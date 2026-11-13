Condenaron a un año de prisión a una madre y su hija por ocultar más de USD 117,000 en un aeropuerto de Panamá

Las autoridades panameñas encontraron USD 117.310 ocultos entre zapatos, bolsas plásticas y prendas de vestir. Tomada de Instagram

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Una madre y su hija, de 80 y 53 años, respectivamente, fueron condenadas a 12 meses de prisión tras ser sorprendidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, con 117.310 dólares en efectivo que transportaban ocultos entre zapatos, bolsas plásticas y prendas de vestir.

Las dos ciudadanas ecuatorianas, que viajaban procedentes de Guayaquil, se encontraban en tránsito por territorio panameño cuando fueron interceptadas por funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) durante los controles de equipaje en la principal terminal aérea del país.

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La primera intervención se produjo cuando los inspectores detectaron imágenes sospechosas mediante el escáner de rayos X. La pasajera negó transportar cantidades de dinero sujetas a declaración, pero una revisión secundaria permitió localizar 63.230 dólares distribuidos entre varios pares de zapatos.

En una segunda inspección, las autoridades encontraron otros 54.080 dólares escondidos entre las pertenencias de su hija, quien viajaba en el mismo vuelo. Ambos casos fueron remitidos al Ministerio Público tras confirmarse que ninguna había declarado el efectivo.

Las dos pasajeras viajaban procedentes de Ecuador y se encontraban en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. EFE/Carlos Lemos

Los jueces de garantías Francisco Carpintero y Edgar Naterón Rodríguez validaron los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y la defensa, y dictaron sentencias condenatorias los días 11 y 12 de noviembre por falsificación de documentos en general.

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Además de la condena, los tribunales ordenaron el decomiso de 97.310 dólares, la deportación inmediata de ambas extranjeras y la prohibición permanente de ingresar a territorio panameño. Las sanciones económicas ascendieron a 150 dólares para la madre y 100 dólares para la hija.

Las penas de prisión fueron sustituidas por represión pública, mientras que las multas deberán ser pagadas al Tesoro Nacional. El Órgano Judicial no precisó la procedencia del dinero ni el destino final de las pasajeras.

La legislación panameña establece controles sobre el movimiento transfronterizo de efectivo. El artículo 375-A del Código Penal contempla penas de dos a cuatro años de prisión y el decomiso de los valores cuando se omite declarar cantidades superiores a 10.000 dólares o se proporciona información falsa.

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Los jueces de garantías ordenaron el decomiso de USD 97.310 y la deportación inmediata de ambas mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una resolución de Aduanas, publicada en enero de 2025, dispone que los viajeros deben completar la declaración jurada correspondiente cuando transporten cantidades iguales o superiores a 10.000 dólares, por lo que los montos inferiores a ese umbral quedan exentos de esta obligación.

La medida no prohíbe transportar grandes cantidades de dinero, sino que busca identificar su procedencia, establecer quién es su beneficiario y prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras actividades del crimen organizado.

El Decreto Ejecutivo 472 de 2017 establece mecanismos de intercambio de información entre instituciones de seguridad, mientras que la Ley 23 de 2015 dispone que Aduanas reporte a la Unidad de Análisis Financiero las declaraciones de efectivo y los decomisos correspondientes.

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El caso de las ecuatorianas se suma a otras intervenciones registradas durante 2026. El 12 de agosto, Aduanas retuvo a una pareja procedente de Surinam que transportaba 69.335 dólares sin declarar, mientras que en julio detectó a un colombiano con 15.504 dólares ocultos en una mochila.

La legislación panameña establece controles sobre el transporte transfronterizo de efectivo para prevenir el blanqueo de capitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los controles también han permitido detectar cargamentos de metales preciosos. En marzo, funcionarios aduaneros retuvieron 13 paquetes de presunto oro fundido que una pasajera peruana transportaba sin declarar, e iniciaron una investigación para establecer la procedencia del material.

En agosto, las autoridades migratorias impidieron continuar su viaje a tres venezolanos que transportaban 76 barras de oro sin documentación que acreditara su origen. Días antes, otro pasajero había sido devuelto a Colombia tras detectarse 16 kilogramos de lingotes valorados en aproximadamente 1,96 millones de dólares.

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La reciente detención de las ecuatorianas se produjo en el marco del operativo Navidad sin Contrabando 2026, desplegado desde el 1 de noviembre para reforzar la vigilancia fronteriza y combatir la defraudación aduanera durante la temporada de fin de año.