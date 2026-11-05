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Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

Aunque la recuperación demandaba entre 40 y 60 días, el futbolista de 34 años apretó el acelerador y se mostró utilizando una máscara de fibra de carbono con el objetivo de estar en la cancha en la doble fecha FIFA

Un portero con chaleco reflectante, guantes y gorro camina sobre la hierba cerca de varios balones y una red de portería
Dibu Martinez volvió a los entrenamientos con una máscara facial
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Emiliano Dibu Martínez volvió a entrenarse con Chelsea con una máscara protectora y busca adelantar su regreso a la competencia tras la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. El arquero argentino pretende estar disponible para el partido ante Sunderland de este fin de semana y también integró la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos de noviembre.

Martínez se reincorporó a los trabajos con el plantel dirigido por Xabi Alonso utilizando una protección facial, según se pudo ver a través de la cuenta oficial de Instagram del equipo. El futbolista de 34 años consultó con un especialista durante su recuperación para adaptar una máscara que le permita volver a entrenarse y reducir los riesgos ante un eventual impacto.

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El arquero había sufrido una lesión en el triunfo de Chelsea por 2-0 ante Everton, a mediados de octubre, cuando salió a interceptar un centro aéreo y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El episodio ocurrió en el minuto 65 del encuentro disputado en Goodison Park.

Tras el impacto, Martínez recibió asistencia médica y oxígeno en el campo durante más de ocho minutos. Luego fue retirado en camilla e inmovilizado. Los estudios posteriores determinaron que padecía una fractura de mandíbula, un cuadro que derivó en una intervención quirúrgica.

Emiliano Martínez viste una camiseta deportiva oscura con el escudo del Chelsea F.C. y el texto BingX estampado al frente
El arquero volvió a entrenarse tras la dura lesión que sufrió a mediados de octubre

La recuperación del arquero avanzó más rápido de lo que contemplaban los primeros plazos. Los pronósticos médicos estimaban entre 40 y 60 días de inactividad, un período que lo habría dejado fuera de las canchas hasta diciembre. Sin embargo, Martínez retomó tareas físicas poco después de la cirugía. A los cuatro días de la operación, compartió imágenes de sus ejercicios en el gimnasio y en bicicleta fija. Ahora ya realiza trabajos de campo con el plantel de Chelsea.

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La lesión obligó al arquero a modificar su rutina diaria. De acuerdo con la entrevista que le brindó a los hermanos Gastón y Esteban Edul, todavía cumple una dieta líquida y basada en purés debido a las dificultades para masticar alimentos sólidos. Aun así, presionó para regresar a los entrenamientos antes de la fecha prevista inicialmente.

“Si hubiera sido de UFC, era el nocaut de la noche. Vi los pajaritos varios días. Me desmayé. Lo único que me acuerdo es la falta que hizo Caicedo, no me acuerdo del golpe, salir del estadio, nada. En la operación me pusieron una placa con cuatro tornillos, me pusieron uno por fuera y todo por adentro. Me agarraron tres dientes. No puedo comer, todo papilla, como un bebé. La nutricionista me mantiene bien, pero afuera del entrenamiento me falta fuerza”, sintetizó sobre su última grave lesión con el club inglés.

La máscara protectora que utiliza fue diseñada para cubrir el área afectada. El dispositivo cuenta con una estructura de fibra de carbono, material que combina bajo peso y rigidez, además de almohadillas internas para amortiguar el contacto con el rostro. El protector se ajusta a la anatomía facial del jugador y busca limitar los movimientos en la zona intervenida.

El arquero de la selección argentina se desmayó tras un brutal choque de cabezas durante el Chelsea-Everton
El arquero de la selección argentina se desmayó tras un brutal choque de cabezas durante el Chelsea-Everton

El entrenador del Chelsea fue consultado por la situación del arquero antes del encuentro ante Sunderland. “Existe la posibilidad”, señaló Alonso en declaraciones recogidas por el periódico DailyMail sobre una eventual vuelta antes del próximo parón internacional.

La decisión dependerá de la evolución del argentino y de la evaluación del cuerpo técnico. En caso de recibir el visto bueno, el entrenador deberá definir si mantiene a Penders, quien ocupó el arco en los dos partidos más recientes, o si restituye a Martínez en la titularidad. El arquero, por su parte, expresó en privado su intención de jugar el domingo contra Sunderland. También les había manifestado a sus compañeros que quiere representar a Argentina en la próxima ventana internacional.

La convocatoria de Lionel Scaloni confirmó que Martínez forma parte de la nómina para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica. El seleccionado argentino jugará ante Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y se medirá con Costa Rica el 17 de noviembre en Córdoba. “Hablé con Martín Tocalli y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar”, aseguraba antes de que se diera a conocer la convocatoria. “No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y de cómo vaya evolucionando en la semana”, añadía.

Su vuelta a la actividad dependerá de la respuesta de la mandíbula ante los entrenamientos, del uso de la máscara y de la autorización médica para competir. Chelsea seguirá su evolución día a día, con la mira puesta en su regreso a la Premier League y en la posibilidad de que sume minutos antes de viajar para incorporarse al plantel argentino.

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