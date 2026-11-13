Honduras

Asfura se reúne con Marco Rubio para fortalecer la alianza entre Honduras y Estados Unidos

El secretario de Estado estadounidense destacó la cooperación entre ambos países en defensa, seguridad e inmigración y aseguró que trabajan conjuntamente para enfrentar a los grupos del narcotráfico a través del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles.

Nasry Asfura y Marco Rubio sostuvieron una reunión en Washington para abordar temas relacionados con la cooperación y la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Nasry Asfura / X)
Nasry Asfura y Marco Rubio sostuvieron una reunión en Washington para abordar temas relacionados con la cooperación y la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Nasry Asfura / X)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Washington, donde ambos abordaron asuntos de interés bilateral y la continuidad de la cooperación entre sus gobiernos.

El mandatario hondureño informó sobre el encuentro mediante sus redes sociales, donde señaló que la conversación estuvo orientada a fortalecer la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos, con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo y generen beneficios para ambas naciones.

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Asfura aseguró que su administración mantiene el compromiso de trabajar con Washington en temas de seguridad, cooperación y respeto mutuo, sin dejar de defender los intereses nacionales.

“Me reuní con Marco Rubio para fortalecer la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la cooperación y el respeto mutuo, siempre defendiendo los intereses de Honduras”, escribió el gobernante.

Por su parte, Marco Rubio también se refirió a la reunión a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su satisfacción por volver a encontrarse con el presidente hondureño y destacó los temas abordados durante la conversación.

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El secretario de Estado señaló que las conversaciones estuvieron enfocadas en la alianza entre ambos países en materia de defensa, seguridad e inmigración. (Foto: Marco Rubio / X)
El secretario de Estado señaló que las conversaciones estuvieron enfocadas en la alianza entre ambos países en materia de defensa, seguridad e inmigración. (Foto: Marco Rubio / X)

“Me alegra volver a ver al presidente @TitoAsfuraPHN, esta vez en Washington D.C., para conversar sobre nuestra sólida alianza en materia de defensa, seguridad e inmigración”, publicó el funcionario estadounidense.

Rubio también vinculó la cooperación entre ambos gobiernos con las iniciativas regionales impulsadas por la administración de Donald Trump, particularmente el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles.

“A través del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles, Estados Unidos y Honduras están enfrentando a los narcoterroristas y haciendo que nuestra región sea más segura y próspera”, agregó.

Hasta el momento, ninguno de los dos funcionarios ha detallado públicamente si durante la reunión se alcanzaron nuevos acuerdos o se definieron proyectos específicos. Sin embargo, las declaraciones de ambos destacan la intención de mantener y ampliar la cooperación en asuntos considerados prioritarios para la relación bilateral.

El encuentro de este viernes representa un nuevo acercamiento entre Asfura y Rubio, quienes ya habían conversado el 12 de enero de 2026, cuando el hondureño todavía era presidente electo.

En aquella ocasión, el secretario de Estado estadounidense lo recibió en Washington para felicitarlo por su victoria electoral y abordar asuntos relacionados con la seguridad regional, el combate al crimen transnacional, la inversión y la migración.

Marco Rubio expresó en su cuenta de X que le alegraba volver a reunirse con Asfura durante su visita a la capital estadounidense. (Foto: Marco Rubio / X)
Marco Rubio expresó en su cuenta de X que le alegraba volver a reunirse con Asfura durante su visita a la capital estadounidense. (Foto: Marco Rubio / X)

Ese primer encuentro se produjo antes de que Asfura asumiera la Presidencia, el 27 de enero. Desde entonces, el mandatario ha mantenido distintos contactos con representantes de la administración estadounidense como parte de su agenda internacional.

En febrero, Asfura fue recibido por el presidente estadounidense Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en el contexto de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, de la que Honduras forma parte junto a otros gobiernos de la región.

Posteriormente, el 6 de marzo, el gobernante regresó a Washington durante una gira por Estados Unidos en la que formalizó la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Grupo del Banco Mundial.

La reunión con Rubio se desarrolla durante una visita en la que Asfura también ha sostenido encuentros relacionados con la situación económica hondureña y la cooperación internacional.

El jueves 12 de noviembre, el mandatario se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para conversar sobre la relación entre Honduras y el organismo, así como sobre la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo.

El presidente hondureño destacó que su Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la relación bilateral bajo principios de seguridad, cooperación y respeto mutuo. (Foto: Marco Rubio / X)
El presidente hondureño destacó que su Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la relación bilateral bajo principios de seguridad, cooperación y respeto mutuo. (Foto: Marco Rubio / X)

En ese encuentro también participaron el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

La agenda internacional del presidente incluye gestiones para fortalecer los vínculos económicos y políticos de Honduras con Estados Unidos, en momentos en que su Gobierno busca atraer inversiones, impulsar proyectos y mantener la cooperación en áreas estratégicas.

Por ahora, las declaraciones de Asfura y Rubio coinciden en destacar la importancia de la seguridad, la defensa y la inmigración dentro de la relación bilateral, mientras quedan pendientes mayores detalles sobre los resultados concretos de la reunión.

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