Costa Rica

Costa Rica enfrenta este viernes a Ecuador en Quito: Bryan Ruiz inicia su etapa como técnico oficial de la Selección Nacional

La Tricolor buscará mantener su racha de victorias en un amistoso que se disputará a 2,850 metros de altitud. El encuentro comenzará a las 6:00 p. m., hora costarricense, y será el primero de dos compromisos internacionales que incluyen una visita a Argentina.

La Selección Nacional de Costa Rica enfrentará a Ecuador este viernes 13 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Crédito: Fedefútbol
La Selección Nacional de Costa Rica enfrentará a Ecuador este viernes 13 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Crédito: Fedefútbol
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La Selección Nacional de Costa Rica enfrentará este viernes 13 de noviembre a Ecuador, en un partido amistoso internacional que marcará el inicio de la etapa de Bryan Ruiz como entrenador permanente del combinado costarricense, después de haber conseguido dos victorias durante su período como técnico interino.

El compromiso se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a las 6:00 p. m., hora de Costa Rica, y forma parte de la última fecha FIFA de 2026, en la que ambas selecciones buscan continuar sus respectivos procesos de renovación.

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El encuentro también representará el regreso de la selección ecuatoriana a ese escenario después de más de nueve años, bajo la dirección del argentino Marcelo Gallardo, quien asumió el banquillo después del Mundial de 2026.

Bryan Ruiz busca consolidar su propuesta de juego

El exfutbolista costarricense llega al compromiso después de dirigir a la Tricolor en dos encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf, ambos con resultado favorable.

Costa Rica derrotó 3-0 a Nicaragua, el pasado 1 de octubre, y posteriormente venció 2-0 a Haití, el 4 de octubre, resultados que permitieron cerrar esa etapa con dos victorias y sin recibir anotaciones.

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Para este amistoso, Ruiz convocó a 23 futbolistas, de los cuales 16 pertenecen al campeonato nacional y siete juegan en el extranjero.

La lista tiene una edad promedio de 25,8 años e incluye nueve jugadores menores de 23 años, como parte del proceso de incorporación de nuevos talentos.

Durante la conferencia previa al encuentro, el seleccionador explicó que su principal objetivo es comenzar a consolidar una identidad futbolística.

“Más que el resultado, que nos veamos bien en posicionamientos defensivos y en la fase ofensiva. Es importante que se empiece a ver la idea de juego”, manifestó Ruiz.

El entrenador también reconoció que enfrentar a Ecuador representa una prueba diferente debido al nivel de sus jugadores y las condiciones geográficas de Quito.

Bryan Ruiz dirigirá su primer partido como entrenador permanente de la Tricolor, después de conseguir victorias ante Nicaragua y Haití durante su período interino. REUTERS/John Sibley
Bryan Ruiz dirigirá su primer partido como entrenador permanente de la Tricolor, después de conseguir victorias ante Nicaragua y Haití durante su período interino. REUTERS/John Sibley

La altura de Quito será uno de los principales desafíos

El encuentro se disputará a aproximadamente 2,850 metros sobre el nivel del mar, una condición que el cuerpo técnico costarricense tomó en consideración durante su preparación.

Ruiz explicó que pretende utilizar bloques defensivos compactos, reducir espacios entre líneas y seleccionar los momentos adecuados para presionar, debido al desgaste físico que puede representar la altitud.

El entrenador confirmó que Patrick Sequeira será el guardameta titular y que Manfred Ugalde estará desde el inicio del encuentro.

Ecuador busca su primera victoria bajo el mando de Gallardo

El combinado ecuatoriano llega con tres partidos consecutivos sin ganar desde la llegada de Marcelo Gallardo.

Durante la gira asiática de septiembre y octubre, Ecuador perdió 3-0 contra Corea del Sur, empató sin goles ante Japón y posteriormente igualó 1-1 frente a Panamá. En los dos últimos compromisos cayó en las tandas de penales.

Para este viernes, el entrenador contará con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Gonzalo Plata.

Sin embargo, tendrá las bajas de Alan Franco, Alan Minda y Denil Castillo por lesiones, mientras que Kevin Rodríguez permanece bajo evaluación por una molestia en el tobillo.

Ecuador venció 3-1 a Costa Rica en el último amistoso.
La selección de Ecuador, dirigida por Marcelo Gallardo, contará con figuras internacionales como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho.

Ecuador domina el historial entre ambas selecciones

Costa Rica y Ecuador se han enfrentado en 12 ocasiones, con un balance de seis victorias ecuatorianas, cinco empates y un triunfo costarricense.

El último antecedente ocurrió en junio de 2023, cuando Ecuador venció 3-1 a Costa Rica en un amistoso disputado en Estados Unidos.

También se enfrentaron durante el Mundial de Alemania 2006, encuentro en el que los sudamericanos ganaron 3-0, con anotaciones de Carlos Tenorio, Agustín Delgado e Iván Kaviedes.

¿Dónde ver el partido entre Costa Rica y Ecuador?

El compromiso será transmitido en territorio costarricense por Teletica, canal 7, y Repretel, canal 6, además de la plataforma TDMAX.

También podrá seguirse mediante las emisoras Radio Columbia, Radio Monumental y Teletica Radio.

Después del partido, la Selección Nacional viajará a Córdoba, Argentina, donde enfrentará al combinado dirigido por Lionel Scaloni el martes 17 de noviembre, a las 5:00 p. m., hora costarricense, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ambos encuentros cerrarán la actividad internacional de Costa Rica durante 2026.

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