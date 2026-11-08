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Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto

La colisión tuvo lugar en el corredor ferroviario que conecta la capital egipcia con el sur del país. El presidente Abdel Fattah al Sisi ordenó acelerar las pericias y establecer posibles responsabilidades

Imágenes del lugar del choque entre dos trenes de pasajeros en el distrito de Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza. En la zona se observan vagones volcados junto a terrenos agrícolas, personas congregadas alrededor de las estructuras dañadas, maquinaria pesada para labores de asistencia y un despliegue de ambulancias estacionadas en una carretera cercana para el traslado de heridos a centros hospitalarios.
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Al menos siete personas murieron y otras 112 resultaron heridas este domingo tras el choque de dos trenes de pasajeros en la provincia egipcia de Giza, cerca de El Cairo. Entre los fallecidos se encuentra el conductor de una de las formaciones. Los equipos de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales de la zona, mientras la Fiscalía abrió una investigación para establecer las causas.

El accidente ocurrió en el distrito de Al Ayat, a unos 55 kilómetros de la capital, en el corredor ferroviario que une El Cairo con Asuán. Según el Ministerio de Transporte y la compañía estatal Ferrocarriles Nacionales de Egipto, el tren número 134, que cubría el trayecto entre Giza y Fayum, chocó contra la parte trasera del convoy 2010, que viajaba desde El Cairo hacia Asuán.

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La inspección inicial indicó que el tren que se dirigía a Fayum impactó contra el último vagón de la otra formación, que estaba detenido sobre la misma vía y en la misma dirección. Los investigadores deberán determinar por qué el convoy permanecía inmovilizado. Por ahora, no se informó una causa definitiva.

El Ministerio de Salud confirmó que 112 pasajeros sufrieron heridas. Para asistirlos, fueron movilizadas 72 ambulancias. Los equipos sanitarios trasladaron a 72 personas al Hospital Al Wasta, a 33 al Hospital Al Ayat y a otras siete al Hospital Atfih.

El accidente ocurrió en el distrito de Al Ayat, a unos 55 kilómetros de la capital, en el corredor ferroviario que une El Cairo con Asuán
El accidente ocurrió en el distrito de Al Ayat, a unos 55 kilómetros de la capital, en el corredor ferroviario que une El Cairo con Asuán

Las autoridades indicaron que 45 pacientes ya recibieron el alta. Los demás continuaban bajo tratamiento por contusiones y abrasiones en el tórax y las costillas, fracturas en las extremidades, la pelvis y las vértebras, además de heridas en la cabeza y el rostro.

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Vecinos de Kafr Girza, una localidad cercana al lugar del choque, se sumaron a las primeras tareas de asistencia. Ayman Gamal, residente de esa población, contó que los habitantes acudieron a los vagones para ayudar a sacar pasajeros. Dijo que vio cómo cerca de 80 heridos eran evacuados y señaló que algunas personas habían quedado atrapadas en uno de los coches del tren detenido. Según su relato, fueron encontradas muertas cuando los rescatistas lograron retirarlas.

Personal de Protección Civil, fuerzas de seguridad y equipos ferroviarios trabajaron en el lugar, que fue acordonado para facilitar las operaciones. La empresa estatal envió grúas y maquinaria para retirar los restos, desplazar los vagones dañados y liberar las vías. Las tareas buscaban restablecer el servicio en ambos sentidos de la línea.

El presidente Abdel Fattah al Sisi afirmó que ordenó acelerar la investigación y garantizar la atención médica de los afectados. También pidió que se establezcan responsabilidades. “Agilicen la investigación de las circunstancias del accidente y exijan responsabilidades a quienes resulten negligentes”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

La Fiscalía envió investigadores al sitio y dispuso peritajes para examinar el estado de las formaciones, las condiciones de circulación y los elementos técnicos relacionados con el choque. El trabajo incluirá la recolección de testimonios. Las conclusiones deberán aclarar si hubo errores operativos, fallas humanas o problemas de señalización.

El siniestro se suma a una serie de accidentes que mantienen bajo presión al sistema ferroviario egipcio, afectado históricamente por deficiencias de mantenimiento y problemas de gestión. El Gobierno anunció planes para renovar trenes, vías y mecanismos de seguridad. Sin embargo, los incidentes continúan. En marzo de 2021, dos accidentes ferroviarios dejaron alrededor de veinte muertos cada uno y centenares de heridos.

En septiembre pasado, dos trenes de carga chocaron también en Al Ayat. El conductor y su asistente resultaron heridos. La investigación deberá establecer si las circunstancias de ambos hechos guardan alguna relación.

La Fiscalía envió investigadores al sitio y dispuso peritajes para examinar el estado de las formaciones, las condiciones de circulación y los elementos técnicos relacionados con el choque (Foto AP)
La Fiscalía envió investigadores al sitio y dispuso peritajes para examinar el estado de las formaciones, las condiciones de circulación y los elementos técnicos relacionados con el choque (Foto AP)

La tragedia ferroviaria más mortífera de Egipto ocurrió en 2002, cuando un incendio se propagó por un tren nocturno que viajaba desde El Cairo hacia el sur. Más de 300 personas murieron. El episodio sigue siendo uno de los peores desastres de transporte registrados en el país.

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