ciclo: la Copa América.