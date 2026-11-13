El Salvador

“Creo en el proyecto de Bukele”: haitiano besa bandera de El Salvador tras toma de estadio controlado por pandillas desde 2024

Tras más de dos años de haber sido utilizado como centro de mando y fortaleza por las bandas criminales, el Estadio Nacional Sylvio Cator de Puerto Príncipe pasó ayer a manos de las fuerzas militares de El Salvador, que instalaron allí una base operativa

Para los miles de comerciantes y familias que sobreviven en los alrededores del Estadio Sylvio Cator, en el corazón de Puerto Príncipe, la llegada de las tropas salvadoreñas representa el fin de casi tres años de asedio criminal.
Para los miles de comerciantes y familias que sobreviven en los alrededores del Estadio Sylvio Cator, en el corazón de Puerto Príncipe, la llegada de las tropas salvadoreñas representa el fin de casi tres años de asedio criminal.
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Un ciudadano haitiano protagonizó una escena que captó la atención de los medios locales y las redes sociales en Puerto Príncipe: entre lágrimas y con evidente emoción, abrazó y besó la bandera de El Salvador frente a las tropas centroamericanas que acaban de asumir el control del principal recinto deportivo del país. Interrogado por la prensa local sobre el motivo de su gesto, el hombre declaró sin titubeos: «Abrazo la bandera porque creo en el proyecto del presidente Nayib Bukele».

La escena ocurrió tras el operativo conjunto ejecutado ayer, jueves 12 de noviembre de 2026, mediante el cual la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití y las Fuerzas Especiales salvadoreñas recuperaron el Estadio Nacional Sylvio Cator y su perímetro.

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Posteriormente, las autoridades haitianas transfirieron la custodia de la instalación al contingente de El Salvador, que estableció allí una nueva base operativa para consolidar la seguridad en el corazón de la capital y continuar con las incursiones contra los grupos criminales.

El despliegue salvadoreño en la nación caribeña supera ya los 2,000 efectivos movilizados en las últimas dos semanas en el marco de un acuerdo bilateral de seguridad. La intervención cobró mayor intensidad tras la emboscada del pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, donde cuatro soldados salvadoreños desaparecieron luego de ser atacados y secuestrados por bandas armadas.

Un ciudadano haitiano abrazó y besó la bandera de El Salvador frente a los medios locales tras el operativo en el que militares salvadoreños tomaron el control del Estadio Sylvio Cator.

Un bastión criminal durante más de dos años

Bautizado en honor al célebre atleta haitiano ganador de la medalla de plata en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, el Estadio Sylvio Cator era históricamente la casa de la selección nacional de fútbol.

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Sin embargo, desde febrero de 2024 hace más de dos años y ocho meses, la infraestructura cayó bajo el asedio y dominio absoluto de las pandillas, principalmente de la coalición criminal Viv Ansanm, obligando al combinado haitiano a disputar sus encuentros como local fuera del país, incluidas las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Durante el tiempo que mantuvieron ocupado el recinto, los grupos armados transformaron el complejo deportivo en un enclave estratégico con tres funciones principales:

  • Centro de mando y coordinación: La estructura servía como punto neurálgico para planificar ataques y coordinar acciones desestabilizadoras en distintos sectores de Puerto Príncipe.
  • Fortaleza armada y refugio: Al tratarse de un inmueble cerrado y de gran envergadura en el centro urbano, las bandas lo utilizaron como escondite, trinchera y depósito de armamento para repeler el avance de las fuerzas del orden.
  • Escenario de ejecuciones: Tras ingresar al terreno de juego y las instalaciones durante la operación de ayer, los militares hallaron varios cráneos y restos óseos humanos dispersos en el lugar, evidenciando que el estadio también fue empleado para asesinar víctimas y abandonar sus cuerpos.
El presidente Nayib Bukele anunció la instalación de una base militar salvadoreña en el estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe. (Cortesía: Nayib Bukele)

Con la instalación de más de 20 vehículos blindados, camiones militares y equipos tácticos dentro del estadio, el recinto pasa ahora de ser un símbolo del secuestro territorial de las pandillas a convertirse en una plataforma de avance para las tropas aliadas.

Quiénes viven alrededor del estadio y el porqué de la gratitud

El Estadio Sylvio Cator se ubica en el centro histórico y comercial de Puerto Príncipe, un perímetro densamente poblado que colinda con barrios emblemáticos como Village-de-Dieu, Bel-Air, La Saline y las inmediaciones del Mercado Salomon. Quienes habitan y transitan diariamente por esta zona pertenecen mayoritariamente a cuatro sectores sociales que han sufrido de forma directa el asedio criminal:

Mapa urbano con sectores demarcados alrededor del Estadio Sylvio Cator y cuatro recuadros informativos con ilustraciones de personas.
Un mapa de Puerto Príncipe señala las zonas bajo asedio armado y los grupos vulnerables alrededor del Estadio Sylvio Cator. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para habitantes como el hombre que besó el pabellón salvadoreño frente a las cámaras, la llegada de las tropas y el establecimiento de una base militar permanente en el Sylvio Cator representan la primera señal tangible de alivio tras años de parálisis económica y miedo constante.

Su referencia directa al modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele refleja la expectativa de una población civil que ve en el despliegue salvadoreño una oportunidad real para recuperar sus calles, reactivar el comercio local y devolver la tranquilidad a sus comunidades.

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