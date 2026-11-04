El misterio que rodea a uno de los mayores escándalos que golpea a la Fórmula 1

Esteban Ocon arribando al circuito de México dos días antes de su repentino despido (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez)

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Faltaban tres horas para el inicio de la actividad del sábado 31 de octubre en el Gran Premio de México con la tercera práctica y la clasificación en el horizonte cuando Haas apretó el interruptor que hizo estallar un escándalo que todavía hoy crece rodeado de misterio. El equipo bajó de su butaca a Esteban Ocon y subió en su lugar al japonés Ryo Hirakawa, de 32 años y sin ninguna carrera oficial en la Fórmula 1. Y la pregunta se repite hasta el día de hoy: ¿cuál fue el hecho tan grave que dinamitó una relación que iba a terminar de manera contractual a fin de año?

En el primer comunicado del sábado, el equipo con raíces norteamericanas adelantó que no haría “más declaraciones en este momento”. En el mensaje oficial post carrera en México, el jefe del equipo Ayao Komatsu se limitó a felicitar al equipo que puso el coche en pista luego de tener “mucho trabajo” a lo largo de todo el fin de semana, “incluso con algunos cambios importantes”. Ni una mención a lo sucedido. En la entrevista que brindó a Sky horas después del despido, insistió con que no podía “entrar en detalles”.

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El martes, mientras los rumores ya sentaban al rookie Rafa Cámara en el VF-26 para Interlagos, el equipo hizo oficial la decisión: “Hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento como piloto titular en el equipo TGR Haas F1 Team esta temporada. Decisiones de este tipo nunca se toman a la ligera —tal como ocurrió en Ciudad de México—, pero, tanto entonces como ahora, consideramos que esta medida es, sin duda, lo mejor para el futuro del equipo. Las conversaciones que tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando la confidencialidad de las situaciones tratadas a puerta cerrada”. Citando declaraciones al Canal+ de Francia, el medio AutoHebdo aseguró que Komatsu mantuvo la misma línea declaratoria: “Es una decisión difícil, con consecuencias importantes y un gran impacto. No es una decisión que tome a la ligera, pero estaba convencido de que era la única que podía tomar. Le expliqué los motivos y las medidas que podíamos tomar. Después, Gene me dejó decidir. Por lo tanto, asumo toda la responsabilidad”.

No hubo más informes. Ni un indicio sobre los motivos reales que eyectaron a Ocon de su butaca en pleno Gran Premio y con cuatro carreras más por delante en la temporada de Fórmula 1.

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El enorme misterio se sigue alimentando porque ni siquiera las fuentes periodísticas alcanzaron a tocar la puerta de las pistas. Un primer informe del diario francés L’Equipe desde México advertía un “posible altercado físico con su jefe” y una “tensa discusión con su ingeniera”, con quien había tenido un desencuentro por la radio en plena segunda práctica. Esteban Ocon habló del tema sólo una vez y fue para desmentir esto: “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

El francés tuvo un tenso intercambio horas antes de ser reemplazado en el equipo

En este escenario, desde la cadena británica BBC el periodista Andrew Benson planteó que hubo un “desencuentro” del francés con Komatsu, aunque reafirmó el blindaje existente: “Se desconocen las razones exactas de su despido. Nadie habla al respecto, ni siquiera extraoficialmente, y los abogados ya están involucrados”.

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En su relato del tema, remarcó que Haas “había perdido la paciencia” con el piloto francés desde hacía tiempo: había un “patrón” que indicaba que, cuando tenía problemas, Ocon “se ponía a la defensiva y culpaba al equipo y al coche”. Aunque evidentemente pasó algo lo “suficientemente grave” como para terminar la relación automáticamente un par de horas antes de la tercera práctica.

En las mencionadas declaraciones de Komatsu que replicó AutoHebdo, el jefe de Haas fue consultado sobre si los motivos reales saldrían a la luz finalmente, pero su respuesta sólo alimentó las dudas: “Sinceramente, no lo sé. No es algo que pueda decir en este momento”.

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La publicación de Haas el sábado por la mañana con Esteban Ocon como protagonista: dos horas más tarde fue quitado de su asiento (Foto: @HaasF1Team)

Hay una particular ventana de tiempo que expone que algo puntual ocurrió. El sábado, a las 6.45 de la mañana de México, el equipo difundió un video promocional con Ocon y Bearman de la temática de Halloween. Al menos hasta allí, no había ninguna directiva de correr al francés de los contenidos. Menos de dos horas después, la cuenta oficial realizó otro posteo: “El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryō Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”. Instantáneamente, los auxiliares fueron a despegar las pegatinas vinculadas al francés en los boxes para colocar las del japonés.

“Lo que sea que haya ocurrido tras finalizar los entrenamientos del viernes por la noche llevó a Haas a retirar a Ocon del coche con efecto inmediato”, es la conjetura que realizó el periodista Luke Smith en el diario The New York Times.

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El anuncio de Haas se publicó tres horas antes del inicio de la actividad (Foto: @HaasF1Team)

El diario alemán Bild lanzó a rodar otra perspectiva del cruce “físico” que podría haber significado el abrupto final: “Parece que una conversación entre Ocon y el jefe de equipo, Ayao Komatsu, celebrada a primera hora del sábado por la mañana, salió muy mal”, indicaron los cronistas Matthias Marburg y Michel Milewski. “Al parecer, la situación se caldeó durante una reunión del equipo celebrada esa misma noche”, agregaron. Los informes del medio marcan que Ocon buscaba disculparse por su cruce con la ingeniera por radio, pero “al parecer, el japonés le comunicó que no tenía ningún interés en mantener una conversación”.

“Ocon, por su parte, habría replicado que no se marcharía hasta haber hablado con Komatsu. Cuando este intentó salir de la oficina, Ocon habría recurrido a la fuerza y lo habría sujetado por el hombro”, sentenciaron.

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Los auxiliares fueron a retirar las imágenes de Ocon de los boxes minutos después del comunicado (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez)

Desde otro foco periodístico, subrayan que el corredor negó todo tipo de hecho violento en su comunicado y, como contrapartida, analizan dos tópicos particulares. Por un lado, Cámara debutará casualmente como piloto del equipo en el Gran Premio de su casa, en Brasil. “Una coincidencia que, según algunos observadores, no es tal cosa”, señaló Giovanni Zida en el medio belga RTBF, poniendo como argumento un “lucrativo acuerdo” que una empresa brasileña estaría por cerrar con Haas. El portal francés LeBlog Auto le agregó otra capa a esta mirada: “No queremos caer en teorías conspirativas, pero este despido viene acompañado de apasionadas declaraciones del presidente de Toyota Gazoo Racing, encantado y emocionado de haber visto a su pupilo Hirakawa debutar en México, mientras que el futuro fichaje Camara hizo un debut inesperado en Brasil (Hirakawa estaba comprometido con el WEC), lo que también debería complacer a los patrocinadores”.

Lo cierto es que la falta de claridad sobre una decisión tan abrupta como impactante solo abre la puerta a las especulaciones. ¿Qué ocurrió tan grave entre el viernes por la noche y la mañana del sábado? Por ahora, nadie lo sabe con exactitud. Tampoco se animan a aventurar si algún día darán a conocer las causas. Mientras tanto, la Fórmula 1 transita uno de los mayores escándalos de su historia reciente: un piloto de 30 años, con casi 200 carreras en la F1 y 4 podios, es eyectado de su butaca de un momento a otro. Y nadie explica qué sucedió...

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Esteban Ocon y el jefe de Haas, Ayao Komatsu (Foto: Qian Jun/Paddocker)