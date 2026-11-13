Un adolescente de 14 años es hallado sin vida en Managua y la policía investiga dos hipótesis

La policía investiga la muerte de un adolescente de 14 años en Managua bajo sospechas de acoso escolar y retos de internet. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un adolescente de 14 años fue hallado sin vida el martes en su vivienda de la colonia 15 de Mayo, en Managua, en un caso que, según informó Despacho 505, se investiga bajo dos hipótesis: el acoso escolar por burlas reiteradas y un posible reto difundido en redes sociales. El hecho sería el tercer caso de un menor que se quita la vida en Nicaragua en menos de un mes, después de dos muertes de estudiantes ocurridas entre el 28 y el 29 de octubre.

El joven cursaba séptimo grado en el Instituto Cristiano Los Ángeles. De acuerdo con Radio La Primerísima, citada por Despacho 505, utilizó la cuerda de una hamaca. La primera línea de investigación apunta a que sufría hostigamiento y burlas de compañeros por su peso; la otra posibilidad que analizan las autoridades está vinculada con el cumplimiento de un desafío en internet.

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La sucesión de casos volvió a poner el foco sobre las denuncias de violencia psicológica entre alumnos y la respuesta de las instituciones educativas ante situaciones de riesgo. Hasta el momento, no se conocieron medidas específicas anunciadas por el Ministerio de Educación para atender los episodios ocurridos en los centros escolares mencionados.

El antecedente más reciente ocurrió el 28 de octubre en el Colegio Xolotlán, en Ciudad Sandino, municipio del departamento de Managua. Una niña de nueve años, alumna de cuarto grado, fue encontrada sin vida en los baños del establecimiento durante el horario de clases.

Nicaragua registró la muerte de tres menores de edad en un lapso inferior a tres semanas entre octubre y noviembre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información publicada por Despacho 505, familiares y personas cercanas a la menor señalaron que padecía burlas frecuentes relacionadas con su apariencia física. El caso planteó interrogantes sobre la supervisión dentro del colegio y los mecanismos para detectar y atender hechos de hostigamiento entre estudiantes.

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Un día después, otra alumna de 10 años murió en su casa del barrio El Riguero, en el Distrito I de Managua. La niña cursaba sexto grado en la escuela Otto de la Rocha. En ese caso, la versión difundida indicó que la menor atravesaba problemas familiares vinculados con la migración de su madre.

Las tres muertes ocurrieron en un lapso menor a tres semanas, de acuerdo con el recuento del medio nicaragüense. Las investigaciones conocidas hasta ahora no establecieron públicamente una relación directa entre los casos, aunque dos de las familias y fuentes citadas en los reportes apuntaron a situaciones de burlas y presión dentro de los ámbitos escolares.

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Rosario Murillo atribuyó los casos a los riesgos de internet

La única referencia oficial citada por Despacho 505 llegó el 30 de octubre, cuando la vocera y “copresidenta” Rosario Murillo habló sobre las muertes de dos niñas. En su intervención, mencionó los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y llamó a madres, padres y tutores a vigilar la actividad digital de los menores.

Rosario Murillo atribuyó los casos a los riesgos de las tecnologías digitales y exhortó a los padres a vigilar a sus hijos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Murillo afirmó que había “situaciones de elevado riesgo para los niños” y vinculó ese escenario con “los tiempos que vivimos”, aunque no presentó un plan de intervención psicológica ni protocolos escolares específicos para prevenir el suicidio o enfrentar episodios de acoso presencial.

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La funcionaria enumeró al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Familia y a la Procuraduría de Derechos Humanos entre las instituciones involucradas en la atención de estos asuntos. No informó, sin embargo, acciones concretas en los colegios donde estudiaban los tres menores.

El caso del adolescente de la colonia 15 de Mayo permanece bajo investigación. La eventual confirmación de alguna de las hipótesis deberá surgir de las actuaciones policiales y de los peritajes correspondientes.