Angelina Jolie compra una propiedad en Connecticut tras vender su mansión en Los Ángeles

Angelina Jolie cambia Los Ángeles por Connecticut tras vender su histórica residencia

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Angelina Jolie habría adquirido una nueva propiedad en Connecticut, Estados Unidos, meses después de vender su histórica residencia en Los Ángeles, anteriormente perteneciente al cineasta Cecil B. DeMille.

La operación, adelantada por el medio estadounidense Page Six, se produce en un momento en el que la intérprete ha manifestado en distintas ocasiones su intención de abandonar California una vez que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad.

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De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, la actriz compró una propiedad en Connecticut, aunque hasta el momento no se ha precisado su ubicación ni se han divulgado detalles sobre el precio de adquisición o las características del inmueble.

La noticia llega después de que Angelina Jolie concretara la venta de su mansión en Los Ángeles en septiembre. La propiedad fue adquirida por la actriz en 2017 por 24.5 millones de dólares.

La residencia cuenta con aproximadamente 11 mil pies cuadrados y fue puesta inicialmente en el mercado por 29.85 millones de dólares.

Angelina Jolie adquirio la propiedad en 24.5 millones de dólares en 2017.

Finalmente, el inmueble se habría vendido por 24.75 millones de dólares, según la información publicada por el medio estadounidense. La propiedad dispone de seis habitaciones y diez baños y formaba parte del patrimonio inmobiliario de la actriz desde hacía varios años.

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Jolie adquirió esta residencia pocos meses después de su separación de Brad Pitt, anunciada en 2016.

En distintas entrevistas, explicó que su permanencia en Los Ángeles estaba relacionada principalmente con la cercanía de sus hijos a su padre y con los acuerdos familiares derivados de su divorcio.

En 2021, la actriz señaló que uno de los motivos principales para comprar la mansión había sido su ubicación, a cinco minutos de la residencia de Pitt. De esta manera, ambos podían mantener una proximidad geográfica durante la crianza de sus seis hijos.

Posteriormente, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2024, Angelina Jolie volvió a referirse a sus planes de abandonar California. “Estoy aquí porque tengo que estar aquí por un divorcio, pero tan pronto como cumplan 18 años, podré irme”, declaró.

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Angelina Jolie aseguró que no podía irse de Loa Ángeles para que sus hijos estén cerca de Brad Pitt.

La separación de la pareja dio lugar a un prolongado proceso legal relacionado con la custodia de sus hijos y la distribución de sus bienes. Cuatro de los seis hijos han eliminado legalmente el apellido Pitt de sus nombres, de acuerdo con informaciones difundidas por medios estadounidenses.

Antes de conocerse la posible adquisición en Connecticut, también circularon versiones sobre un eventual traslado de Angelina Jolie fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, la actriz mantiene vínculos profesionales con Nueva York, donde se encuentra Atelier Jolie, su proyecto empresarial relacionado con la moda.

Además, posee una propiedad en Manhattan que, según explicó en una entrevista de 2025, funciona como alojamiento temporal para sus hijos cuando visitan la ciudad.

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En las últimas semanas, la famosa ha continuado con algunas actividades profesionales y apariciones públicas en Los Ángeles.

Angelina Jolie aún mantiene actividades profesionales en Los Ángeles. (REUTERS/Remo Casilli)

La actriz asistió a una proyección de Wild Horse Nine, la más reciente película de Martin McDonagh, y también fue vista en el restaurante Cecconi’s junto a dos de sus hijos.

La eventual mudanza a Connecticut situaría a Angelina Jolie en un estado donde también residen otras figuras del entretenimiento, entre ellas Meryl Streep, Michael J. Fox y Keith Richards.

No obstante, todavía no se conocen detalles sobre las condiciones de su nueva residencia ni sobre sus planes de permanencia en la región.