El Salvador

Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a alcaldes en El Salvador para competir por 44 municipios

La fuerza política salvadoreña presentó sus nóminas para San Salvador y el resto del país, marcando el inicio de la contienda donde buscará asegurar la permanencia en las alcaldías metropolitanas

Militantes del oficialismo se concentraron en las afueras de la sede electoral para respaldar la presentación de las candidaturas municipales de San Salvador (Cortesía: Mario Durán).
Militantes del oficialismo se concentraron en las afueras de la sede electoral para respaldar la presentación de las candidaturas municipales de San Salvador (Cortesía: Mario Durán).
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El partido oficialista Nuevas Ideas formalizó la inscripción de sus 44 aspirantes a las alcaldías ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, un paso con el que la organización busca retener la conducción de las comunas en todo el territorio nacional.

La comitiva partidaria estuvo encabezada por el presidente de la formación política, Xavi Zablah, quien acompañó a las delegaciones departamentales en la sede electoral. La concentración de militantes tuvo lugar en los alrededores de la Junta Electoral Departamental (JED), donde la atención se centró de manera particular en las postulaciones correspondientes al departamento de San Salvador.

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El actual alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, acudió a entregar su documentación para competir por un tercer período consecutivo al frente del gobierno metropolitano, respaldado por comités de distritos como:

  • San Salvador
  • Mejicanos
  • Cuscatancingo
  • Ciudad Delgado
  • Ayutuxtepeque.

Durante la actividad en la capital, Mario Durán sostuvo que: “Tenemos las expectativas puestas en los siguientes tres años; el trabajo continúa en el orden, la limpieza y la seguridad seguirán siendo primordiales para San Salvador Centro, la reactivación de los espacios para las familias salvadoreñas, continuando el legado del presidente Nayib Bukele”.

Mario Durán formalizó su candidatura por San Salvador Centro ante el Tribunal Supremo Electoral con miras a los comicios municipales de 2027 (Cortesía: Mario Durán).
Mario Durán formalizó su candidatura por San Salvador Centro ante el Tribunal Supremo Electoral con miras a los comicios municipales de 2027 (Cortesía: Mario Durán).

La nómina metropolitana incluye además a Edgardo Mulato, quien presentó su documentación para postularse por la alcaldía de San Salvador Norte, integrada por los distritos de Aguilares, El Paisnal y Guazapa.

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Mulato afirmó que la labor comunal debe articularse con la administración central: “El trabajo del presidente y una alcaldía de Nuevas Ideas van de la mano para poder desarrollar una serie de cosas. La gente debe entender que San Salvador Norte es un polo de desarrollo importante para el país”. El registro del departamento capitalino se completó con los aspirantes para las zonas de San Salvador Este, San Salvador Sur y San Salvador Oeste.

En la misma jornada, la dirigencia oficialista inscribió a sus representantes para los seis municipios del departamento de La Libertad: Centro, Costa, Este, Norte, Oeste y Sur. El alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, ratificó su intención de continuar en el cargo tras entregar sus credenciales y expresó: “Hoy nos estamos inscribiendo oficialmente como candidatos ante el TSE. Para nosotros esto es un compromiso”.

Elecciones municipales fijadas para febrero de 2027

El calendario fijado por el organismo colegiado establece que los comicios municipales se celebrarán el 28 de febrero de 2027, cita en la que los ciudadanos elegirán a los concejos de los 44 municipios vigentes en el país tras la reestructuración territorial.

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah (al centro, abajo), junto al alcalde capitalino Mario Durán (izquierda) y los candidatos municipales del departamento de San Salvador durante la entrega de credenciales ante el organismo electoral (Cortesía: Nuevas Ideas).
El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah (al centro, abajo), junto al alcalde capitalino Mario Durán (izquierda) y los candidatos municipales del departamento de San Salvador durante la entrega de credenciales ante el organismo electoral (Cortesía: Nuevas Ideas).

La fecha límite para que los partidos políticos completen la presentación de solicitudes para todos los cargos de elección popular vence el próximo 19 de noviembre. El marco legal salvadoreño exige que los integrantes de los concejos municipales cumplan con criterios como ser salvadoreño en ejercicio de la ciudadanía, no haber perdido dichos derechos en los tres años anteriores a la elección, tener al menos 21 años, saber leer y escribir, y acreditar moralidad e instrucción notorias.

Asimismo, cada aspirante debe demostrar residencia u origen en el municipio correspondiente con un mínimo de un año de antelación. Para formalizar cada expediente, la normativa electoral exige la entrega de certificación de partida de nacimiento, copia del Documento Único de Identidad (DUI), certificación del acta de escrutinio de las elecciones internas de la organización política, constancia de afiliación partidaria y una declaración jurada que acredite no encontrarse inhabilitado por el artículo 167 del Código Electoral.

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