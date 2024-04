Una figura del fútbol inglés defendió a su novia del acoso que sufrió en las redes por su aspecto físico: “Es el amor de mi vida”

Declan Rice junto a su novia, Lauren Fryer, en el Mundial de Qatar 2022 (Jean Catuffe / Getty Images)

Declan Rice, una de las estrellas del Arsenal y la selección de Inglaterra, debió salir a defender a su novia de las feroces críticas que recibió en las redes sociales de parte de los usuarios que cuestionaron su aspecto físico. El ataque de los ‘haters’ generó el cansancio de la mujer, quien tomó una drástica decisión en su perfiles públicos.

El futbolista de 25 años no aguantó los comentarios negativos y se expresó públicamente para apoyar a Lauren Fryer, su pareja. “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”, indicó Rice en sus redes, según reflejan medios europeos. “Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”, ratificó el mediocampista de los Gunners.

Ante los comentarios de los usuarios, que comentaban las fotos de la pareja con frases hirientes y descalificadoras que apuntaban al cuerpo de la joven y desaprobaban la relación con el futbolista al considerar que Rice “merece algo mejor” y un “estándar de mujer más elevado”, Lauren decidió poner su perfil de la red social X en privado y borró todas sus publicaciones en Instagram, cuenta en la que tiene 82 mil seguidores.

Las declaraciones del jugador que fue transferido del West Ham al Arsenal en poco más de 112 millones de dólares generaron ruido en el Viejo Continente y motivaron a otras personas a brindarle apoyo a su pareja. Por ejemplo, la esposa de Jamie Vardy, delantero del Leicester, afirmó: “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”.

Lauren Fryer, novia del futbolista de la selección inglesa Declan Rice, fue víctima de bullyng en las redes sociales (Getty Images)

Por su parte, una celebridad de la televisión inglesa como Liberty Poole reaccionó ante los ataques hacia la mujer de Rice. “Lauren es hermosa, esto es una locura. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”, opinó.

Declan Rice y Lauren Fryer están en una relación de pareja desde hace ocho años y se conocieron cuando el jugador comenzaba su carrera de futbolista en el West Ham de Londres. El futbolista que cuenta con 50 partidos oficiales con la selección de Inglaterra y que participó del equipo de Gareth Southgate en el Mundial de Qatar 2022 es una de las figuras que estará en la Eurocopa intentando lograr el título para los Tres Leones.

DECLAN RICE Y SU PAREJA, LAUREN FRYER :