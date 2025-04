La historia de Declan Rice, el verdugo del Real Madrid: su encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

Declan Rice se convirtió en el “chico de la tapa” luego de convertirle dos goles espectaculares de tiro libre al Real Madrid que le sirvieron al Arsenal para el 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El mediocampista inglés, que se convirtió en el héroe de la noche londinense fue tendencia hace aproximadamente un año al tener un noble gesto con su novia.

El jugador de 26 años, que también pertenece a la selección de Inglaterra, tuvo que defender a su pareja, Lauren Fryer, luego de que la mujer debiera cerrar sus redes sociales ante el acoso permanente de los haters que escribieron desagradables comentarios por su apariencia física.

La figura del Arsenal no aguantó las críticas destructivas y se expresó públicamente para apoyar a su enamorada. “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”, indicó Rice en sus redes sociales, según publicaron los medios europeos. “Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”, ratificó el mediocampista de los Gunners.

Ante los comentarios de los usuarios, que comentaban las fotos de la pareja con frases hirientes y descalificadoras que apuntaban al cuerpo de la joven y desaprobaban la relación con el futbolista al considerar que Rice “merece algo mejor” y un “estándar de mujer más elevado”, Lauren decidió poner su perfil de la red social X en privado y borró todas sus publicaciones en Instagram, cuenta en la que tenía en su momento unos 82 mil seguidores.

Declan Rice y su novia Lauren Fryer. La figura del Arsenal defendió a su enamorada tras las críticas recibidas por su apariencia en las redes sociales

Las declaraciones del jugador que fue transferido del West Ham al Arsenal en poco más de 112 millones de dólares generaron revuelo en el Viejo Continente y motivaron a otras personas a brindarle apoyo a su pareja. Por ejemplo, la esposa de Jamie Vardy, delantero del Leicester, afirmó: “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”.

Por su parte, una celebridad de la televisión inglesa como Liberty Poole reaccionó ante los ataques hacia la mujer de Rice. “Lauren es hermosa, esto es una locura. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”, opinó.

Declan Rice y Lauren Fryer están en una relación de pareja desde hace más de ocho años y se conocieron cuando el jugador comenzaba su carrera de futbolista en el West Ham de Londres. La pareja se consolidó y en agosto de 2022 tuvo su primer hijo, llamado Jude.

El futbolista, que cuenta con 64 partidos oficiales con la selección de Inglaterra y con 5 goles convertidos, participó del equipo de Gareth Southgate en el Mundial de Qatar 2022 y estuvo presente en la Eurocopa con los Tres Leones. Antes de ponerse la camiseta de su país, el volante defendió los colores de la selección de Irlanda, ya que tiene doble nacionalidad.

Rice fue importante en el triunfo del Arsenal ante el gigante Real Madrid que lo podría acercar a la semifinal de la Liga de Campeones de Europa, pero además tuvo un gesto de caballero para defender a su novia ante los ataques de los usuarios de redes sociales.

LAS FOTOS DE DECLAN RICE Y SU NOVIA LAUREN FRYER :

Declan Rice y su novia Lauren Fryer durante el Mundial de Qatar 2022

Lauren Fryer, la novia de Declan Rice que recibió comentarios agresivos de parte de los usuarios de las redes sociales por su apariencia física

Lauren Fryer observa un partido de la selección inglesa en el Mundial de Qatar 2022

Lauren Fryer y su novio Declan Rice durante Qatar 2022

Declan Rice conoció hace más de ocho años a Lauren Fryer, su actual pareja