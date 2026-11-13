El Salvador

La sequía pone en riesgo 6.9 millones de quintales de granos básicos en El Salvador

La alerta roja vigente desde agosto responde al déficit de precipitaciones, tras pérdidas de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 de frijol en la cosecha de primera de 2026 a nivel nacional

Sobrevivir a la sequía, las imágenes de agricultores que perdieron cultivos tras fuertes sequias en Guatemala
ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra a Jesús Rodríguez sosteniendo maíz que no se dio en su totalidad debido a la sequía en El Jícaro (Guatemala). Las condiciones de vida en las comunidades de El Jícaro empeoran debido a la falta de vías de acceso, ya que para llegar a las comunidades hay que atravesar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra donde solo es posible transitar a caballo o en vehículos de doble tracción. EFE/ Alex Cruz
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Un Súper El Niño ya alcanzó su máxima categoría y amenaza con convertirse en el más intenso desde que existen registros, en 1950. El Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó el fenómeno el jueves.

El organismo fijó en más del 79% la probabilidad de que el evento se mantenga en categoría fuerte a muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027.

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Las temperaturas del Pacífico marcan récords

Los datos técnicos del CPC confirman que las anomalías térmicas superaron los 4 °C y se expandieron hacia el oeste del Pacífico ecuatorial. Cada zona de monitoreo arrojó cifras que superan ampliamente los promedios históricos.

Sobrevivir a la sequía, las imágenes de agricultores que perdieron cultivos tras fuertes sequias en Guatemala
ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra a Jesús Rodríguez posando con maíz que no se dio en su totalidad debido a la sequía en El Jícaro (Guatemala). Las condiciones de vida en las comunidades de El Jícaro empeoran debido a la falta de vías de acceso, ya que para llegar a las comunidades hay que atravesar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra donde solo es posible transitar a caballo o en vehículos de doble tracción. EFE/ Alex Cruz

La región Niño-3.4, el punto de referencia principal para clasificar el fenómeno, subió a +2,5 °C. El sector Niño-3 llegó a +3,6 °C y el área costera Niño-1+2 marcó un extremo de +4,4 °C.

La NOAA sostiene que el fenómeno seguirá fortaleciéndose antes de iniciar un declive paulatino a comienzos de 2027. La probabilidad de que supere en magnitud a todos los eventos registrados desde 1950 se ubica en 60% para los trimestres de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027.

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Bajo la superficie del océano, el calentamiento también se intensifica. Las anomalías subsuperficiales superan los +10 °C en las profundidades del Pacífico, dato que sostiene una termoclina considerablemente más profunda de lo habitual y refuerza los vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera.

Manos sostienen tierra seca y semillas de frijol sobre un terreno agrietado y árido desenfocado.
Un agricultor sostiene semillas secas de frijol y tierra que se desmorona sobre un campo agrietado por la sequía en el Corredor Seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador cerró el invierno con casi tres semanas de anticipación

El fortalecimiento del fenómeno llegó en simultáneo con el fin de la temporada lluviosa en territorio salvadoreño. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó esta semana que el país ingresó oficialmente a la época seca el lunes 9 de noviembre.

La cartera ambiental constató una disminución sostenida de las precipitaciones que comenzó a manifestarse desde el 18 de octubre. Durante la nueva temporada predominarán jornadas con menor nubosidad, lluvias más escasas y mayor presencia de vientos nortes, con temperaturas frescas en las madrugadas.

Hombre de espaldas con sombrero de paja y camisa azul en un campo con plantas de maíz secas sobre suelo agrietado.
Un agricultor recorre un terreno con tallos secos de maíz y tierra agrietada durante un periodo de sequía en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MARN aclaró que no se descartan precipitaciones aisladas si se acercan frentes fríos a la región centroamericana.

El inicio de la época seca se adelantó respecto de lo proyectado apenas semanas antes. La Subunidad Ambiental de la Universidad de El Salvador (UES) había fijado el arranque de la estación para el 14 de noviembre, en un informe sustentado en los 27 modelos internacionales del Instituto de Investigaciones del Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia. La totalidad de esos modelos coincide en calificar al fenómeno como “extraordinariamente intenso”.

Pérdidas millonarias en granos básicos

El meteorólogo Danilo Ramírez, coordinador de la Subunidad Ambiental de la UES, advirtió a medios locales que la persistencia de El Niño hasta abril dificultará la transición estacional y anticipó un establecimiento irregular del invierno de 2027 como consecuencia directa del fenómeno.

La Dirección General de Protección Civil ubicó la fase crítica de mayor impacto en el llamado “segundo año de incidencia” del evento, concentrado entre enero y abril de 2027.

El país permanece bajo alerta roja por sequía, decretada a finales de agosto. La medida responde al riesgo que representa el déficit de lluvias para la producción de aproximadamente 6.9 millones de quintales de granos básicos en las cosechas nacionales.

El impacto ya golpea a las familias agricultoras del Corredor Seco

El fenómeno no es una amenaza futura: ya devastó parte de la cosecha de primera en 2026. Según informó Focos TV, canal salvadoreño, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) reportó la pérdida de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol a nivel nacional en esa siembra.

Los acuicultores hondureños establecieron la meta de recuperar la producción de 120 millones de libras anuales de camarón para el año 2027.
Los agricultores de maíz y frijol buscan asistencia económica para recuperar las áreas de cultivo afectadas por la prolongada sequía.

El presidente de CAMPO advirtió sobre la cosecha de postrera, sembrada entre agosto y septiembre: “Esa parte que se sembró, toditita, el 100% está en riesgo”, afirmó al canal.

El Comité Internacional de Rescate (IRC) alertó en septiembre que Centroamérica enfrenta un “Súper El Niño” que alcanzará su punto más crítico entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Según las proyecciones del organismo, las lluvias insuficientes podrían empujar a 700 mil personas más al hambre solo en el oriente salvadoreño.

Un relevamiento de Oxfam, organización humanitaria internacional, entre 354 comunidades del Corredor Seco centroamericano, realizado entre julio y agosto, encontró que el 89% señaló a la sequía como causa principal de la pérdida de la cosecha de maíz. El Salvador cuenta con 114 distritos dentro de ese corredor, una de las zonas más afectadas de la región por el fenómeno climático.

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